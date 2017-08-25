«Забиваю – мне не свистят!» Кокорин объяснил двоякие эмоции от дубля (видео)

Олег Шатов интересовался итогами жеребьевки Лиги чемпионов, а Александр Кокорин объяснил снятую футболку эмоциями.

Олег Шатов: Желаем удачи ЦСКА и «Спартаку»!

– Мы начали игру так, как хотели, – доброжелательно начал Иванович. – Быстрый гол в таких матчах очень важен. Жаль, что не успели забить второй, соперник начал контролировать игру. Хотя моменты для второго мяча в основное время у нас были – не получилось реализовать. Хорошо, что мы сохранили концентрацию до последнего и все–таки забили второй мяч. Теперь мы должны быстро восстановиться к следующей игре.

– Когда «Утрехт» забил мяч, который отменили, что почувствовали? – это про момент, когда мяч влетел в ворота Лунева в дополнительное время, но не был засчитан из–за нарушения на нашем вратаре.

– Сразу было видно, что это нарушение правил, так что я ничего не чувствовал (улыбается).

– Про серию пенальти мысли были?

– Такой тяжелый матч, что мы были готовы и к этому. Слава богу, что получилось победить и без этого.

Олег Шатов в микст-зону пришел с сыном, но в честь еврокубкового успеха решил поговорить с журналистами. Причем не только отвечал на вопросы, но и задавал их сам.



– Нас бы никто не понял, да и мы сами бы себя не поняли, если бы не прошли дальше, – Шатов начал с непростой мысли. Но с верной. – Играть в Лиге Европы очень престижно и приятно. На «Утрехт» вышли с одной целью – пройти в групповой этап.

– Комфортно было играть при закрытой крыше?

– Играть было очень приятно, спасибо стадиону. Дождь шел целый день, любое другое поле могло не выдержать. Думаю, болельщики получили удовольствие.

– Как ваше здоровье? Из-за травмы же заменили?

– Просто свело ногу. Мое физическое состояние позволяет мне играть столько времени, сколько я провёл сегодня. Могу только стараться прибавлять от игры к игре. Пока тяжело.

– Из-за ротации Манчини тяжело играть через два дня на третий?

– Это нормальный график, в котором «Зенит» пребывает уже долгое время. Я здесь четыре года, и постоянно в таком графике играем. Нам даже комфортно. Главное, чтобы нас не преследовали травмы, а с остальным мы справимся.

– Есть предпочтения по соперникам на групповом этапе?

– Честно, даже не знаю. Лучше скажите, кто там нашим достался, а то мы не в курсе.

– ЦСКА – с «Манчестер Юнайтед», «Спартак» – с «Ливерпулем» и «Севильей».

– Желаем им удачи, чтобы набирали так же, как и мы. Надеюсь, и «Краснодар» с «Локомотивом» будут набирать очки в таблицу коэффициентов, чтобы Россия поднималась.

Себастьян Дриусси, который говорит только на испанском, нечасто общается с журналистами. Но в этот раз на помощь пришел переводчик.

– Я очень доволен, что мы прошли в следующий этап, какие тут могут быть еще эмоции? – отреагировал на простой вопрос форвард, которого заменили первым.

– Сильно переживали в конце матча?

– Конечно, я очень нервничал, сидя на скамейке. Не мог ничего сделать, как-то помочь команде.

– Как вам атмосфера на петербургском стадионе?

– Я очень благодарен нашим болельщикам, которые от матча к матчу нас поддерживают. Это был замечательный матч, и поддержка была великолепной.

– Что помешало вам самому забить во втором тайме и не довести игру до овертайма?

– Я всегда стараюсь мыслить позитивно. Мне в том моменте не повезло, но думаю, что все придет.

Роберто Манчини: Мне нужен тот Дзюба, которого я видел по телевизору (видео)

Александр Кокорин: Двоякие впечатления от победы

Андрей Лунев не захотел давать интервью, мотивируя это тем, что «Кокора сейчас придет».

– Счастливы, что прошли в групповой этап. Очень устали, поэтому двоякие впечатления. Но рады, что выполнили задачу, – отрецензировал Кокорин победу «Зенита».

– Вы говорите о двояком впечатлении. С одной стороны – радость. А с другой?

– А с другой – мы только вышли в групповой этап Лиги Европы. Мы сами создали такую ситуацию в первой игре. Но дома при такой поддержке нельзя было не выйти.

– В конце не получалось забить. Успели подумать о серии пенальти?

– Нет, верили в свои силы. Когда забили быстрый гол, ждали своего шанса. Понимали, что тяжело будет забить «Утрехту». В итоге довели до дополнительного времени.

– Это первый победный гол в вашей карьере, который вы забили грудью?

– Второй! В Израиле еще был.

– Манчини обещал вам какой–то подарок за голы?

– Нет, не пообещал (смеется).

– Вы после второго гола сняли футболку и получили желтую карточку. Это чтобы Артем Дзюба получил игровое время?

– Нет, это просто эмоции.

– Вас раньше освистывали собственные болельщики. Теперь вам аплодируют.

– Пока забиваю, видите, молчат. Не забью – будут свистеть. Ничего страшного.

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Кокорин – бог! Если вы еще не поверили, вот новые доказательства (видео)