Удар по самолюбию Леброна Джеймса или 15 самых громких переходов в НБА

Трансфер Кайри Ирвинга из «Кливленда» в «Бостон» окончательно сделал это лето одним из самых интересных в истории НБА. И ведь мы еще ждем, расстанется ли Кармело Энтони с «Никс»! «Советский спорт» – о главных переходах игроков за последние полтора месяца.

Кайри ИРВИНГ

из «Кливленда» в «Бостон»

Ирвинг порвал шаблон. До сих пор считалось, что звезды лиги готовы выступать с Леброном хоть за пирожки. Ведь Джеймс в команде – это гарантия борьбы за титул. Ради него ужимались в зарплатах, соглашались на роль второй скрипки даже ребята уровня Дуэйна Уэйда, Криса Боша или Кевина Лава! Но Кайри взорвал лигу, заявив, что хочет обмена. Что не хочет быть оруженосцем. Что готов стать лидером в другой команде. И потребовал у руководства «Кавс» перехода в другую команду.

Его могли «сбагрить» в тухлый «Финикс» или куда-либо еще, желательно – на Запад. Чтобы, во-первых, реже попадался по ходу регулярного сезона. Во-вторых – на пару лет забыл о перстнях в принципе. Но «Кливленд» - не враги себе. Они выбрали предложение, от которого не могли отказаться – отправили Ирвинга в «Бостон» взамен на Айзею Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и пик «Бруклина» в первом раунде драфта-2018. «Кавс» разгрузили платежку, получили одного из топ-5 скореров прошлого сезона. «Бостон» разжился готовой суперзвездой, которой всего 25 лет, а потолок ее потенциала до сих пор не виден. Путь к финалу для Джеймса теперь будет сложнее. «Кливленд» все еще фаворит на Востоке, но теперь – не такой однозначный. Кто больше выиграл от трейда из команд – об этом можно дискутировать. Но болельщики выиграли однозначно.

Айзея ТОМАС

из «Бостона» в «Кливленд»

«Коротышка» (рост Томаса – 175 см) провел суперсезон, набирая по 28,9 очков за игру, регулярно решая в концовках и сделав «Бостон» первым в конференции по итогам регулярки. Но Айзея откровенно утомил и прессу, и руководство клуба своим нытьем о максимальном контракте. «Уверен, мне пригонят инкассаторский фургон, следующий летом!» - бил себя в грудь Томас, намекая, что меньше чем за 200 миллионов на 5 лет он в клубе не останется (сейчас его зарплата – чуть более 6 миллионов за сезон). Давно стало понятно – Дэнни Эйдж такие деньги платить Айзее не намерен. Парень вышел на пик и уже вряд ли прибавит (в отличие от Кайри), в защите сильнее не становится, и строить чемпионскую команду вокруг Томаса кажется нереальным. Понятно, почему ему включили в сделку.

В составе «Кавс» Айзея сделает все, чтобы доказать бывшему клубу: «Парни, вы просчитались!». Кто бы думал шесть лет назад, что 1-й и 60-й (последний) пики драфта-2011 в итоге станут частью столь громкого трейда? Томас, все-таки, большой молодец!

Дуайт ХОВАРД

Из «Атланты» в «Шарлотт»

По инерции кто-то еще считает Ховарда одним из лучших центровых лиги. Увы, постоянные травмы и непростой характер давно превратили его из лидера потенциальной команды-чемпиона в партнера, с которым не хотят играть другие звезды. Уехав из «Орландо» в «Лейкерс», Дуайт затем сбежал от Кобе в «Хьюстон», потом от Хардена – в «Хоукс», и даже на родине (парень родился в Атланте) его отказались оставлять на второй сезон. Может, Майкл Джордан (владелец «Шарлотт») все-таки найдет способ вернуть Ховарда на прежний уровень?

Пол МИЛЛСЭП

из «Атланты» в «Денвер»

«Ястребы» вошли в перестройку. Еще два года назад четыре игрока этой команды попали на «Матч звезд», а сама «Атланта» рубилась в финале конференции с «Кливлендом». Теперь из той четверки не осталось никого. Эл Хорфорд, Кайл Корвер и Джефф Тиг ушли раньше, так что в Джорджии решили не держаться и за Миллсэпа. В результате трехстороннего трейда (там еще и «Лейкерс» поучаствовали) один из сильнейших форвардов НБА оказался в Колорадо.

