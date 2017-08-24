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Кузнецова вернется на вершину? У россиянки есть шанс возглавить рейтинг

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Светлана Кузнецова
Светлана КузнецоваФото: «Советский спорт»

Сразу восемь теннисисток могут стать первой ракеткой мира по итогам US Open. В их числе – россиянка Светлана Кузнецова. «Советский спорт» – о шансах претенденток на вершину рейтинга WTA.

Краткая вводная – Открытый чемпионат США стартует в понедельник, 28 августа. Завершится в воскресенье, 10 сентября. Женский финал сыграют днем ранее – в субботу. И такого количества претенденток на верхнюю строчку рейтинга перед одним турниром не было никогда в истории!

Хотя, конечно, шансы у спортсменок разные. Изучим вопрос детально – при каких условиях каждая из них может стать (или, в случае с Каролиной Плишковой, остаться) первой ракеткой мира.

Каролина ПЛИШКОВА (Чехия)

Фото: «Советский спорт»

Текущий рейтинг: 1
Результат на US Open-2016: финал
Минимальное условие: выход в финал

Путь к вершине: у Каролины нет за плечами громких титулов, но она очень стабильна. В отсутствие Серены Уильямс, Марии Шараповой и Виктории Азаренко это – достаточное условие для того, чтобы быть на вершине. В прошлом коду Плишкова-младшая дошла до финала US Open, где уступила Анджелике Кербер. В нынешнем сезоне на ее счету - победы на турнирах в Брисбене, Дохе и Истоборне, полуфиналы «Ролан Гарроса», Индиан-Уэлса, Майами и Цинциннати, четвертьфинал Australian Open… Если где-то разыгрывается много очков, Каролина почти наверняка будет в восьмерке лучших! (исключение составил лишь Уимблдон – там чешка внезапно уступила во втором раунде Магдалене Рыбариковой). Однако в Нью-Йорке, чтобы остаться первой ракеткой мира, Каролине надо снова выходить в финал и надеяться, что этого не удастся сделать Симоне Халеп, что Элина Свитлона отсеется еще в четвертьфинале, а Гарбина Мугуруса и вовсе не пройдет третий круг.

Симона ХАЛЕП (Румыния)

Фото: «Советский спорт»

Текущий рейтинг: 2
Результат на US Open-2016: четвертьфинал
Минимальное условие: простой выйти на корт

Путь к вершине: Румынка вот-вот могла возглавить рейтинг – если бы взяла титул в Цинциннати на прошлой неделе. Но в финале в Огайо Халеп была разбита Мугурусой в пух и прах – взяла у испанки всего 1 гейм (1:6, 0:6). Это был третий раз, когда Симона остановилась в одной победе от вершины – раньше такое случалось в финале последнего «Ролан Гарросе» (где она проиграла Елене Остапенко) и в четвертьфинале Уимблдона (уступила Джоанне Конте). По факту сейчас Гарбина отстает от Плишковой всего на 5 очков. Строго говоря, если все девушки из данного списка проиграют на US Open в первом круге, Симона все-таки возглавит рейтинг. Но в такое развитие событий верится с трудом… Вот если Халеп возьмет титул, обойти ее точно никто не сможет.

Гарбина МУГУРУСА (Испания)

Фото: Gettyimages.ru

Текущий рейтинг: 3
Результат на US Open-2016: 2-й круг
Минимальное условие: выход в 4-й круг

Путь к вершине: У испанки на счету всего 5 титулов, и до этого сезона она ни разу не побеждала на турнирах дважды в течение одного года. Зато какие это были победы! Два «Больших шлема» - «Ролан Гаррос» (2016) и Уимблдон (2017). Два турнира категории «Премьер» - Пекин (2015) и Цинциннати (2017). Плюс - Хобарт (2014). Гарбина бьет редко, но метко. Этим летом она – безусловно, лучшая теннисистка мира. За последние три месяца поражения ей нанесли только Мэдисон Кис и Элина Свитолина. Если Гарбина выйдет в Нью-Йорке в четвертый круг, Халеп отсеется во втором раунде, Свитолина – в четвертьфинале, а остальные не доберутся до финала, именно испанка возглавит рейтинг.

