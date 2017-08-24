«Когда против тебя – «шкаф», знаний мало». У россиянок всего одна бронза на ЧМ

На чемпионате мира по борьбе закончили выступления женщины. У сборной России – лишь одна бронза.

В первый день соревнований женщин в среду россиянки выиграли одну медаль — бронза на счету Валерии Лазинской. В четверг наград ждали от чемпионок Европы этого года Татьяны Овчаровой (60 кг) и Анастасии Братчиковой (69), не сбрасывали со счетов и Дарью Лексину (48) с Стальвирой Оршуш. Однако невезение среды распространилось и на четверг: в первой же схватке получает серьезную травму и снимается с турнира открытие этого сезона Овчарова. Потом поражение терпит Лексина. Братчикова и Оршуш доходят до утешительных схваток, но тоже проигрывают. Особенно обидно уступила последняя: выигрывая за пять секунд до конца поединка, она пропустила соперницу за спину.

– Выступление считаю неудовлетворительным, – подвел итог наставник женской сборной Юрий Шахмурадов.

– В чем причины?

– Причин много. Одна из главных проблем — в физической подготовке. Наши спортсменки хорошо обучены борьбе, имеют своим преимущества. Но выходят японки, похожие на...

– ...тумбочки.

– Да, и не знаешь как к ним подступиться. Та же Братчикова может мастер-классы давать, но когда выходит японка – сил, скорости не хватает. У соперниц вариативность, физические качества, выносливость и скоростная работа.

Приглашали на сборы американок. Они работают со штангой так, что просто диву даешься. Пять лет мы занимаемся этой проблемой, поменяли тренеров по физподготовке. Но сборная не может что-то кардинально изменить – спортсменки к нам на 15 дней приезжают для подготовки к турнирам.

– Что делать?

– У нас была хорошая методика, но этого сегодня недостаточно. Знания борьбы мало, когда против тебя выходит «шкаф». В глаза бросается слабая физподготовка во всех сборных на всех уровнях у женщин. Отсюда, кстати, и травмы.

Нужен комплексный подход. Во-первых, необходима массовость с детских школ — без нее ничего не добиться. Во-вторых, надо поменять отношение к женской борьбе. Во многих регионах просто не хотят слышать о развитии нашего вида. На все обращения отвечают — денег нет. В-третьих, нужны сильные тренерские кадры.

– Куратор женской борьбы в федерации Омар Муртузалиев пообещал хорошие призовые: $50 000 — за золото, $30 000 — за серебро, $20 000 — за бронзу. И это помимо остальных выплат. Неужели недостаточный стимул?

– Федерация делает для нас все необходимое, за это ей огромное спасибо. Но даже если бы пообещали миллион, это мало что изменило бы. Нужны люди, которые способны выигрывать.

– Они есть?

– Да, и во взрослой сборной, и в молодежной. В следующем сезоне сборная обновится наполовину.

– Бич женской сборной — поражения на последних секундах.

– Три года подряд на каждой тренировке даем спецзадания, упражнения, чтобы решить эту проблему. Но это нужно иметь в сердце – мотивацию. А когда мастертсва не хватает, физподготовки, выносливости, обязательно проиграешь. Психологов привлекаем — не помогает...

– Психологов?

– Да. Приходят, фильмы показывают. Мне говорят – а девочки вас боятся. А они должны меня бояться. Мы ждем помощи, а они говорят – девочки боятся. Нам нужен результат. Вот Кашпировский бы нам подошел. Такой тип психолога.

– Что с вами теперь будет?

– За свое место не держусь. Если увижу, что есть человек, который может работать лучше, уйду сам.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ ВЕРНУЛИ ПАРТЕР

В четверг в Париже прошло заседание бюро Объединенного мира борьбы (UWW).

Основные решения бюро таковы:

– в греко-римской борьбе возвращен партер;

– изменены олимпийские весовые категории в греко-римской борьбе - 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг (было 59, 66, 75, 85, 98 и 130) и в женской борьбе - 50, 53, 57, 62, 68 и 76 (было 48, 53, 58, 63, 69 и 75 кг);

– следующий чемпионат Европы по борьбе решено провести в марте 2018 года в Дагестане.