Гордон ХЭЙВОРД

из «Юты» в «Бостон»

Белый форвард впервые за долгое время вывел «Юту» в плей-офф, но вдруг понял – он не готов быть первой звездой команды. Хэйворд – блестящий скорер, почти безупречен в атаке, но – не вожак. Не лидер. Роль второй скрипки ему больше по душе. Он заказал в местной газете целую полосу, чтобы красиво попрощаться с Солт-Лейк-Сити, и отправился в «Бостон». Здесь и на титул шансы выше. И есть, кому вести партнеров за собой. Был опытный Эл Хорфорд, теперь пришел и вовсе настоящий «альфа» - Ирвинг. Осталось узнать – останется ли Гордон на прежнем уровне в 21,9 очка за игру?

Брук ЛОПЕС

из «Бруклина» в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Несмотря на травмы, Брук – все еще один из лучших центровых по игре в атаке. «Нетс» его потенциал просто не нужен. Зато «Лейкерс» - ой как пригодится! В обмен за Лопеса «озерные» отдали Тимофея Мозгова и Д’Анджело Расселла. Первый, получив солидный контракт на 64 миллиона за 4 года, вдруг оказался не нужен Люку Уолтону в его новых тренерских схемах. Второй просто не оправдал надежд, и его решили не сталкивать лбами с другим потенциально звездным новичком команды – Лонзо Боллом. В итоге Тима и Рассел переехали в Нью-Йорк (где россиянин, кстати, начинал заокеанскую карьеру в составе «Никс»), а сам Брук теперь будет вести за собой молодежь на другом побережье. Где его результативность и лидерские качества в настоящий момент куда более востребованы.

Пол ДЖОРДЖ

из «Индианы» в «Оклахому-Сити»

Джордж устал барахтаться в болоте, которым стала «Индиана» - если пару лет назад он боролся за финалы Конференции, сейчас плей-офф для нынешних «Пэйсерс» - потолок. А сам-то Пол из Лос-Анджелеса! И открыто заявил: «Хочу вернуться в родной город». Поставив руководство клуба перед фактом, что следующим летом он не будет продлевать контракт, форвард не оставил «Индиане» выбора. Им было лучше получить хоть что-то за свою главную звезду сейчас, чем гулькин нос – годом позднее. В итоге Джорджа обменяли в «Оклахому-Сити» на, прости господи, Виктора Оладипо (с еще большим контрактом при куда меньшем потенциале) и Домантаса Сабониса. С обиды «Индиана» инициировала расследование по поводу давления на Пола со стороны руководства «Лейкерс» (по правилам НБА, контакты других клубов с игроками в период действия контрактов строго запрещены), но мы-то знаем, что ничего из этого не выйдет. Зато по крайней мере в ближайший сезон болельщики увидят чудо-связку Джордж - Уэстбрук. А такие звездные парочки надо еще поискать!

Деррик РОУЗ

из «Нью-Йорк Никс» в «Кливленд»

Бывает и так – MVP сезона-2011 в 2017-м уходит на контракт в 2,1 миллиона за сезон… Пару лет назад Роуз «зашибал» в Чикаго» по 17 миллионов, плюс еще столько же – на рекламных контрактах! Увы, больные колени съели почти весь его талант, а проблемы с дисциплиной и непростой характер доели остальное. Даже в несчастных «Никс» с Дерриком предпочли расстаться.

Конечно, все не так печально. Роуз приехал в «Кавс» не за деньгами, а за перстнями. И он все еще хорош. Кидать трешки в «Кливленде» есть кому и без звездного защитника, а в проходах – при отсутствии проблем со здоровьем – этот парень по-прежнему почти неудержим.

Зак РЭНДОЛЬФ

из «Мемфиса» в «Сакраменто»

Эпоха «Бегемота» в «Мемфисе» закончилась - Зак переехал в столицу Калифорнии. Лучшие годы - позади, Рэндольфу – уже 36 лет, пора думать о пенсии. «Гризли» он больше не особо нужен, зато в «Кингс» потребовался ментор для строптивой молодежи. Учитывая характер и дисциплину Зи-Бо на паркете и в раздевалке, лучшей кандидатуры было на найти!

