Конференции

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Теннис
13:15
Хачанов
7:6, 4:6, 6:3
Рублев
Теннис
17:00
Димитров
6:2, 3:6, 6:3
Медведев
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Теннис.
Aegon Classic 2017 1/4 финала
13:45
Шафаржова
6:7, 6:3, 7:6
Гаврилова
19:00
Мугуруса
4:6, 6:4
Вандевеге
17:00
Младенович
4:6, 6:7
Квитова
19:30
Барти
5:2
Джорджи
Теннис.
Aegon Championships 2017 1/4 финала
14:00
Куэрри
4:6, 6:7
Мюллер
17:00
Димитров
6:2, 3:6, 6:3
Медведев
15:30
Чилич
6:4, 7:5
Янг
20:00
Бердых
6:7, 7:6, 5:7
Лопес
Теннис.
Gerry Weber Open 2017 1/4 финала
13:15
Хачанов
7:6, 4:6, 6:3
Рублев
17:00
Федерер
6:3, 6:4
Майер
14:30
Гаске
6:1, 3:6, 6:1
Хаазе
19:00
Баутиста-Агут
7:6, 6:7, 1:6
Зверев
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Европы
12:00
Гран-при Европы. Практика I
16:00
Гран-при Европы. Практика II
Результаты дня
Футбол
18:00
Мексика
2 : 1
Россия
Футбол
18:00
Новая Зеландия
0 : 4
Португалия
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Футбол.
Кубок конфедераций 2017 / Групповой этап / Группа А
18:00
Мексика
2 : 1
Россия
18:00
Новая Зеландия
0 : 4
Португалия
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
16:00
Краснодар
4 : 0
СКА
19:00
ЦСКА
1 : 2
Штурм
19:00
Зенит
0 : 1
Лудогорец
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 17
16:00
Иртыш
1 : 0
Кайсар
16:00
Ордабасы
0 : 2
Кайрат
Теннис.
Aegon Classic 2017 1/2 финала
13:30
Шафаржова
1:6, 0:1
Квитова
15:00
Мугуруса
6:3, 4:6, 3:6
Барти
Теннис.
Aegon Championships 2017 1/2 финала
15:15
Мюллер
3:6, 7:5, 4:6
Чилич
16:45
Димитров
5:7, 6:3, 2:6
Лопес
Теннис.
Gerry Weber Open 2017 1/2 финала
14:05
Федерер
6:4, 7:6
Хачанов
17:00
Зверев
4:6, 6:4, 6:3
Гаске
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Матчи за 5-8 места 1/2 финала
13:30
Латвия
- : -
Италия
16:00
Турция
- : -
Словакия
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Плей-офф 1/2 финала
19:00
Испания
- : -
Бельгия
21:30
Греция
- : -
Франция
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Европы
13:00
Гран-при Европы. Практика III
16:00
Гран-при Европы. Квалификация
Результаты дня
Формула-1
16:00
Гран-при Европы. Гонка
Футбол
18:00
Германия
- : -
Камерун
Футбол
18:00
Чили
- : -
Австралия
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Футбол.
Кубок конфедераций 2017 / Групповой этап / Группа В
18:00
Чили
- : -
Австралия
18:00
Германия
- : -
Камерун
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 17
15:00
Акжайык
- : -
Тараз
15:00
Атырау
- : -
Актобе
15:00
Астана
- : -
Окжетпес
15:00
Тобол
- : -
Шахтер
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Европы
16:00
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Теги:
Смешанные единоборства
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко в регулярном режиме отвечает на вопросы, относящиеся к смешанным единоборствам (ММА).
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