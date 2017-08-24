Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 0Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ну и порнография». Владимирский хор чуть не сорвал матч Кубка России (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Ну и порнография». Владимирский хор чуть не сорвал матч Кубка России (видео)
Фото: ФК «Торпедо» (Владимир)

Николай Писарев был очень недоволен, но даже судья не смог ничего сделать. 

В матче 1/32 финала Кубка России владимирское «Торпедо» из ПФЛ на своем поле принимало нижегородский «Олимпиец» из ФНЛ.

В перерыве хозяева подготовили серьезную развлекательную программу для болельщиков. Сначала выступили девочки-гимнастки.


Фото: ФК «Олимпиец»

А потом организаторы провели лотерею среди всех, кто купил билет. Правда, очень долго не могли найти победителей, но это все мелочи по сравнению с тем, что произошло дальше.

Прямо перед свистком на второй тайм к кромке поля подошел владимирский хор. Организаторы пригласили их для того, чтобы они исполнили несколько футбольных песен. Это было просто замечательно: резервный судья провел замену и обернулся, чтобы вернуться на свое место. Но наткнулся на хор, который уже во всю напевал Марш Блантера.


Скриншот трансляции на Youtube

В это время их солист в микрофон зажигал так, что позавидовали бы даже в Грозном.


Скриншот трансляции на Youtube

Первым не выдержал главный судья Сергей Чебан (да-да, сын исполнительного директора РФПЛ), который подошел к ансамблю и попытался его убрать.


Фото: ФК «Олимпиец»

Но и у него не получилось. Поэтому матч продолжился под композицию группы «Город 312» «Живем футболом». 

Особенно интересно слушать трансляцию матча.

– Начинается второй тайм матча, просьба хору покинуть беговые дорожки, – объявил диктор.

– Вот под такое недоразумение начался второй тайм. Хотели как лучше... – сказал комментатор. Кстати, диктор и комментатор во Владимире – один и тот же человек. 

– Скажи ты им, – голос из-за кадра.

– Да я сказал уже. Ладно, повторю.

– Просьба хору покинуть беговые дорожки. Иначе на наш клуб будет наложен штраф, – сказал диктор еще раз в микрофон.

– Похоже, им пофигу. Ну и порнография. Объявите еще раз, – настаивал голос. 

– Просьба хору покинуть беговые дорожки стадиона «Торпедо», – попытался диктор еще раз. Но его никто не слушал.

– Культурная столица, – ухмыльнулся третий голос.

– Уберите их отсюда, инспектор лютует! Сейчас штраф будет! – закричал второй. 

Недоволен был не только инспектор, но и главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев.


Фото: соцсети

После матча, который закончился победой гостей, Писарев был уже чуть спокойнее.

– Как я отреагировал на выступление хора в начале второго тайма? Сказал резервному арбитру, что существует регламент. На мой взгляд, подобное трудно представить в чемпионате Англии или Германии. А у нас вот случаются такие накладки. Конечно же, хор мешал проведению матча, но народу, похоже, понравилось, – улыбнулся Писарев. 

На 49-й минуте хор допел и все-таки ушел.

– Дошло наконец-то, – подытожил диктор. 

Матч закончился победой гостей 1:0, а во Владимире в этом сезоне матчей Кубка России уже не будет. А жаль, какое могло быть шоу...

Матч

Торпедо Вл - Олимпиец - 0:1 (0:1)

Голы

Сорочкин 40 (0:1).

Место и дата

23 августа 18:30, Торпедо, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Тихонов: В футболе очень мало сюрпризовГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу своей команды над «Сызранью-2003» в 1/32 Кубка России.Александр Григорян: Павлюченко и Давыдов выбыли на неопределенный срокГлавный тренер «Арарата» Александр Григорян прокомментировал победу над «Балтикой» в матче 1/32 финала Кубка России.Наш человек в Африке, или Как выжить в чемпионате ЮАРНаш человек в Африке, или Как выжить в чемпионате ЮАРРоссийский защитник Григорий Гришин рассказывает о чемпионате ЮАР по футболу. Что чем опасно Лимпопо, зачем нужен крем от загара и другое.Переход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперПереход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Фанаты «Балтики» устроили перепалку с игроками команды после поражения от «Арарата»Игроки «Балтики» вступили в словесную перепалку со своими болельщиками после гостевого поражения от московского «Арарата» в 1/32 финала Кубка России, сообщает ТАСС.
Главные новости
Футбол
Бартомеу заранее догадывался об уходе Неймара в «ПСЖ»
Бокс
Николай Валуев: Я думаю, что Мэйвезер победит
Формула-1
Вандорн потеряет 35 мест на старте домашнего Гран-при Бельгии
Футбол
Поль Погба: Руни навсегда останется легендой
Футбол
«Ювентус» претендует на Кэйхилла
Хоккей
Жердев подписал контракт с «Нефтехимиком»
Футбол
Спортивный директор «Рубина»: «Зенит» не продаст нам Ерохина и Полоза
Футбол
Понтус Вернблум: Безразлично, кто попадется ЦСКА в Лиге чемпионов
Футбол
Рустем Сайманов: Проблем с финансированием у «Рубина» нет, вопрос в соответствии принципам фэйр-плей
Футбол
Дракслер отказался от перехода в «Монако»
все новости
Торпедо Вл
Торпедо Влкалендарьстатистика
Олимпиец
Олимпиецкалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости