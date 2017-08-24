Дмитрий Градиленко: Я не расстроюсь, если ЦСКА займет третье место в группе…
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Градиленко в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о выходе армейцев в групповую стадию Лиги чемпионов.
- Результат игры с «Янг Бойз» вас не удивил?
- У меня было волнение перед этой игрой, потому что как-то агрессивно играли швейцарцы дома. И я боялся, что, не дай Бог, может что-то произойти. Хотя я верил в победу ЦСКА, и игра мне очень понравилась. Имея преимущество первой игры, армейцы действовали с первых минут достаточно агрессивно, не давали сопернику даже голову поднять и запирали на чужой половине при потере мяча. На протяжении всего матча играли замечательно.
- Кого бы из команды вы выделили особенно?
- Не думаю, что стоит кого-то выделять, вся команда сыграла здорово. Отмечу, наверное, Акинфеева, который оставил свои ворота неприкосновенными. При счете 1:0 он буквально спас свою команду. Чалову не хватает еще опыта. А желание, качество, навыки - это все есть. По нескольким моментам к нему есть претензии, но я списываю эти ошибки на возраст: будь он повзрослее, думаю, сыграл бы по-другому. А в целом ребята вышли, сделали свою работу и доставили удовольствие и своей игрой, и результатом.
- Что будет дальше с ЦСКА на групповом этапе?
- Будем объективными: финансовые возможности клуба не позволяют покупать звезд, все живут по средствам. Армейцы обязаны были выйти в групповую стадию – задачу они выполнили. Дальше будет стечение обстоятельств, может и повезти, может и наоборот. Я не расстроюсь, если ЦСКА займет третье место в группе.
Плюс еще не ясно, какая группа будет. Знаю одно - никто не кинет камень в армейский огород.
Я думаю, у ЦСКА еще есть время кого-то купить. Другое дело, что этого времени все меньше и меньше. С другой стороны, мы же знаем, как клубы могут договориться буквально на флажке. Хотя и с этим составом можно вполне себе выйти из группы, если играть так, как с «Янг Бойз». Я видел много игр армейцев в последнее время, и, поверьте, последняя игра была самой лучшей по качеству.
- Даже со «Спартаком» вам меньше понравилось?
- Со «Спартаком» нельзя сравнивать. Здесь было все с первой и до последней минуты, полное доминирование над швейцарцами, и команда не слабая.
- Разве ЦСКА не выше классом «Янг Бойз»?
- Я считаю, что нет.
- На ваш взгляд, они способны будут качественно играть на двух фронтах: и еврокубки и РФПЛ?
- Кубок России тоже не сбрасываем со счетов. Команда опытная, и они каждый год играют в таком режиме. Попросту говоря, они привыкли к этому. Самое главное, чтобы травм никаких не было, а в остальном они выдержат.
- Матч хоть и сложился удачно, но проблема отсутствия первоклассного форварда дает о себе знать?
- Очки – стоят денег, кто-то их получает за 100 рублей, а кто-то за 500. Армейцы пошли таким путем. То, что Витиньо не забил в нескольких моментах, ничего страшного. Он хороший футболист. Если вспомнить его первое появление у нас в России, то могу сказать, что он прибавляет раз за разом. Почему бы не сделать ставку на него? Собственно, ЦСКА так и делает. У них есть альтернативы в зависимости от тактики и соперника, онимогут выбирать, кто будет играть: Чалов, Оланаре или Витиньо.
Вчера вышел Жемалетдинов, тоже интересный парень, таким ребятам надо давать шансы. Если они будут просиживать на скамейке, то никогда не станут классными игроками.
- Гончаренко, на ваш взгляд, проделал хорошую работу?- Я вспоминаю, что сказал Березуцкий про поставленные задачи перед командой. И на данном этапе они задачу выполнили. Естественно, это большой плюс тренеру, и в копилку идут деньги, которые они получат от УЕФА. Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу, что деньги потрачены не зря.
В дальнейшем, я надеюсь, армейцы начнут зарабатывать не только деньги, но и очки.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция