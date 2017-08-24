«Спартаку» жить по закону джунглей. Почему «болелы» красно-белых – падальщики?

Влад Буханцев в блоге «Спартак плюс» задается важным вопросом: почему в отношениях к клубу у болельщиков больше не осталось полутонов?

«Глупцы! Они забыли закон джунглей! - Каждый сам за себя? - Каждый сам за себя!»

Слова, написанные Киплингом и произнесенные в советском мультфильме голосом великого Папанова - лейтмотив моих последних двух недель. Находясь в отпуске, у моря, я видел лишь фрагменты матчей «Спартака», после чего наблюдал, как команду и тренера рвут на куски в интернете.

Они дождались своего шанса - Акела промахнулся.

Весь прошлый сезон таких шансов не было. «Спартак» давал слабину, уступал в одиночных матчах, но затем снова шел вперед к ключевой цели. Говорить и писать было не о чем, не было повода. Все было перед глазами. Энергетика, сплоченность, вытаскивание на поле Карреры в последнем матче с «Тереком», поклон болельщикам. В это время надо было сидеть и молчать. Стая слишком сильна, вожак слишком хорош. Для атаки нужно дождаться правильного времени.

Дождались. Все сложилось, легло в одну копилку.

Тяжелейшие травмы сразу двух игроков центра поля. Отсутствие отпуска у сборников. Отсутствие новичков. Три поражения в матчах с тремя принципиальными соперниками. Недопонимание в клубе между руководством и тренерским штабом. Акела промахнулся. Время пришло.

Закон джунглей предельно четок. Каждый сам за себя. За свою популярность в интернете, за свой агентский карман, за свой контракт, за свою репутацию инсайдера, за своих обиженных друзей, за обиженного любимого себя. С момента чемпионства, сделавшего всех счастливыми, едва прошло три месяца. С момента победы в суперкубке не прошло и двух. Но это совершенно неважно. Рвать надо уже сейчас. Потому что стая потеряла нюх, а вожак слаб. Им нельзя дать снова подняться на ноги.

В книге Киплинга был яркий антагонист, тигр Шер-хан, мечтавший сожрать Маугли и считавший несправедливостью то, что волки не отдали мальчика ему на съедение. В истории со «Спартаком» роль Шер-хана взяли на себя СМИ. Бесконечные вбросы о покупках, инсайды о состоянии дел в команде, интервью с уволенными водителями и врачами, статьи после поражений с лидом «Все очень плохо» - вполне себе полноценное информационное цунами.

Либо «почему такая-то команда [хороша] прямо сейчас» либо «почему российский спорт в глубокой заднице уже сегодня». То, что черные и белые краски можно смешивать - отлично знают, но зачем? Так читают лучше.

Коллективный Шер-хан, до этого певший «Спартаку» оды, потому что поступать иначе было просто опасно - слишком сильна и дружна была стая, - почувствовав малейший разлад, найдя малейшую трещинку, воткнул в эту трещинку клин и стал отчаянно долбить молотком. Но к этому все давно привыкли. Ни один другой клуб не привлекает к себе такого внимания и интереса, как «Спартак». Что со стороны поклонников, что со стороны ненавистников.

Гораздо хуже другое.

Рядом с Шер-ханом в книге был еще один персонаж, прихлебатель, шакал Табаки. Который знал, что все что не сожрет Шер-хан - достанется ему. Это удобно. Не бегать, не искать пропитания, просто быть рядом и поддакивать. Со всем соглашаться. Во всем поддерживать. И тогда большой тигр кинет тебе кость.

Этим коллективным Табаки оказались болельщики «Спартака». Люди, еще вчера певшие оды своим игрокам, штурмовавшие футбольное поле и постящие радостные селфи, сегодня встали рядом с Шер-ханом, чтобы помочь ему рвать любимую команду на куски.

От бесконечного количества «правдивых» инсайдов. От людей, которые «точно знают», кто в каком лагере и на чем намерен заработать. От «приближенных» журналистов. От всего этого начало рябить в глазах и банально тошнить. Бесконечные истерики, обвинения и вбросы. Коллективный Табаки начал со смаком, причмокивая, жрать летящие в его сторону ошметки с барского журналисткого стола.

И он никак не может осознать, что шакал - это животное, которое питается падалью. И что именно он, вместе со своим перманентным истеричным перфекционизом - причина той безумной радости болельщиков «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», которые с удовольствием смотрят, как красно-белое общество рушит само себя изнутри, пытаясь ответить на вопросы «кто виноват?» и «что делать?» Не замечая самого очевидного варианта - заткнуться и встать горой за своих. Не каких-то там «кривоногих» своих, а тех самых, кто принес им в прошлом году два долгожданных титула. И заслужил права быть защищенным своими, а не добитым ими же.

И чем дальше я смотрю на это, чем больше я вижу «инсайдов» (а такого количества не было со времен Червиченко-Чернышова на моей памяти), тем больше у меня ощущение, что мы не заслужили прошлогоднего чемпионства. Те парни, которые выходили на поле в красно-белых футболках в прошлом году, которые полностью выложились и очень даже возможно прыгнули выше головы - заслужили. Тренер - заслужил.

А мы нет. Потому что при первых же сложностях и проблемах мы не встали на защиту своей собственной стаи. Мы начали помогать рвать ее на куски.

И мне лично будет очень жаль, если в Хабаровске что-то пойдет не так и Шер-хан с Табаки окончательно добьют Акелу. Потому что лично мне за прошлый год гораздо больше понравилось питаться титулами.

Но кто-то явно предпочитает падаль.