Элина СВИТОЛИНА (Украина)

Фото: «Советский спорт»

Текущий рейтинг: 4
Результат на US Open-2016: 3-й круг
Минимальное условие: полуфинал

Путь к вершине: Со времен Андрея Медведева (финалиста «Ролан Гаррос»-1999) никто из украинцев не добирался до 4-й строчки рейтинга. Вот только у Андрея не было шансов стать первой ракеткой мира. В том, что это удастся Свитолиной, сомнений почти не осталось. Это лишь вопрос времени. В этом сезоне Элина уже взяла пять титулов, став лучшей в Тайбэй, Дубае, Стамбуле, Риме и Торонто. Плюс – вышла в четвертьфинал «Ролан Гарроса», где проиграла Халеп. Ей – 22 года, и в этом списке Свитолина – самая юная спортсменка. Чтобы возглавить рейтинг, ей нужен минимум полуфинал US Open, а титул и вовсе снимет любые «если», связанные с выступлением соперниц. Оба результата одесситке по силам.

Каролина ВОЗНЯЦКИ (Дания)

Фото: «Советский спорт»

Текущий рейтинг: 5
Результат на US Open-2016: полуфинал
Минимальное условие: победа

Путь к вершине: Каролина – лидер сезона по количеству финалов. На ее счету их – шесть. Беда в том, что ни один Возняцки не выиграла. Как и в лучшие годы, датчанка – стабильна, и за счет этой стабильности стоит высоко в рейтинге. Но вспомним – уроженка Оденсе дважды завершала год первой ракеткой мира, так и не выиграв турнир «Большого шлема»… Решающие матчи – не ее стихия. А чтобы вновь возглавить рейтинг, Возняцки нужно побеждать в Нью-Йорке. И то, надеясь, что в финале не будет Халеп, Мугурусы или Свитолиной.

Джоанна КОНТА (Великобритания)

Фото: Gettyimages.ru

Текущий рейтинг: 7
Результат на US Open-2016: 4-й круг
Минимальное условие: победа

Путь к вершине: Пока австралийцы кусают локти из-за того, что девушка из Сиднея выступает за Великобританию, сами британцы радостно потирают руки – у них почти 40 лет не было своей полуфиналистки Уимблдона! Конта плохо играет на грунте, но на харде с травой – почти безупречна. Титулы в Сиднее и Майами, блестящее выступление на «Большом шлеме» в Лондоне и финал в Ноттингеме – тому подтверждение. Теперь Джоанна претендует на звание первой ракетки мира. Хотя даже победа в Нью-Йорке не гарантирует ей места на вершине - нужно, чтобы Свитолина не дошла до финала, а Мугуруса с Халеп отсеялись кругом ранее.

Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия)

Фото: «Советский спорт»

Текущий рейтинг: 8
Результат на US Open-2016: 2-й круг
Минимальное условие: победа

Путь к вершине: Кузнецова была второй ракеткой мира в 2007 году, затем угодила в затяжной кризис, но сумела найти в себе силы и мотивацию вернуться в элиту. Россиянка мощно провела концовку прошлого сезона, выиграв Кубок Кремля и впервые выйдя в плей-офф Итогового чемпионата WTA. Нынешний год пока не принес ей титулов – ближе всего к победе она была в Индиан-Уэлсе, но там в финале уступила соотечественнице Елене Весниной. Тем не менее, Кузнецова стабильна – она выходит в восьмерку лучших почти на всех главных турнирах, включая нелюбимые ею Уимблдон, и уверенно держится в топ-10. А если второй раз в карьере выиграет US Open (Светлана уже была лучшей в Нью-Йорке, хоть и в далеком 2004 году), то может стать первой ракеткой планеты! Правда, надо, чтобы Халеп и Плишкова не добрались до полуфинала, а Свитолина – до решающего матча.

Винус УИЛЬЯМС (США)

Фото: Gettyimages.ru

Текущий рейтинг: 9
Результат на US Open-2016: 4-й круг
Минимальное условие: победа

Путь к вершине: Фантастика, но правда – в свои 36 лет Уильямс-старшая вновь может возглавить рейтинг! Винус, казалось бы, давно списали из-за возраста и старых травм. Но пока ее младшая сестра в декрете, американка переживает вторую молодость. Она уже играла финалы Australian Open и Уимблдона в этом году, где уступила Серене и Мугурусе соответственно. Потенциальный триумф Винус в Нью-Йорке теперь уж точно никого не удивит. Надо лишь, чтобы Халеп проиграла в первом раунде, Мугуруса не дошла до четвертого круга, а остальные - до решающего матча, и Уильямс-старшая снова станет первой ракеткой мира. Впервые с 2002 года.

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