Только от прошлого не убежишь… Едва приехав в Сакраменто, Рэндольф угодил в полицию за «хранение и распространение марихуаны». Зачем мультимиллионеру торговать травкой – вопрос отдельный. Похоже, Зак решил вспомнить молодость, битком набитой кучей приводов в участок. Тогда от тюрьмы его спас баскетбол. Спасет ли он теперь сам себя, и заодно – «Сакраменто»?

Джимми БАТЛЕР

из «Чикаго» в «Миннесоту»

«Быки» придержали своего лидера в зимний трансферный период, но все же поняли - пора начинать перестройку. Переход Батлера в «Миннесоту» стал первым громким событием лета. «Волки» отправили в Чикаго крутого данкера, но бесполезного в защите и хрупкого здоровьем Зака Лавина, а заодно – молодого разыгрывающего Криса Данна, на которого Том Тибодо возлагал большие надежды после прошлогоднего драфта, но надежды эти не оправдались ни разу. Зато теперь в «Миннесоте» - свое мини-»Большое трио». Джимми – прирожденный лидер, блестяще действующий на обеих половинах площадки. Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса – первых номеров драфта 2014 и 2015 годов - он может вывести на новый уровень (хотя парни и без него вот-вот поедут на Матч всех звезд). Только с приходом Батлера «Волки» внезапно превратились минимум на претендента на попадание в плей-офф (и это – на сильном Западе!). А ведь добавился еще и Джефф Тиг….

Джефф ТИГ

из «Индианы» в «Миннесоту»

Расставшись с Джорджем, в «Индиане» решили и Тига не держать. Какой смысл? Джеф успел побывать на МвЗ, еще выступаю за ту шикарную «Атланту» образца 2015 года. Он, конечно, не самый топовый разыгрывающий лиги, но талантом не обделен. А атлетизмом – и подавно. С приходом Тига вместо деревянного Рубио «Миннесота» окончательно превратилась в команду, которая сможет не только пошуметь в регулярке, но и преподнести пару сюрпризов в плей-офф.

Рикки РУБИО

из «Миннесоты» в «Юту»

От испанца давно хотели избавиться. Не то, чтобы явно, но слухи о трейде с участием Рикки ходили не первый год, а это – яркий симптом. Рубио феноменально видит площадку и раздает чудо-передачи, но его игра в защите, а главное – слабый бросок – так и остались очевидными минусами. «Юте», потерявшей Хэйворда, парень вполне пригодится. «Миннесоте» после прихода Батлера и Тига он окончательно стал не нужен.

Раджон РОНДО

из «Чикаго» в «Новый Орлеан»

«Мятный», вроде, давно растерял статус суперзвезды, но в плей-офф все еще показывает – железные бубенцы у Рондо никуда не делись! Когда надо – Раджон способен зарешать даже в полуживом «Чикаго». Дайте только ему партнеров и мотивацию. Такую, какая была в чемпионском «Бостоне» образца 2008 года. На баснословные контракты защитник уже не рассчитывает, но один удачный сезон может все изменить. В «Новом Орлеане» Рондо получит Джру Холидея в партнеры по задней линии и супер-форвардов в лице Демаркуса Казинса и Энтони Дэвиса для фирменных скидок что в краску, что на дугу. Черт возьми, мы уже хотим видеть, что из этого в итоге получится!

Джей-Джей РЕДДИК

из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Филадельфию»

У «Сиксерс» собралась такая банда молодежи, что оправдай эти парни хоть 70 процентов выданных им авансов, никакой «Голден Стейт» и рядом не будет стоять! Вот только молодежь надо растить. Эмбиид сыграл 31 матч за три года, Бен Симмонс и Маркел Фульц только готовятся к дебюту, Дарил Шарич провел один сезон. Реддик – тот парень, который поможет им на площадке. Ему наскучило кидать трешки в «Клипперс», маленький белый защитник хочет большую роль – и ради нее согласился подписать годичный контракт с «Филадельфией».

Крис ПОЛ

из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон»

Лучший плеймейкер поколения (да чего там – последних 15 лет!), видимо, понял – в «Клипперс» ловить нечего. Зато в «Хьюстоне» есть Джеймс Харден. И если один только Харден (ну, не один конечно, но в роли главной и единственной настоящей звезды) затащил команду в полуфинал на Западе уходящим летом, то что они могут сделать с ним вдвоем? Крис не становится ни моложе, ни здоровее. Но их связка с «Бородой» все равно обещает стать самой убийственной задней линией в Лиге. Такой даже у «Воинов» нет!