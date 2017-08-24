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«Клевать «Зенит», клевать!» Шуток о бакланах меньше не становится

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Клевать «Зенит», клевать!» Шуток о бакланах меньше не становится

Главной птицей недели, месяца, да наверное и года стал вне всякого сомнения баклан. Причем не всякий баклан, невесть откуда прилетающий, а вполне себе конкретный – любящий лакомиться не рыбой и насекомыми, а крышей стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга. В интернете множится число шуток на эту орнитологическую тему.

Напрасно, словно мячик, пинали друг другу название этого стадиона в Питере: «Зенит» не хотел, чтобы окрашенный негативом стадион назывался «Зенит-Ареной», «Газпром» отказывался от «Газпром-Арены», напрасно спорили, что из оставшихся вариантов – «Санкт-Петербург» или «Крестовский» –лучше. Теперь для всех и наверняка на очень долгое время закрепится только одно – «Баклан–Арена». И сколько бы вице-губернатор города на Неве ни говори теперь о том, что он пошутил – поток сетевого юмора это уже не остановит.

«Советский спорт» приводит лишь самые яркие шутки по этому поводу.

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