Джамал Отарсултанов: Если бы обратился к Кадырову, он бы обязательно помог
Олимпийский чемпион по вольной борьбе лейтенант из ЦСКА, чеченский борец Джамал Отарсултанов в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему пропускает ЧМ-2017, о встрече с Рамзаном Кадыровым, о борце-певце Торнике Квитатиани, а также выразил уверенность, что наши вольники обязательно завоюют золотые медали во Франции.
На чемпионате мира в Париже после выступлений борцов греко-римского стиля и женского турнира, в активе сборной России нет ни одной золотой медали. А в этом время в Москве 30-летний олимпийский чемпион Лондона-2012 30-летний Джамал Отарсултанов залечивает травму.
– Джамал,
насколько серьезна ваша травма?
– Если травма несерьезная, борцы закрывают на это глаза и продолжают сражаться на ковре. Два месяца назад на сборах во Владикавказе я повредил плечо. Врач сказал: обойдемся без операции. С тех пор я восстанавливаюсь. Надеюсь, в следующем сезоне обойтись без травм.
– Вам 30
лет. Ваш одноклубник, олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе Алексей Мишин
и в 38 лет не собирается заканчивать
спортивную карьеру. Сколько лет вы
планируете выступать на соревнованиях?
– Мишин – вообще молодец. Он один такой. Я буду бороться, пока здоровье позволяет. После победы на Играх в Лондоне я допустил ошибку, слишком долго отдыхал. Хочу предостеречь молодых борцов: как можно быстрее забывайте о своих победах, гоните лень и заставляйте себя тренироваться серьезно, а не спустя рукава. Я расслабился после Лондона, и началась череда травм, из-за которых ты не можешь выйти на прежний свой уровень борьбы. Я не молодой борец, но и не старый. Теперь я знаю, что нужно постоянно держать себя в тонусе. Если болит плечо – тренируй другие части тела. Чем я и занимаюсь.
– Вы
прописаны в Москве, на соревнованиях
представляете два региона Московскую
область и Чеченскую республику. Какой
регион вам роднее?
– Я родился в Чечне, после школы меня пригласили в Москву в интернат ЦСКА, в столице меня призвали в Российскую армию. Чечня и ЦСКА всегда в моем сердце. Московская область помогает мне расти как спортсмену. Я благодарен всем, кто в моей судьбе играет важную роль.
– Вам
доводилось бороться на ковре с Главой
Чеченской Республики?
– Рамзан Ахматович Кадыров встречался со мной, но не на борцовском ковре. Глава республики следит за выступлениями своих земляков.
– Он знает
о вашей травме?
– Если бы я обратился к нему за помощью, он обязательно бы мне помог. Не скажу, что мне не нужна помощь. Просто никого не хочу тревожить из-за своей травмы. Я живу в достатке.
– Вы
состоятельный человек?
– Мне хватает.
– Когда
травму плеча получил ваш одноклубник
борец вольного стиля Торнике Квитатиани,
он пробился в телевизионное шоу «Голос»
и приглянулся зрителям…
– Это не мой путь. Торнике с детства хорошо пел и имитировал голоса. Он мог запросто сымитировать даже женский голос. Например, голос уборщицы, которая за что-то могла нас отругать. Торнике на сборах часто играл на гитаре. У меня нет такого таланта. Все мои мысли связаны с борьбой.
– На
чемпионате мира в Париже, который
завершится 26 августа, в активе сборной
России пока нет ни одной золотой медали…
– Мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла командный зачет на чемпионате мира, но золотых медалей пока нет. Конечно, обидно. Но завтра в Париже в бой вступают борцы вольного стиля. Я верю в наших ребят, верю, что они сумеют выиграть золото на турнире. Это способен сделать каждый наш борец, в каждом весе.
– Ваш
конкурент в весовой категории до 61 кг
21-летний россиянин Гаджимурад Рашидов
тоже претендент на золото?
– Конечно. Я от всей души желаю каждому борцу сборной России выиграть медаль чемпионата мира.