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Шарапова возвращается. Вернется ли Россия в финалы «Большого шлема»?

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаФото: «Советский спорт»

На стартующем в понедельник US Open-2017 состоится возвращение Марии Шараповой в турниры «Большого шлема» после дисквалификации. За полтора года ее отсутствия результаты наших теннисисток стали заметно хуже.

Шарапова из-за истории с мельдонием пропустила шесть турниров «Большого шлема», начиная с Australian Open-2016. Вместе с ней канули в небытие и высокие результаты россиянок. Именно Шарапова последней из наших стала победителем турнира этой серии в одиночном разряде – на Roland Garros-2014. И она же, на Australian Open-2015, последней играла в финале. Таким образом, россияне не знают побед уже на 13 подряд крупнейших соревнованиях сезона. И уже на 10 их не было в финале.

С тех пор, как в 2004 году Анастасия Мыскина завоевала первый российский титул БШ в Париже, столь долгих пауз у нашего тенниса не было и близко. Прежний максимум «безфинального» перерыва составлял всего 5 турниров, в 2005-2006 годах, а «безпобедного» – 11, между триумфами на Roland Garros Светланы Кузнецовой (2009) и той же Шараповой (2012). Может, ее возвращение даст дополнительный толчок не только самой Марии, но и соотечественницам?

Кузнецова вернется на вершину? У россиянки есть шанс возглавить рейтинг

ШАРАПОВА – 5 ФИНАЛОВ ИЗ 10, ОСТАЛЬНАЯ РОССИЯ - 3 ИЗ 12

В том, что Шарапова - лучшая среди россиянок, сомнений нет никаких. В ее послужном списке - 5 титулов «Большого шлема» и 10 участий в финалах. Все остальные (а таковых пятеро – Кузнецова, Мыскина, Динара Сафина, Елена Дементьева и Вера Звонарева) совместными усилиями одержали только 3 победы и 9 раз проиграли в решающих матчах.

Начиная с «веселого» 2004-го (три наших титула!), россиянки лишь дважды не смогли попасть ни в один из четырех финалов календарного года - в 2005-м и 2016-м. Последней возможностью избежать того же в этом году станет предстоящий US Open.

Турнир в Нью-Йорке станет 50-м, юбилейным «Большим шлемом» для Шараповой. Но именно на US Open она играла реже всего – лишь 10 раз (на трех остальных – по 13). И только трижды смогла добраться здесь до четвертьфинала. Лишь в Нью-Йорке она не входит в десятку лидеров в истории женского тенниса по количеству выигранных матчей: на Australian Open в активе Шараповой 48 побед (5-е место), на Roland Garros – 53 (7-е), на Уимблдоне – 46 (8-е). По сумме побед на всех турнирах она сейчас восьмая (183) и в этом году точно таковой останется, не догонит Линдсей Девенпорт (198). Лидирует, конечно, Серена Уильямс – 316 побед.

В КЛУБЕ ИЗБРАННЫХ

Вообще у Шараповой - масса всевозможных достижений, пусть она нигде и не является абсолютным лидером в истории женского тенниса. Вот лишь несколько самых ярких примеров.

На турнирах «Большого шлема» Мария выиграла более 80 процентов матчей – 80,62 (183 победы и 44 поражения). По этому показателю она занимает 10-е место. С возглавляющей список Штеффи Граф, конечно, не сравнить – 89,74 процента (278-32).

За время «открытой эры» (с 1968 года) Шарапова занимает 7-е место по проценту выигранных финалов БШ – 5 из 10 (среди тех, у кого минимум 5 титулов). Удивительно, но более половины чемпионских матчей в свою пользу завершили лишь шестеро – Серена Уильямс (23 победы-6 поражений), Граф (22-9), Моника Селеш (9-4), Жюстин Энен (7-5), Мартина Навратилова (18-14) и Крис Эверт (18-16).

В 2012 году Шарапова стала десятой (и пока последней) теннисисткой, которая выиграла все 4 турнира «Большого шлема». Чтобы осознать, насколько это непросто, приведу лишь два факта: в XXI веке это также удавалось только Уильямс-младшей, а за последние 30 лет – еще и Граф.

ПОРА ОТНИМАТЬ ВТОРОЕ МЕСТО ПО ДЕНЬГАМ У УИЛЬЯМС-СТАРШЕЙ

Впрочем, один рекорд третьего тысячелетия Шараповой все-таки принадлежит: только она выигрывала хотя бы один турнир WTA на протяжении 13 лет подряд (2003-2015) и наверняка улучшила бы этот результат, не случись досадной дисквалификации. Даже у «непотопляемой» Серены аналогичная серия составляет лишь 11 сезонов (с 2007-го). А «вечным» рекордом владеет Навратилова, которая не обходилась без титулов 21 (!) год кряду (1974-1994).

Среди действующих теннисисток Шарапова уступает лишь сестрам Уильямс по количеству побед (35) и финалов (58) на турнирах WTA Tour. У Винус эти показатели составляют, соответственно, 49 и 82, у Серены – 72 и 92. Только американские сестры опережают россиянку и по заработанным призовым в истории женского одиночного разряда. Уильямс-младшая оторвалась очень далеко (84 463 131 доллар), а вот Винус смогла опередить Шарапову только в последние полтора года – 37 928 590 против 36 585 213. Больше никому не удалось добраться и до отметки в 30 миллионов.

Так почему бы Шараповой не попытаться сократить разрыв, а то и вовсе превзойти Уильямс-старшую? Между прочим, победительница US Open-2017 заработает 3 700 000 долларов, а финалистка – 1 825 000.

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