Лучший ход «Зенита» в сезоне – не Манчини и не Кокорин. Вот чему надо завидовать

Даже бакланы не мешают прилично заполнять стадион на Крестовском.

«Зенит» быстро справился с главным скептическим предположением о времени после запуска в бой нового стадиона: говорили, что туда никто не будет ходить, что 17-18 тысяч стандартной аудитории «Петровского» потеряются на новой арене, и картинка оттуда будет нелепой. На самом деле все получилось совсем иначе.

Берем в расчет только игры после Кубка конфедераций, которые были уже нисколько не тестовыми, а максимально полноценными:

22 июля, матч чемпионата с «Рубином» – 38 284 зрителей

3 августа, матч квалификации Лиги Еврпоы с «Бней Иегудой» – 45 670

6 августа, матч чемпионата со «Спартаком» – 53 359

13 августа, матч чемпионата с «Ахматом» – 45 470

24 августа, матч квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» – все билеты проданы за два дня до игры.

Рост посещаемости в два раза на «Рубине», получается, мелочь по сравнению со стабильными 45+ на всех остальных играх.

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«Зенит» резко перевел футбол из дорогого развлечения в очень доступное. Теперь новый эпизод сериала с Манчини, Кокориным и Паредесом в главных ролях действительно доступнее вечернего сеанса в кино.

200 рублей – это дешевле, чем игры «Тосно» на «Петровском» и чем матчи СКА в Ледовом.

Билетов за 200 рублей не так уж много, клуб планирует распродавать настолько дешево чуть больше 10 процентов – на второй ярус за воротами.

Еще «Зенит» совмещал две своих цели – заполнять арену и заманивать людей на территорию стадиона как можно раньше – и раздавал первым пришедшим на матч со «Спартаком» ваучеры на бесплатные билеты, их можно использовать на любой следующей игре. Система была заточена на массовость: бери сколько хочешь. Раздали много, около 10 тысяч, но в масштабах этого стадиона цифра не кажется такой уж громадной.

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Теперь «Зенит» экспериментирует с развлекательной программой до игры. Один повод организовал Александр Кержаков, за счет этого на «Спартак» многие пришли за час до начала. Но дальше пришлось фантазировать: перед «Ахматом» прямо на арене можно было сделать себе клубную прическу, и там реально стригут. Комментатор Федор Погорелов проникся одним из первых.

На «Утрехт» спецприглашение было от главной звезды лета Александра Кокорина, Игоря Смольникова, Бранислава Ивановича. Даже Роберто Манчини выговорил «Увидимся» по-русски. И все напоминают, что приходить нужно пораньше. Все домашние матчи «Зенит» играет в 20:00 – это не очень удобно тем, кто живет неблизко от стадиона, зато приходить заранее после работы в будний день весьма комфортно.

«Зениту» пока не мешают ни дачи, ни трансляции всех матчей чемпионата на новом местном телеканале. В последние пару сезонов такого не было, теперь и без «Матч ТВ» прямой эфир в Петербурге всегда есть. Но все-таки тех, кто напрямую выбирает между телевизором и стадионом, видимо, не так много, как хотелось бы искателям странных отговорок о низкой посещаемости.

В попытках придумать что-нибудь цепляющее «Зенит» и рискует тоже: в воскресенье перед «Ростовом» на стадионе устроят рэп-баттл. В комментариях под анонсом, конечно, раскол: на тех, кто ненавидит этот тренд и готовых послушать вживую любого, кого раньше в баттле видел только на YouTube.

Баттл, хоть и петербургская тема – самый острый эксперимент, но даже если он зацепит не всех, идея все равно наверняка останется. В идеале такой огромный стадион, когда «Зенит» сможет задействовать всю его территорию, как раз логично будет в одной части устраивать шоу для любителей такой культуры, в другой проводить лекции по личностному росту, а в третьей – показывать упражнения на растяжку или учить технике бега по пересеченной местности.

Было бы уже неплохо, если бы «Зенит» в этот промежуточный год между Кубком конфедераций и чемпионатом мира, сделал первые шаги к росту посещаемости. Но клуб сразу же грамотно построил работу с болельщиками и перевыполнил этот скромный план.

Что получится у Манчини и насколько хватит Кокорина, мы узнаем не раньше середины весны. А стабильно полный стадион – достижение «Зенита», которое видят и в России, и в Европе уже сейчас. И оно в целом даже важнее трансферной политики и отрыва в чемпионате России.