Роберто Манчини: Мне нужен тот Дзюба, которого я видел по телевизору (видео)

Манчини рассказал о своей травме и роли в команде Артема Дзюбы, а тренер «Утрехта» охрипшим голосом пожелал «Зениту» победы в турнире.

Больная нога Манчини

– Это был отличный матч, – начал Манчини. – Мы показали практически идеальную игру. Наша победа – огромная заслуга игроков и болельщиков.

– Кого бы вы хотели увидеть в групповом этапе: команды как «Утрехт» или полегче?

– В плей-офф нам не очень повезло, нам попался сильный соперник. Надеюсь, в группе нам повезет больше.

– Показалось, по ходу матча вы травмировали ногу. Это так?

В этот момент итальянец что-то несколько раз переспросил у переводчика.

– Да, небольшая боль есть, ­– улыбнулся Манчини.

– Кого вы точно оставите в запасе в следующем матче?

– Какие-то замены будут, но я не скажу какие. Те ребята, которые играли с «Утрехтом», выложились по максимуму и должны отдохнуть.

– Лунев в этой игре был больше, чем половина команды?

– Безусловно, его заслуга в этой победе есть.

– Что делать с заданием забить 35 голов, если Дзюба уйдет?

– Я надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Разница в голах заключается в том, что Кокорин просто больше играл. Вот и забил больше.

– Вы видите Дзюбу в своей команде? Кажется, он не очень подходит вашему футболу.

– Он не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в настоящем Дзюбе. Том Дзюбе, которого я видел по телевизору. Я верю, что тот Дзюба может вернуться.

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Хриплый голос тен Хага

Тренера «Утрехта» пришлось ждать около 20 минут. Те журналисты, которые все-таки смогли потерпеть, встретили Эрика тен Хага аплодисментами. Голландец даже слегка расчувствовался, а потом хриплым голосом начал подводить итоги матча.

– Мы хорошо сыграли: в первом тайме не хватило уверенности, но в целом действовали нормально. Во второй половине у обеих команд были шансы забить. Мы даже сделали это, но судья не засчитал наш мяч. Но я согласен с его решением. В дополнительное время «Зенит» тактически нас переиграл и забил чистый гол. Я поздравляю соперника, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Желаю удачи «Зениту» в групповом этапе.

– У вашего соперника было больше предупреждений.

– В первом тайме нам действительно не хватило агрессии и уверенности. Футболисты «Зенита» были агрессивнее. Возможно, нам тоже надо было так играть.

– Считаете ли вы «Зенит» фаворитом Лиги Европы?

– Нужно учитывать, что не все серьезные команды еще вступили в турнир. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы.

– Может ли «Утрехт» выиграть чемпионат Голландии?

– Нет, это вряд ли. У нас не такой большой бюджет. Мы много времени уделяем молодым игрокам. «Аякс», ПСВ и «Фейенорд» - топ-3, но мы постараемся приблизиться к ним в ближайшие годы.

– Что скажете об атмосфере на стадионе и самой арене?

– Я впечатлен. Для меня и моей команды - это приятный опыт. Для меня стадион на Крестовском – в топ-5 стадионов мира. А я ведь бывал на «Эмирайтс», «Альянс Арене» и прочих других аренах. Отличный стадион.

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