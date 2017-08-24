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Клуб тех, кто за 50. Клубов, которые покупают дорогих игроков, стало больше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Блогер из Лондона Дария Конурбаева, автор блога «О духе времени», собрала любопытную статистику: все клубы, которые когда-либо платили по 50 миллионов евро и больше за одного игрока. Таких клубов набралось 11.

Сумма в 50 миллионов евро за одного игрока еще пару лет назад казалась запредельной. Неймар, Кайл Уокер и Ромелу Лукаку сделали многое, чтобы этим летом так казаться окончательно перестало. Покупки за 50 с лишним миллионов евро позволили себе уже 9 европейских и 2 китайских клуба. Инфографика ниже – о самых дорогих трансферах и клубах, которые чаще других их совершали. А также о тех, кто почему-то до сих пор не решился.



Важное примечание от блогера: все указанные суммы – по данным transfermarkt. Да, «Зенит», по официальным данным, заплатил за Халка 40 миллионов (хотя у нас и называлась сумма большая). Комиссии и прочие выплаты тут не учитываются.


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