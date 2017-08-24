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«Я за бабки пообещал слить игру сборной…» Новые факты скандала в сборной Украины

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я за бабки пообещал слить игру сборной…» Новые факты скандала в сборной Украины
Фото: IIHF

Такого в ИИХФ еще не было. Вратарь и защитник сборной Украины по хоккею дисквалифицированы за попытку сдачи матча на ЧМ-2017.

Скандальная и нелепая до абсурда история полыхнула в украинском хоккее. Достоянием гласности стали расписки двух игроков национальной команды – вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы, в которых они обязуются вернуть деньги в размере 30 тысяч долларов за неудавшуюся попытку слива матча.

«ВЕРНУ ДЕНЬГИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СЛИТЬ КОРЕЕ»

А речь при этом идет ни много, ни мало, а о поединке на ЧМ-2017, в котором сборная Украины встречалась с командой Южной Кореи и в итоге уступила по буллитам 1:2.

Сразу проясню ситуацию – для украинцев этот поединок уже ничего не решал. Они заранее обеспечили себе вылет в более низкий дивизион. А вот корейцев победа выводила впервые в истории в элиту мирового хоккея.

Комизм ситуации в том, что корейцы своего все равно добились. И из расписок незадачливых махинаторов видно, что азиатская сборная в этой истории вообще не причем.

Украинские игроки решили подзаработать сами и помочь заработать своим пока еще неизвестным подельникам. Целью было выиграть деньги на тотализаторе, уступив корейцам в две и более шайбы. Именно за это хоккеисты взяли по 30 тысяч долларов. Но поскольку даже с помощью украинского вратаря корейцы не смогли забросить больше одной шайбы в основное время, деньги пришлось возвращать. Что и следует из расписок игроков.

«Я, Захарченко Эдуард, играю за сборную Украины. Обязуюсь вернуть деньги в размере 30.000 $ лично. Потому что пообещал за бабки слить игру сборной Украины Корее (попросил поставить свои деньги, что мы сольем в две шайбы сборной Кореи). И у меня не получилось это сделать». Дата. Подпись.

Подобную расписку написал в тот же день 29 апреля 2017 года, на следующий день после матча и защитник Владимир Варивода. Вот эти расписки. Можете прочесть их сами.

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ ЗА ПРОДАЖНОСТЬ

Как только эти расписки были преданы гласности ИИХФ начала собственное расследование.

– Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матч говорит нам об обратном, – заявил президент ИИХФ Рене Фазель в интервью ТАСС. – Конечно, это очень серьезные утверждения. Если то, что там описано, действительно имело место быть, мы столкнемся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьезностью.

Но долгого расследования не потребовалось. Хоккеисты решили было пойти в отказ и заявили, что о расписках ничего не знают. Но голографическая экспертиза подтвердила, что они написаны их рукой. В итоге оба игрока-мошенника были дисквалифицированы на неопределенный срок. По мнению экспертов, если они и вернутся когда-то в хоккей, то лет через пять, не раньше.

– В ФХУ поступили сведения о совершении Эдуардом Захарченко и Владимиром Вариводой неправомерных действий, направленных на манипулирование результатом матча Украина – Южная Корея в рамках чемпионата мира в Дивизионе ІА, – заявил в четверг вице-президент ВХУ Георгий Зубко. – Учитывая, что спортсмены не признали подлинность расписок, комиссией было принято решение провести частное почерковедческоe исследованиe этих документов в Украинском центре судебных экспертиз. Выводы экспертов свидетельствуют, что данные расписки написаны Захарченко и Вариводой соответственно.

– Мы не рассматривали был матч сдан или нет, – озвучил вердикт президент ФХУ Анатолий Брезвин. – Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм ФХУ и ИИХФ. Совет Федерации дисквалифицировал хоккеистов Захарченко и Вариводу от участия в соревнованиях с последующей передачей соответствующих материалов в правоохранительные органы…

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Также в ФХУ отметили, что расследование продолжается. И уже в ближайшее время в этом грязном деле могут появиться новые фигуранты. Причем, не только среди игроков, но и среди спортивных функционеров.

Одним из организаторов неудавшейся попытки сдать матч украинские СМИ называют бывшего главного тренера харьковского «Витязя» Алексея Лазаренко. Но сам он комментариев пока отказывается, написав на своей страничке в Фейсбуке следующее:

– Уважаемые господа, в свете происходящих событий прошу меня не беспокоить, так как до окончания расследования ФХУ я не уполномочен давать комментарии по данному делу, как добропорядочный гражданин Украины. Спасибо за понимание.

А вот тренер сборной Украины Александр Савицкий отнесся к скандальному происшествию с юмором. Видимо, после поражений на ЧМ ему уже все ни по чем.

– Ставка, я так понимаю, не сыграла, – прокомментировал Савицкий обвинения в адрес своих игроков. – Сам я расписки не видел. Федерация там разбирается. Жду. Эдику мы звонили, но не дозвонились. Варивода не тренируется, получил травму и сейчас в Херсоне лечится. Пока с ними не общались. Насчет подлинности почерка не скажу. Но мне особо не верится, что такое могло быть. Какие последствия для сборной, не знаю…

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