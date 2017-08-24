Слезть с иглы при помощи игры. Как «братва» рвется к регби
Пойти по «кривой дорожке» может каждый, но как вернуться на путь истинный? Дает ли жизнь второй шанс? Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает об уникальном валлийском проекте по реабилитации заключенных, в основе которого лежит регби.
Пристрастие к наркотикам, более сотни арестов, несколько попыток самоубийства – все это лишь неполный «послужной» список участников новой программы по реабилитации заключенных в Уэльсе. Если жизнь и общество никак не хотят давать второй шанс, то на помощь приходит регби и волонтеры новой программы School of Hard Knocks. «Школа тяжелых ударов» или «Школа жизни» с недавнего времени стала надеждой на светлое будущее для своих учеников.
В своеобразном образовательном учреждении вы не увидите парт, классной доски или домашних заданий. Совсем не маленькие учащиеся проводят все свободное время на поле, пасуя друг другу овальный мяч, работая в схватках и пробивая реализации и штрафные. Идея «Школы жизни» заключается в возвращении «овец заблудших» к нормальной жизни с помощью регби! Как известно, именно эта игра формирует не только физическую силу, но и характер. Поэтому волонтеры School of Hard Knocks уделяют огромное внимание психологической составляющей игры с регбийным мячом.
На данный момент в «школе» занимаются около 20 молодых людей с разными жизненными историями и опытом игры в регби. И объединяет их не столько темное прошлое, сколько новый коллектив и работа в команде. После трех месяцев тренировок «Школа жизни» выйдет на поле в своем первом официальном матче.
Одним из основных игроков новый команды является Джозеф Дэйли. Однофамилец знаменитого четвертного «Уоспс» и сборной Англии Эллиота Дэйли с раннего возраста попал в «плохую компанию». К концу 2011 года юноша понял, что жить в мире бесконечных краж и зависимости от героина невозможно. Не имея сил исправиться, Джозеф решил закончить все самым «простым» способом – наложить на себя руки. Но что-то или кто-то явно не хотел, чтобы Дэйли покидал этот мир: от передозировки снотворным он получил лишь отравление, а веревка, обмотанная вокруг шеи, порвалась в самый ответственный момент. Сейчас Джозеф Дэйли с отвращением вспоминает свою жизнь шестилетней давности. Теперь у молодого человека - другие интересы и другая компания. Неделю назад Джозеф совершил 105-мильный велосипедный заезд, а сейчас продолжает отдавать всего себя тренировкам с регбийной командой.
В коллективе новых регбистов немало тех, кто прошел трудный путь борьбы с наркотической зависимостью. Бывший учитель Стэффан Оуэн вел бизнес в озеленительной компании. Но его налаженный быт был в один момент разрушен смертью супруги после пятнадцати лет совместной жизни. Заполнить душевную пустоту Стэффан решил героином. Оказавшись в тюрьме, мужчина потерял все. Когда Стэффан уже дошел до крайней точки, что-то всколыхнулось в душе и он решил завести свой блог. Открыв в себе задатки писателя, мистер Оуэн выкладывал в сеть небольшие рассказы. Теперь же список его талантов пополнился неплохой игрой на позиции фланкера в регби. Став одним из лидеров команды «Школа жизни», Оуэн планирует издать сборник своих произведений и вернуться к бизнесу.
Через три недели School of Hard Knocks выйдет на поле стадиона в Кардиффе и сыграет свой первый матч на «разогреве» встречи в рамках чемпионата Уэльса. Как бы ни закончился этот поединок, игроки «Школы жизни» уже одержали победу в своем матче с судьбой на пути в лучшую жизнь - благодаря новой программе и, конечно же, магическим свойствам игры под названием регби.