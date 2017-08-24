Все случаи, когда «Зенит» отыгрывался в еврокубках: удачных только 4 из 14

Радость игроков "Зенита" после победы над АЕКом Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» вспоминает, когда «Зенит» в российской истории отыгрывался после выездного поражения в квалификации еврокубков и на стадии плей-офф.

«СУПЕРФУНД», 2004 ГОД

Молодая команда Властимила Петржелы не обладала большим европейским опытом, поэтому даже малоизвестный по европейским меркам «Суперфунд» являлся серьезным раздражителем. Тем более клуб с берегов Невы уступил в гостях со счетом 3:1. Но дома «Зенит» сразу стал прессинговать соперника и забил и уже к середине первого тайма забили два необходимых гола. У питерцев отличились Милан Вьештица и Александр Кержаков. До конца матча счет так и остался неизменным, что позволило Зениту впервые выйти в групповой турнир Кубка УЕФА.

«МАРСЕЛЬ», 2008 ГОД

Феноменальный поход «Зенита» Дика Адвоката за Кубком УЕФА мог завершиться уже на стартовой прямой. В Марселе российская команда уступила со счетом 3:1, единственный гол сине-бело-голубых забил в концовке матча Аршавин. В Санкт-Петербурге хозяева открыли в счет в матче, а затем усилиями Павла Погребняка удвоили преимущество. Дальше у Зенита все пошло как по маслу. Сначала питерцы разнесли немецкие «Байер» и «Баварию», а в финальном матче добились безоговорочной победы над шотландским «Рейнджерс».

«ЯНГ БОЙЗ», 2012 ГОД

В 2011 году групповой этап Лиги Европы «Зенит», который возглавлял Лучано Спаллетти, закончил с наилучшим результатом - шесть побед в шести матчах. При таком раскладе российский клуб подходил к плей-офф в статусе одного из фаворитов. Но в Швейцарии неожиданно уступил середняку «Янг Бойз». В ответном матче Зенит потрепал нервы и себе, и болельщикам, когда пропустил гол на 20-й минуте. Все-таки питерцы почти сразу выровняли игру и отквитались до перерыва - 1:1. Во втором тайме хозяева уже не совершали невынужденные ошибки и реализовали свои голевые моменты, отправив в сетку ворот соперника еще два мяча - сначала отличился Сергей Семак, затем Роман Широков.

АЕК, 2014 ГОД

По идее, «Зенит» Андре Виллаш-Боаша, имея в составе таких талантливых игроков как Халк и Витсель, должен был проходить кипрский АЕК гораздо увереннее. Однако данное противостояние едва не стало для питерцев мощнейшим фиаско. После минимального поражения на стадионе островитян российская команда не могла обеспечить себе победу в ответном матче вплоть до 88-й минуты. К счастью, голы Данни и Кержакова позволили Зениту выйти в групповой этап.

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Стоит отметить, что «Зенит» еще десять раз после гостевых поражений пытался отыграться, но в этих матчах не добился успеха.

ВСЕ СЛУЧАИ, КОГДА «ЗЕНИТ» ПРОИГРЫВАЛ ПЕРВЫЙ МАТЧ

10 раз из 14 питерский клуб не проходил в следующую стадию соревнований.



