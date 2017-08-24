Георгий Бомбардир. Как Гончаренко сделал из Щенникова ключевого игрока

Партнеры поздравляют Георгия Щенникова, который только что забил гол Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Гол в матче с «Янг Бойз» стал для Георгия Щенникова уже третьим в этом сезоне! Невероятная статистика для игрока, забившего за все предыдущие годы карьеры лишь один мяч! Этот успех футболист должен разделить с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

НОВАЯ АТАКУЮЩАЯ РОЛЬ

До этого сезона в активе Георгия Щенникова был лишь один гол в составе ЦСКА! Забил он его в овертайме четвертьфинала Кубка России против «Терека» в 2014 году (1:0).

Первый же удар Щенникова в этой Лиге чемпионов стал голевым. На этом фоне интересна его статистика в предыдущие годы. За три крайних сезона в главном еврокубке Старого Света Щенников ни разу не пробил по воротам! Нет ударов - нет голов.

В текущем розыгрыше чемпионата России Щенников в среднем за матч один раз угрожает чужим воротам. Так не было никогда. Наиболее активен он был в сезоне-2013/14 - тогда в среднем за игру он бил 0,3 раза. То есть в три раза реже, чем нынче. Стоит ли удивляться, что он раззабивался? Кроме «Янг Бойз», Щенников огорчил «Спартак» и «Рубин».

При Гончаренко ЦСКА использует схему 3-5-2. Задачи латералей при позиционном нападении - замыкать дальнюю штангу при атаке по противоположной бровке и совершать забеги в штрафную при розыгрыше мяча партнерами на подступах к ней. И то, и другое подразумевает выход на ударные позиции. Ворота «Янг Бойз» Щенников поразил, замкнув подачу Фернандеса. Для такой игры у Щенникова хороший стартовый рывок. Поэтому для данной роли он идеально подходит.

После игры Гончаренко отметил интересные момент: «Важно правильно располагаться в атаке. Щенников знает, когда ускориться, чтобы попасть в голевой момент, а когда вернуться в защиту». Когда Фернандес в результативной атаке совершал подачу в штрафную площадь, на линии вратарской прямо перед воротами у ЦСКА были два игрока - Чалов и Дзагоев. Когда подобное происходит, фланговик всегда должен лететь на дальнюю штангу, потому что у защищающейся команды может не хватить оборонительных футболистов. Именно так произошло у «Янг Бойз» - и игрок правой бровки Мбабу, и центральный защитник Нуху сместились в центр, так как для взятия ворот это более опасная зона.

Скриншот: «Матч ТВ»

Насыщение зоны перед воротами и забеги к воротам латералей - тенденция современного футбола. В прошлом сезоне английскую-премьер-лигу так утюжил лондонский «Челси». Особенно в этом деле преуспел левый латераль Маркос Алонсо, забивший шесть мячей в национальном чемпионате. Когда Антонио Конте приобретал его у «Фиорентины», многие выражали недоумение. А итальянцу просто был нужен быстрый и нацеленный на ворота латераль. Такой же финт с Щенниковым провернул Гончаренко.

Гончаренко возглавил ЦСКА еще зимой. Уже тогда он стал использовать схему 3-5-2. Но первостепенное внимания уделял обороне, в чем сам признался. Как только очередь дошла до атаки, Георгий Щенников расцвел. У армейцев в этом сезоне еще никто не забил больше него!

Леонид Слуцкий в ЦСКА использовал схему 4-2-3-1. Она столь частых выходов на ударные позиции фланговых защитников не подразумевает. Если Георгий атаковал, то, как правило, двигался в направлении к лицевой линии и искал партнеров передачей. Свободные зоны на постоянной основе путем насыщения вратарской линии при фланговых атаках для него не создавались.

СУПЕРНАДЕЖНОСТЬ В ОБОРОНЕ

Щенников в этом сезоне не просто стал забивать, но и превратился в одного из лидеров ЦСКА. Другая его отличительная черта - надежная игра в обороне. Вы помните, когда Георгий в последний раз ошибался? Если в этом сезоне в обороне он и отличается, то со знаком плюс. Как в дерби со «Спартаком», например. В той встрече россиянин стал лучшим по подборам и перехватам - 12. Добавьте к этой статистике гол. Что бы ЦСКА без такого футболиста делал?

В прошлых сезонах Щенников в обороне безошибочно не действовал. Наиболее опасно в штрафной площади ЦСКА было, когда шла подача с фланга в зону левого защитника. Иногда Щенников неправильно занимал позицию, иногда проигрывал воздух. С его ростом это немудрено - 180 сантиметров. Неслучайно Леонид Слуцкий на сборах пробовал на левом фланге и Сергея Ткачева, и Георгия Миланова.

С переводом Щенникова на позицию латераля данная проблема решилась сама собой - моменты, когда он участвует в верховых единоборствах у своих ворот, можно заносить в красную книгу. Для этого у ЦСКА есть три центральных защитника.

Георгий стал обороняться выше. Если ошибется, то его успеют подстраховать. Но в основном он надежен. Особенно он полезен ЦСКА при контратаках соперника - быстр и неуступчив, о таких многие команды мечтают. Если ЦСКА вступает в контрпрессинг, а соперник выходит из обороны путем длинных передач, то в борьбу с атакующим игроком в момент приема мяча вступает или один из трех защитников, или Вернблум. В этом время латерали и атакующие футболисты спешат вернуться к своим воротам. Щенников возвращается среди первых.

Скриншот: «Матч ТВ»

Если Щенников продолжит в том же духе, то может помочь сборной России на ЧМ-2018. Но случится это только в том случае, если его будут правильно использовать.

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