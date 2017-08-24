«Клевать «Зенит», клевать!» Шуток о бакланах меньше не становится

Главной птицей недели, месяца, да наверное и года стал вне всякого сомнения баклан. Причем не всякий баклан, невесть откуда прилетающий, а вполне себе конкретный – любящий лакомиться не рыбой и насекомыми, а крышей стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга. В интернете множится число шуток на эту орнитологическую тему.

Напрасно, словно мячик, пинали друг другу название этого стадиона в Питере: «Зенит» не хотел, чтобы окрашенный негативом стадион назывался «Зенит-Ареной», «Газпром» отказывался от «Газпром-Арены», напрасно спорили, что из оставшихся вариантов – «Санкт-Петербург» или «Крестовский» –лучше. Теперь для всех и наверняка на очень долгое время закрепится только одно – «Баклан–Арена». И сколько бы вице-губернатор города на Неве ни говори теперь о том, что он пошутил – поток сетевого юмора это уже не остановит.

«Советский спорт» приводит лишь самые яркие шутки по этому поводу.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга в своём Телеграме собирает шутки про бакланов. О дивный новый мир! pic.twitter.com/hBtMmLAyi8 — Шнур (@shnur0_ok) 24 августа 2017 г.

@yurydud уже звал соведущим в свою передачу. Он будет дудь, а я долбидь — Крестовский баклан (@zenitbaklan) 22 августа 2017 г.

Кстати, если запускать перед матчами @zenit_spb баклана под крышей @SpbRoof - это станет прекрасной традицией на века. Как у Бенфики. — Fedor Pogorelov (@fpogo23) 23 августа 2017 г.

Пока не видел очевидного "Баклан крышу продолбил - это Гинер всё купил!" — Нерезидент (@neresident) 22 августа 2017 г.

Оп давай-давай клювом крышу пробивай — Крестовский баклан (@spbbaklan) 22 августа 2017 г.

Клевать коней клевать! — Крестовский баклан (@spbbaklan) 22 августа 2017 г.