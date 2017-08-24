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Джамал Отарсултанов: Если бы обратился к Кадырову, он бы обязательно помог

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джамал Отарсултанов
Джамал ОтарсултановФото: Gettyimages.ru

Олимпийский чемпион по вольной борьбе лейтенант из ЦСКА, чеченский борец Джамал Отарсултанов в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему пропускает ЧМ-2017, о встрече с Рамзаном Кадыровым, о борце-певце Торнике Квитатиани, а также выразил уверенность, что наши вольники обязательно завоюют золотые медали во Франции.

На чемпионате мира в Париже после выступлений борцов греко-римского стиля и женского турнира, в активе сборной России нет ни одной золотой медали. А в этом время в Москве 30-летний олимпийский чемпион Лондона-2012 30-летний Джамал Отарсултанов залечивает травму.

– Джамал, насколько серьезна ваша травма?
– Если травма несерьезная, борцы закрывают на это глаза и продолжают сражаться на ковре. Два месяца назад на сборах во Владикавказе я повредил плечо. Врач сказал: обойдемся без операции. С тех пор я восстанавливаюсь. Надеюсь, в следующем сезоне обойтись без травм.

– Вам 30 лет. Ваш одноклубник, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин и в 38 лет не собирается заканчивать спортивную карьеру. Сколько лет вы планируете выступать на соревнованиях?
– Мишин – вообще молодец. Он один такой. Я буду бороться, пока здоровье позволяет. После победы на Играх в Лондоне я допустил ошибку, слишком долго отдыхал. Хочу предостеречь молодых борцов: как можно быстрее забывайте о своих победах, гоните лень и заставляйте себя тренироваться серьезно, а не спустя рукава. Я расслабился после Лондона, и началась череда травм, из-за которых ты не можешь выйти на прежний свой уровень борьбы. Я не молодой борец, но и не старый. Теперь я знаю, что нужно постоянно держать себя в тонусе. Если болит плечо – тренируй другие части тела. Чем я и занимаюсь.

– Вы прописаны в Москве, на соревнованиях представляете два региона Московскую область и Чеченскую республику. Какой регион вам роднее?
– Я родился в Чечне, после школы меня пригласили в Москву в интернат ЦСКА, в столице меня призвали в Российскую армию. Чечня и ЦСКА всегда в моем сердце. Московская область помогает мне расти как спортсмену. Я благодарен всем, кто в моей судьбе играет важную роль.

– Вам доводилось бороться на ковре с Главой Чеченской Республики?
– Рамзан Ахматович Кадыров встречался со мной, но не на борцовском ковре. Глава республики следит за выступлениями своих земляков.

– Он знает о вашей травме?
– Если бы я обратился к нему за помощью, он обязательно бы мне помог. Не скажу, что мне не нужна помощь. Просто никого не хочу тревожить из-за своей травмы. Я живу в достатке.

– Вы состоятельный человек?
– Мне хватает.

– Когда травму плеча получил ваш одноклубник борец вольного стиля Торнике Квитатиани, он пробился в телевизионное шоу «Голос» и приглянулся зрителям…
– Это не мой путь. Торнике с детства хорошо пел и имитировал голоса. Он мог запросто сымитировать даже женский голос. Например, голос уборщицы, которая за что-то могла нас отругать. Торнике на сборах часто играл на гитаре. У меня нет такого таланта. Все мои мысли связаны с борьбой.

– На чемпионате мира в Париже, который завершится 26 августа, в активе сборной России пока нет ни одной золотой медали…
– Мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла командный зачет на чемпионате мира, но золотых медалей пока нет. Конечно, обидно. Но завтра в Париже в бой вступают борцы вольного стиля. Я верю в наших ребят, верю, что они сумеют выиграть золото на турнире. Это способен сделать каждый наш борец, в каждом весе.

– Ваш конкурент в весовой категории до 61 кг 21-летний россиянин Гаджимурад Рашидов тоже претендент на золото?
– Конечно. Я от всей души желаю каждому борцу сборной России выиграть медаль чемпионата мира.

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