Роберто Манчини: Мне нужен тот Дзюба, которого я видел по телевизору (видео)
Манчини рассказал о своей
травме и роли в команде Артема Дзюбы, а тренер «Утрехта» охрипшим голосом
пожелал «Зениту» победы в турнире.
Больная нога Манчини
– Это был отличный матч, – начал Манчини. – Мы показали практически идеальную игру. Наша победа – огромная заслуга игроков и болельщиков.
– Кого бы вы хотели увидеть в групповом этапе:
команды как «Утрехт» или полегче?
– В плей-офф нам не очень повезло, нам попался сильный соперник. Надеюсь, в группе нам повезет больше.
– Показалось, по ходу матча вы травмировали
ногу. Это так?
В этот момент итальянец что-то
несколько раз переспросил у переводчика.
– Да, небольшая боль есть, – улыбнулся Манчини.
– Кого вы точно оставите в запасе в следующем
матче?
– Какие-то замены будут, но я не скажу какие. Те ребята, которые играли с «Утрехтом», выложились по максимуму и должны отдохнуть.
– Лунев в этой игре был
больше, чем половина команды?
– Безусловно, его заслуга в этой победе есть.
– Что делать с заданием забить 35 голов, если Дзюба уйдет?
– Я надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Разница в голах заключается в том, что Кокорин просто больше играл. Вот и забил больше.
– Вы видите Дзюбу в своей команде? Кажется, он не очень
подходит вашему футболу.
– Он не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в настоящем Дзюбе. Том Дзюбе, которого я видел по телевизору. Я верю, что тот Дзюба может вернуться.
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Хриплый голос тен Хага
Тренера «Утрехта» пришлось
ждать около 20 минут. Те журналисты, которые все-таки смогли потерпеть,
встретили Эрика тен Хага аплодисментами. Голландец даже слегка расчувствовался,
а потом хриплым голосом начал подводить итоги матча.
– Мы хорошо сыграли: в первом тайме не хватило уверенности, но в целом действовали нормально. Во второй половине у обеих команд были шансы забить. Мы даже сделали это, но судья не засчитал наш мяч. Но я согласен с его решением. В дополнительное время «Зенит» тактически нас переиграл и забил чистый гол. Я поздравляю соперника, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Желаю удачи «Зениту» в групповом этапе.
– У вашего соперника было больше предупреждений.
– В первом тайме нам действительно не хватило агрессии и уверенности. Футболисты «Зенита» были агрессивнее. Возможно, нам тоже надо было так играть.
– Считаете ли вы «Зенит» фаворитом Лиги Европы?
– Нужно учитывать, что не все серьезные команды еще вступили в турнир. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы.
– Может ли «Утрехт»
выиграть чемпионат Голландии?
– Нет, это вряд ли. У нас не такой большой бюджет. Мы много времени уделяем молодым игрокам. «Аякс», ПСВ и «Фейенорд» - топ-3, но мы постараемся приблизиться к ним в ближайшие годы.
– Что скажете об атмосфере на стадионе и самой арене?
– Я впечатлен. Для меня и моей команды - это приятный опыт. Для меня стадион на Крестовском – в топ-5 стадионов мира. А я ведь бывал на «Эмирайтс», «Альянс Арене» и прочих других аренах. Отличный стадион.
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Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция