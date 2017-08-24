«Ну и порнография». Владимирский хор чуть не сорвал матч Кубка России (видео)

Николай Писарев был очень недоволен, но даже судья не смог ничего сделать.

В матче 1/32 финала Кубка России владимирское «Торпедо» из ПФЛ на своем поле принимало нижегородский «Олимпиец» из ФНЛ.

В перерыве хозяева подготовили серьезную развлекательную программу для болельщиков. Сначала выступили девочки-гимнастки.



Фото: ФК «Олимпиец»

А потом организаторы провели лотерею среди всех, кто купил билет. Правда, очень долго не могли найти победителей, но это все мелочи по сравнению с тем, что произошло дальше.

Прямо перед свистком на второй тайм к кромке поля подошел владимирский хор. Организаторы пригласили их для того, чтобы они исполнили несколько футбольных песен. Это было просто замечательно: резервный судья провел замену и обернулся, чтобы вернуться на свое место. Но наткнулся на хор, который уже во всю напевал Марш Блантера.



Скриншот трансляции на Youtube

В это время их солист в микрофон зажигал так, что позавидовали бы даже в Грозном.



Скриншот трансляции на Youtube



Первым не выдержал главный судья Сергей Чебан (да-да, сын исполнительного директора РФПЛ), который подошел к ансамблю и попытался его убрать.



Фото: ФК «Олимпиец»



Но и у него не получилось. Поэтому матч продолжился под композицию группы «Город 312» «Живем футболом».

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Особенно интересно слушать трансляцию матча.

– Начинается второй тайм матча, просьба хору покинуть беговые дорожки, – объявил диктор.

– Вот под такое недоразумение начался второй тайм. Хотели как лучше... – сказал комментатор. Кстати, диктор и комментатор во Владимире – один и тот же человек.

– Скажи ты им, – голос из-за кадра.

– Да я сказал уже. Ладно, повторю.

– Просьба хору покинуть беговые дорожки. Иначе на наш клуб будет наложен штраф, – сказал диктор еще раз в микрофон.

– Похоже, им пофигу. Ну и порнография. Объявите еще раз, – настаивал голос.

– Просьба хору покинуть беговые дорожки стадиона «Торпедо», – попытался диктор еще раз. Но его никто не слушал.

– Культурная столица, – ухмыльнулся третий голос.

– Уберите их отсюда, инспектор лютует! Сейчас штраф будет! – закричал второй.

Недоволен был не только инспектор, но и главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев.



Фото: соцсети

После матча, который закончился победой гостей, Писарев был уже чуть спокойнее.

– Как я отреагировал на выступление хора в начале второго тайма? Сказал резервному арбитру, что существует регламент. На мой взгляд, подобное трудно представить в чемпионате Англии или Германии. А у нас вот случаются такие накладки. Конечно же, хор мешал проведению матча, но народу, похоже, понравилось, – улыбнулся Писарев.

На 49-й минуте хор допел и все-таки ушел.

– Дошло наконец-то, – подытожил диктор.

Матч закончился победой гостей 1:0, а во Владимире в этом сезоне матчей Кубка России уже не будет. А жаль, какое могло быть шоу...