«Отжигал» в АПЛ еще шесть лет назад. 5 фактов о Маркосе Алонсо

Алонсо взбудоражил умы любителей АПЛ в эти выходные. Невероятные статистически показатели от недооцененного испанского таланта стали откровением для неискушенных зрителей. Но не все они знают, что Маркос Алонсо играл в АПЛ еще 6-7 лет назад.

Факт №1: прекрасная наследственность

Дедушка Маркоса (полный тезка) – успешный и даже великий футболист. Он выиграл 5 кубков европейских чемпионов в составе «Реала», выступая за «сливочных» с 1954 по 1962 год.

Отец (так же Маркос Алонсо) – воспитанник королевского клуба, не смог сделать такую же головокружительную карьеру, как у «Маркитоса», но поиграл за «Атлетико» (1979-82, 87-89) и «Барселону» (1982-87).

Поразительно: все трое – Маркосы Алонсо, все фланговые игроки и все успешны. Существует ли в мировом футболе ещё один такой пример?

Факт №2: забил в 2017 году в АПЛ больше, чем Диего Коста

7 голов на счету защитника и 6 раз поражал ворота соперников форвард. Косте потребовалось 18 матчей, Алонсо чуть больше – 20.

Конте не удивляется результативности защитника:

– Я совсем не удивлен. Если вы помните, в прошлом сезоне он забил пять или шесть голов – столько же забил Виктор Мосес. Но Маркос упустил много моментов, поэтому ему нужно было поработать над реализацией и последним ударом.

В нашей команде защитники исполняют роль вингеров и располагаются ближе к атаке. Иногда они и вовсе исполняют нападающих, – говорит Конте в интервью The Independent.

Факт №3: признавался лучшим игроком «Болтона» в АПЛ

Испанец перешел в стан «рысаков» в 2010 году и за три года стал настоящим кумиром болельщиков. Впоследствии, по мнению местной газеты The Bolton News – в опросе на звание игрока года, он победил с большим отрывом, набрав 40% голосов.

Факт №4: непреднамеренное убийство в мае 2011 года

В 2011-м во время отпуска Маркос катался по вечернему Мадриду с девушкой и друзьями. Лихая езда закончилась плачевно – машина врезалась в бетонную стену. Каждый пассажир, включая Алонсо, получил различной степени травмы: от сильных ушибов до перелома ключицы. Но хуже всего пришлось девушке, которая сидела рядом с Маркосом Алонсо – она скончалась в больнице через полчаса после аварии. Следствие обнаружило в крови футболиста алкоголь и обвинило его в непреднамеренном убийстве.

Суд оправдал Алонсо. Юноша получил важнейший урок в жизни и быстро повзрослел. Теперь он думает только о футболе и не обращает внимание на репутацию скучного парня.

Факт №5: лошади и коррида

Лошади и коррида – хобби Алонсо. Да, стереотипно для Испании, но он едва ли не единственный лондонский испанец, который фанатеет от боев с быком.

Один из лучших друзей Маркоса – Гонсало Кабальеро, известный тореадор. Футболист с давних пор вдохновляется его примером:

– Однажды я видел, как рог быка проткнул ногу Гонсало насквозь. Но он отказался уйти с арены – Гонсало просто снял с себя галстук, перевязал ногу и продолжил представление. Только после финала он отправился в больницу. Эти люди сделаны из другого теста. Да, я тоже получаю травмы, но никогда не думаю, что могу умереть на поле. Тореадоры же постоянно сражаются за свою жизнь.

Бонус:

Маркос Алонсо никогда не вызывался во взрослую сборную Испании.

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