«Забиваю – мне не свистят!» Кокорин объяснил двоякие эмоции от дубля (видео)
Олег Шатов интересовался итогами жеребьевки Лиги чемпионов, а Александр Кокорин объяснил снятую футболку эмоциями.
Олег Шатов: Желаем удачи ЦСКА и «Спартаку»!
– Мы начали игру так, как хотели, – доброжелательно начал Иванович. – Быстрый гол в таких матчах очень важен. Жаль, что не успели забить второй, соперник начал контролировать игру. Хотя моменты для второго мяча в основное время у нас были – не получилось реализовать. Хорошо, что мы сохранили концентрацию до последнего и все–таки забили второй мяч. Теперь мы должны быстро восстановиться к следующей игре.
– Когда «Утрехт» забил
мяч, который отменили, что почувствовали? – это про момент, когда мяч влетел в
ворота Лунева в дополнительное время, но не был засчитан из–за нарушения на
нашем вратаре.
– Сразу было видно, что это нарушение правил, так что я ничего не чувствовал (улыбается).
– Про серию пенальти
мысли были?
– Такой тяжелый матч, что мы были готовы и к этому. Слава богу, что получилось победить и без этого.
Олег Шатов в микст-зону пришел с сыном, но в честь еврокубкового успеха
решил поговорить с журналистами. Причем не только отвечал на вопросы, но и
задавал их сам.
– Нас бы никто не понял, да и мы сами бы себя не поняли, если бы не прошли
дальше, – Шатов начал с непростой мысли. Но с верной. – Играть в Лиге Европы
очень престижно и приятно. На «Утрехт» вышли с одной целью – пройти в групповой
этап.
– Комфортно было играть
при закрытой крыше?
– Играть было очень приятно, спасибо стадиону. Дождь шел целый день, любое другое поле могло не выдержать. Думаю, болельщики получили удовольствие.
– Как ваше здоровье? Из-за
травмы же заменили?
– Просто свело ногу. Мое физическое состояние позволяет мне играть столько времени, сколько я провёл сегодня. Могу только стараться прибавлять от игры к игре. Пока тяжело.
– Из-за ротации Манчини
тяжело играть через два дня на третий?
– Это нормальный график, в котором «Зенит» пребывает уже долгое время. Я здесь четыре года, и постоянно в таком графике играем. Нам даже комфортно. Главное, чтобы нас не преследовали травмы, а с остальным мы справимся.
– Есть предпочтения по
соперникам на групповом этапе?
– Честно, даже не знаю. Лучше скажите, кто там нашим достался, а то мы не в курсе.
– ЦСКА – с «Манчестер
Юнайтед», «Спартак» – с «Ливерпулем» и «Севильей».
– Желаем им удачи, чтобы набирали так же, как и мы. Надеюсь, и «Краснодар» с «Локомотивом» будут набирать очки в таблицу коэффициентов, чтобы Россия поднималась.
Себастьян Дриусси, который говорит только на испанском, нечасто общается с
журналистами. Но в этот раз на помощь пришел переводчик.
– Я очень доволен, что мы прошли в следующий этап, какие тут могут быть еще
эмоции? – отреагировал на простой вопрос форвард, которого заменили первым.
– Сильно переживали в
конце матча?
– Конечно, я очень нервничал, сидя на скамейке. Не мог ничего сделать, как-то помочь команде.
– Как вам атмосфера на
петербургском стадионе?
– Я очень благодарен нашим болельщикам, которые от матча к матчу нас поддерживают. Это был замечательный матч, и поддержка была великолепной.
– Что помешало вам
самому забить во втором тайме и не довести игру до овертайма?
– Я всегда стараюсь мыслить позитивно. Мне в том моменте не повезло, но думаю, что все придет.
Роберто Манчини: Мне нужен тот Дзюба, которого я видел по телевизору (видео)
Александр Кокорин: Двоякие впечатления от победы
Андрей Лунев не захотел давать интервью, мотивируя это тем, что «Кокора
сейчас придет».
– Счастливы, что прошли в групповой этап. Очень устали, поэтому двоякие
впечатления. Но рады, что выполнили задачу, – отрецензировал Кокорин победу
«Зенита».
– Вы говорите о двояком
впечатлении. С одной стороны – радость. А с другой?
– А с другой – мы только вышли в групповой этап Лиги Европы. Мы сами создали такую ситуацию в первой игре. Но дома при такой поддержке нельзя было не выйти.
– В конце не получалось
забить. Успели подумать о серии пенальти?
– Нет, верили в свои силы. Когда забили быстрый гол, ждали своего шанса. Понимали, что тяжело будет забить «Утрехту». В итоге довели до дополнительного времени.
– Это первый победный
гол в вашей карьере, который вы забили грудью?
– Второй! В Израиле еще был.
– Манчини обещал вам
какой–то подарок за голы?
– Нет, не пообещал (смеется).
– Вы после второго гола
сняли футболку и получили желтую карточку. Это чтобы Артем Дзюба получил
игровое время?
– Нет, это просто эмоции.
– Вас раньше освистывали
собственные болельщики. Теперь вам аплодируют.
– Пока забиваю, видите, молчат. Не забью – будут свистеть. Ничего страшного.
Кокорин – бог! Если вы еще не поверили, вот новые доказательства (видео)
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция