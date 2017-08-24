Борис Майоров: Ну зачем ЦСКА столько игроков? Это самим армейцам мешает

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о неожиданно неудачном старте ЦСКА в чемпионате КХЛ.

В двух своих первых матчах сезона московские армейцы, считающиеся по составу явным фаворитом КХЛ, набрали всего два очка. Уступили СКА – 2:4 и с трудом вырвали победу у «Локомотива» по буллитам – 2:1.

– Не мешает ли ЦСКА добиваться успеха собственная чересчур длинная скамейка, из-за чего часть его лидеров постоянно прозябает в запасе?

– Конечно, хуже, когда игроков в составе не хватает. Но и их перебор – это тоже плохо, – считает Борис Майоров. – И в первую очередь – это дополнительная головная боль для тренера, который должен постоянно ломать голову над составом на матч. Посмотрите, в первом поединке против СКА за москвичей не сыграл их лучший снайпер предсезонки Константин Окулов. А матч с «Локомотивом» пропустил, к примеру, Роман Любимов, о возвращении которого в ЦСКА столько говорили нынешним летом. Ну куда это годится?

Ведь хоккей – это не футбол, где некоторым командам приходится участвовать одновременно сразу в нескольких соревнованиях и это действительно изматывает игроков. Там ротация необходима. Ну а зачем она на старте чемпионата КХЛ? Какой в ней смысл? Окулов и Любимов уже устали что ли?

Такой практики с постоянной ротацией состава нет ни в одной хоккейной стране. И в НХЛ в том числе. Наоборот, любой тренер стремится к стабильности. Хочет сколотить основной состав, которому полностью доверяет. Конечно, замены всегда бывают. Связаны они либо с травмами, либо с неудовлетворительной игрой. Но таких хоккеистов, находящихся под сомнением и шатающихся из фарм-клуба в первую команду и обратно обычно пара человек. Больше просто не нужно!

А в ЦСКА-то мы говорим о мастерах, которые во многих других клубах могли играть во втором, а то и в первом звене! А у армейцев они сидят в запасе. Не понимаю, чем руководствовались руководители клуба, когда столько классных игроков набирали.

Хотя с другой стороны, я бы не судил армейцев слишком строго за эти два поединка. Ведь СКА и «Локомотив» – такие же лидеры КХЛ. Эти команды - не подарок, они могут обыграть кого-угодно, тем более выступая дома. Мы же прекрасно знаем, что и в Санкт-Петербурге, и в Ярославле публика свои клубы поддерживают очень здорово. У ЦСКА очень трудный старт. И удивляться в первых матчах упорной борьбе не приходится.