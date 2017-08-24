Что заказывали, то и подано. ЦСКА подарен шанс, «Спартаку» – веселье

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о соперниках наших клубов на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА сыграет с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем», «Спартак» попал в группу с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

Как же, черт возьми, жребий нас любит! Причем с каждой новой процедурой выбора соперников – только сильнее. Ибо и «Спартак», и ЦСКА получили самое то, чего могли себе перед жеребьевкой пожелать.

Красно-белые – почти гарантированное веселье. Только б оно не перешло в приступ истерики, если учитывать текущее состояние «Спартака».

А красно-синие – замечательный шанс прорваться в плей-офф. Реальный и вполне практический.

И этот шанс словно вознаграждает Виктора Гончаренко за уже проведенную работу по укреплению цеэсковского потенциала. С БАТЭ Виктор Михайлович мог разок-другой пошуметь на групповой лигочемпионской стадии, что и проделывал – но о прорыве в плей-офф даже мечтать не смел, он же реалист. А теперь грех не попробовать.

Притом заметьте: параллели и реминисценции – на стороне команды Гончаренко. «Базель»? Противошвейцарское ноу-хау только что с успехом опробовано, да так, что характер противоборства с «Янг бойз» принес, как говаривали в эпоху Брежнева, глубокое и полное удовлетворение. «Бенфика»? Да ведь именно с ее одоления начался 12 лет назад поход красно-синего воинства Валерия Газзаева за Кубком УЕФА! А в последние годы «Зенит» нередко имел дело с этим португальским грандом и выглядел по крайней мере достойным соперником. «МЮ», да, орех тот еще. Но, знаете, есть у меня одно соображеньице, набежало накануне, когда любовался тем, как ЦСКА в очередной раз классно возвел баррикады в своих тылах.

Так вот: Гончаренко, похоже, задался целью наработать своей команде ту же степень надежности, какой достиг Бердыев в «Ростове». Он ведь тренер восприимчивый и гибкий, вот и приметил, что может с нашим материалом сулить успех даже в большой Европе. И теперь реализует тактическую модель столь же высокой оборонительной прочности. А «Ростов», как мы помним, схлестнулся с «МЮ» совсем недавно. И кабы гангстеры Моуринью не вывели из игры важных для ростовской защиты игроков, еще неизвестно, чем бы все тогда завершилось. Так что и здесь ЦСКА не без шанса. Может он с «МЮ» взаимно упереться рогами.

ЦСКА, словом, жребий выдал по возможностям. А «Спартаку» - по потребностям. И «Севилья», и «Ливерпуль» команды такого толка, что за голом в карман не полезут. Что в чужие ворота, что в свои. Три мяча, пропущенные андалусийцами в заключительном квалификационном раунде от некоего турецкого представителя, тому яркое свидетельство. Про «Марибор» не знаю, но будем условно считать, что эта скромная команда не слабее, скажем, «Уфы». Против которой «Спартак» затруднялся даже в лучшую свою пору, прошлосезонную.

Вообще-то говоря, доставшийся красно-белым подбор соперников налагает на них все ж-таки некоторую ответственность за результат. Даже «Ливерпуль» к европейским топам не относится. Он, кстати, сказать, ниспослан жребием словно в назидание и в предостережение – ибо полтора десятка лет назад больно прошелся по «Спартаку» по ходу кошмарной прощальной лигочемпионской гастроли команды Романцева. Смотрите, мол, не бухнитесь в ту же лужу…