Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс2 : 0Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» сыграет с «Севильей»! Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» сыграет с «Севильей»! Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE
Фото: UEFA (УЕФА)

Сегодня в Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнают московские «Спартак» и ЦСКА. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию мероприятия. 

СОСТАВ ГРУПП 

Группа A

«Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель»

Группа B

«Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт»

Группа C

«Челси», «Атлетико»

Группа D

«Ювентус», «Барселона»

Группа E

«Спартак», «Севилья»

Группа F

«Шахтер», «Манчестер Сити»

Группа G

«Монако», «Порту»

Группа H

«Реал», «Боруссия» (Дортмунд)

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2017/18

Корзина 1: «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтер», «Монако», «Спартак»

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд), «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед»

Корзина 3: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Ливерпуль», «Рома», «Бешикташ»

Корзина 4: «Селтик», ЦСКА, «Спортинг», АПОЭЛ, «Фейеноорд», «Марибор», «Карабах», «РБ Лейпциг»

Напомним, что команды из одной страны разводятся по разным группам. Клубы из России и Украины не могут играть друг против друга.

Угадай соперников «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов и получи крутой подарок

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППОВОГО ЭТАПА

1-й тур – 12/13 сентября
2-й тур – 26/27 сентября
3-й тур – 17/18 октября
4-й тур – 31 октября/1 ноября
5-й тур – 21/22 ноября
6-й тур – 5/6 декабря

Финал турнира пройдет 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартаку» жить по закону джунглей. Почему «болелы» красно-белых – падальщики?«Спартаку» жить по закону джунглей. Почему «болелы» красно-белых – падальщики?Влад Буханцев в блоге «Спартак плюс» задается важным вопросом: почему в отношениях к клубу у болельщиков больше не осталось полутонов?Все случаи, когда «Зенит» отыгрывался в еврокубках: удачных только 4 из 14Все случаи, когда «Зенит» отыгрывался в еврокубках: удачных только 4 из 14«Советский спорт» вспоминает, когда «Зенит» в российской истории отыгрывался после выездного поражения в квалификации еврокубков.Почему выход «Карабаха» в Лигу чемпионов не должен удивлять?Почему выход «Карабаха» в Лигу чемпионов не должен удивлять?Со стороны кажется, что это сенсация. Но если присмотреться, можно найти в этом некую закономерность. Какую? Сейчас разберем.Евгений Гинер: Я доволен командой в любом случаеПрезидент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что доволен европейской кампанией армейцев. Вчера красно-синие на своем поле переиграли «Янг Бойз» и вышли в групповую стадию Лиги чемпионов.
Футбол
Руслан Аджинджал: Игра с «Црвеной Звездой» будет очень тяжелая, но я уверен в результате
Футбол
Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады
Футбол
Магомед Оздоев: Я даже не отвлекаюсь на разговоры о «Спартаке»
Футбол
Жозе Моуринью: Ибрагимович будет важен для «Манчестер Юнайтед» во второй части сезона
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости