Евгений Ловчев: Каррере нужен помощник такой, как Романцев

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о проблемах «Спартака» в преддверии закрытия трансферного окна.

НУЖЕН ВРАТАРЬ

Многие задаются вопросом, какие позиции требуют укрепления в «Спартаке»? Отвечу – нужен вратарь. Я пришел в «Спартак», когда там был Маслаченко. В этот же момент пришел Кавазашвили, потом был Прохоров – лучший вратарь СССР 1974 и 1975 годов. Когда я уходил, вратарем стал Дасаев.

Селихов пришел в «Спартак» после того, как показал выдающуюся игру в «Амкаре», но пока в «Спартаке» у него не очень получается. Каррера доверил ему место в воротах после неудачной игры Реброва в Питере. Но Селихов тоже неуверенно сыграл против ЦСКА и «Локомотива».

НУЖНЫ ЗАЩИТНИКИ

Но самое главное – защита. Пока нет вопросов только к Джикии. Нужен центральный защитник и крайние. В защите нужен лидер, каким был Видич. Таким мог стать Гарай, но что-то с этим трансфером не срослось.

НУЖЕН ПЛЕЙМЕЙКЕР

Полузащита укомплектована прилично. К нынешней форме Глушакова и Фернандо есть вопросы, но сам их уровень вопросов не вызывает. Купили Пашалича, пока он ничем не удивляет, он парень молодой, перспективный. Есть еще Джано и Попов, которые пока тоже не блещут. Есть, наконец, Промес. Но нужен умный игрок под нападающими, который направлял бы Зе Луиша и Адриано. Таким был Алекс. При всем широком выборе игроков середины поля, такой футболист с тонким умным пасом команде не помешал бы. И, честно говоря, отлично подошел бы Жулиано. Но «Зенит» никогда не продаст игрока «Спартаку». Да и Жулиано уже уехал в Турцию.

В НАПАДЕНИИ – ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

Зе Луиш и Адриано при поддержке Промеса – лучшая передняя линия в России. Но и здесь не помешает еще один игрок. Тем более, Адриано подвержен травмам. Но брать иностранца не стоит. Надо изыскивать внутренние резервы. Есть Мельгарехо, он может заменить кого-то из основных форвардов. Плюс каждый год спартаковская академия выпускает целый класс. Поставьте перед ней задачу и готовьте нападающего для основной команды.

ЧТО СМОГУТ СДЕЛАТЬ КАРРЕРА И ТРАБУККИ ЗА НЕДЕЛЮ?

Говорят, что трансферы отдали на откуп Каррере и Трабукки. Трабукки – опытный агент, с большими связями, особенно в Италии. Думаю, они до закрытия трансферного кого-то успеют купить.

КАРРЕРЕ НУЖЕН ОПЫТНЫЙ ПОМОЩНИК

Когда Дима Аленичев работал, ему в помощь взяли опытного итальянца Карреру, который работал с Конте. А я бы сейчас, в этой сложной ситуации, тоже пригласил бы опытного помощника для Карреры. Можно его консультантом назвать. Я бы порекомендовал Романцева. И чтобы не так, как это было при Карпине – когда Олег приезжал в Тарасовку, посмотрел на тренировку и домой уехал. Надо чтобы он помогал, консультировал постоянно.