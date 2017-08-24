«Спартак» сыграет с «Севильей»! Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE
Сегодня в Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнают московские «Спартак» и ЦСКА. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию мероприятия.
СОСТАВ ГРУПП
Группа A
«Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель»
Группа B
«Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт»
Группа C
«Челси», «Атлетико»
Группа D
«Ювентус», «Барселона»
Группа E
«Спартак», «Севилья»
Группа F
«Шахтер», «Манчестер Сити»
Группа G
«Монако», «Порту»
Группа H
«Реал», «Боруссия» (Дортмунд)
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2017/18
Корзина 1: «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтер», «Монако», «Спартак»
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд), «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед»
Корзина 3: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Ливерпуль», «Рома», «Бешикташ»
Корзина 4: «Селтик», ЦСКА, «Спортинг», АПОЭЛ, «Фейеноорд», «Марибор», «Карабах», «РБ Лейпциг»
Напомним, что команды из одной страны разводятся по разным группам. Клубы из России и Украины не могут играть друг против друга.
Угадай соперников «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов и получи крутой подарок
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППОВОГО ЭТАПА
1-й тур – 12/13 сентября
2-й тур – 26/27 сентября
3-й тур – 17/18 октября
4-й тур – 31 октября/1 ноября
5-й тур – 21/22 ноября
6-й тур – 5/6 декабря
Финал турнира пройдет 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.