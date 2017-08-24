Гончаренко – Слуцкий – 4:2! Причем здесь Акинфеев?

ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко сыграл четыре матча в Лиге чемпионов и ни разу не пропустил! Под руководством Леонида Слуцкого армейцы такой надежностью не отличались – лишь два сухих матча за восемь лет работы тренера! Такое положение дел позволяет предположить: неудачная серия Акинфеева больше тренерская, чем вратарская.

2 СУХАРЯ СЛУЦКОГО В 43 МАТЧАХ

43 матча провел ЦСКА в Лиге чемпионов под руководством Леонида Слуцкого с учетом отборочных раундов. Лишь дважды красно-синим удалось выйти сухими из воды - оба раза против «Трабзонспора» в 2011 году (3:0 и 0:0). Турецкая команда на групповом этапе тогда совсем не блистала. В шести матчах она забили всего лишь три мяча. Меньше чужие ворота поражали лишь три команды - «Вильярреал», «Генк» и БАТЭ забили по два мяча.

Более изысканные в атаке команды, чем «Трабзонспор», ЦСКА забивали. Далеко не все из них были звездными - скромных тоже хватало. В сезоне-2013/14 на групповом раунде четыре мяча в двух матчах в ворота армейцев отправила чешская «Виктория». В сезоне-2015/16 первым соперником красно-синих за выход в групповой этап стала «Спарта». За 180 минут чехи забили четыре мяча! Когда голы сыплются таким градом, дело явно не только во вратаре.

Против «Трабзонспора» Акинфеев не играл - из-за разрыва крестообразной связки, который случился после столкновения вратаря со спартаковцем Веллитоном. Будь иначе, уже тогда серия Игоря могла прерваться. Его заменял Владимир Габулов. Неразрешимых задач турки перед ним не поставили, сподобившись всего лишь на четыре удара в створ ворот за 180 минут!

В той Лиге чемпионов у ЦСКА тоже были проблемы с игрой в обороне. Отстояв дважды на ноль против «Трабзонспора», Габулов в шести матчах пропустил-таки восемь голов - от «Лилля» и «Интера». Если вынести за скобки игры с «Трабзонспором», то получится по два гола за игру! В двух матчах плей-офф с «Реалом» ЦСКА огреб по полной программе - пять голов. Все они пришлись на долю Сергея Чепчугова. Его статистика еще хуже - по 2,5. Так что плохая игра в обороне при Слуцком была правилом, в котором «Трабзонспор» - исключение.

В этой истории Акинфееву по-футбольному не повезло. Во-первых, что в нужное время не оказался в нужном месте. Во-вторых, что голы пропускал весь коллектив, а шишки сыпались на него. Возможно, Буффон смог бы вытащить на себе один из матчей, выкинув из памяти неудачную серию. Игорь не смог. Это было видно - когда пропускал, то нервничал жутко. Необходимо признать: он не супергерой, а просто хороший вратарь, которому человеческие переживания не чужды.

УВЕРЕННОСТЬ ГАЗЗАЕВА И ГОНЧАРЕНКО

Помните, как Игорь не пропускал на протяжении шести матчей в Лиге чемпионов-2006? Четыре игры пришлись на групповой этап, две - на отборочный. ЦСКА Газзаева был в расцвете. Центр обороны цементировали братья Березуцкие и Игнашевич, справа играл Шемберас, более склонный к игре в обороне, слева без устали носился Жирков. За ними Акинфеев чувствовал себя как за каменной стеной. В критические моменты это проявлялось - Игорь спасал. В противостоянии с «Арсеналом» в Москве он не дал себе забить из опасных позиций Фабрегасу и Анри, в Лондоне - половине состава соперника.

У Акинфеева тогда был и другой способ зарядиться уверенностью - ее излучал Газзаев. Когда однажды перед игрой с «Челси» у Иржи Ярошика спросили про шансы команд, чех ответил: «60 на 40 в пользу соперника». Газзаев наорал на легионера при всей команде. В коллективе о поражениях думать никто не смел. И тем более не называл противостоящую сторону космосом. Да, Леонид Викторович признавался, что таким образом выражал восхищение уровнем футбола в Европе. Но что чувствовали его игроки? Предвкушение очередной неудачи?

Своими действиями в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ЦСКА Гончаренко дал повод вспомнить команду Газзаева - красно-синие показали, что вновь готовы сражаться за результат. При этом в трех матчах из четырех они играли от обороны. Есть понимание, что не стоит схлестываться с соперниками в количестве забитых голов. Вот и нацелена вся команда на надежную игру в обороне. Как и в старые добрые времена красно-синие играют в три центральных защитника.

После игры с «Янг Бойз» журналисты спросили Виктора Гончаренко, не затрясутся ли у его команды коленочки. Тренер был решителен: «Для чего мы тогда проходили АЕК, «Янг Бойз», чтобы потом бояться кого-то? В составе ЦСКА играют люди, побеждавшие в Кубке УЕФА, проведшие множество матчей за сборную. Кого им бояться?». Кажется, с уверенностью у Виктора Михайловича все в порядке. Наверно, есть логика, что именно при таком тренере ЦСКА отыграл на ноль уже четыре матча.