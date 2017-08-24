Почему выход «Карабаха» в Лигу чемпионов не должен удивлять?

Игроки "Карабаха" в раздевалке после выхода в групповой турнир Лиги чемпионов Фото: Facebook

Вчера в Копенгагене состоялось историческое событие для азербайджанского футбола. «Карабах» Гурбана Гурбанова стал первым клубом страны, пробившимся в Лигу чемпионов. Со стороны кажется, что это сенсация. Но если присмотреться, можно найти в этом некую закономерность. Какую? Сейчас разберем.

Начнем с того, что «Карабах» тренирует самый успешный тренер Азербайджана. Бывший нападающий ставропольского «Динамо», калининградской «Балтики», воронежского «Факела и астраханского «Волгаря», Гурбан Гурбанов. Под его управлением «Карабах» сначала вышел в лидеры на внутренней арене, а потом научился достойно играть в еврокубках. Выступление агдамцев на международной арене в последние годы, пожалуй, и следует разобрать.

Первая же еврокубковая кампания «Карабаха» Гурбанова в сезоне 2009/10 была признана удачной. Стартовав с 1 квалификационного раунда Лиги Европы, агдамцы прошли трёх соперников, одним из которых был старина «Русенборг». Четвертый барьер преодолеть не получилось. Слишком опытным и сильным соперником оказался «Твенте» (0:0, 1:3). Следующий сезон был зеркальным отражением предыдущего. Опять были пройдены три раунда, а четвертый, раунд плей офф ЛЕ, – нет. Причина – «Боруссия» Юргена Клоппа (0:1, 0:4). Тем не менее, вторая подряд остановка в шаге от группового этапа давала надежду на светлое будущее. Команда набиралась опыта и училась противостоять соперникам из топовых чемпионатов. Но продолжала им уступать – в 11-м году вылетели от «Брюгге», в 13-м – от «Айнтрахта».

Первый значимый успех пришел к команде спустя год после поражения от франкфуртцев. «Карабах» впервые пробился в группу в ЛЕ. Обыграв на злосчастной стадии плей-офф своего давнего обидчика «Твенте». Оказавшись в основной сетке турнира, азербайджанский чемпион чуть было с ходу не вышел из группы. Лишь скандальное судейство чешского арбитра Зелинки в матче с миланским «Интером», отменившего чистый гол «Карабаха» на последних минутах, помешало это сделать.

Сезон 15/16 получился похожим – опять вылет в квалификации ЛЧ и попадание во второе по значимости клубное соревнование. В группе с «Монако», «Тоттенхэмом» и «Андерлехтом» «Карабах» набрал лишь 4 очка – это минус. А плюс – жители Баку (где команда проводит свои международные матчи) вновь получили возможность посмотреть на статусных соперников вживую. Что естественно, аппетиты взыскательной публики с годами возросли. Она начала мечтать о гимне Лиги чемпионов. Но пришлось еще немного подождать. Чешские пивовары из пльзенской «Виктории» преградили путь «Карабаху» в прошлом сезоне, сценарий которого был точной копией всех предыдущих – вылет из квалификации ЛЧ, попадание в группу ЛЕ.

Со временем, когда всё это начало превращаться в рутину, «Карабах» сумел-таки исполнить мечту своих фанатов. Да, повезло со жребием – «Самтредиа» и «Шериф» на данный момент соперники классом пониже. Но успех в дуэли с опытным «Копенгагеном» дорогого стоит. Для многих этот результат стал настоящим откровением, но если посмотреть на путь команды Гурбанова, то становится ясно – попадание в групповой этап ЛЧ – это результат многолетней работы. 8 лет команда шла к своей цели. Залогом ее успеха стала сыгранность – состав команды практически не меняется из года в год – и дисциплина. Понятно, что «Карабах» едва ли будет с первой попытки бороться за выход из группы. Больших звезд в команде нет. Но это не главное для Гурбанова. Для него и его парней это новый вызов и возможность набраться опыта, чтобы продолжать прогрессировать и в дальнейшем.