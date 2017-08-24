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Роберто Манчини: Мне нужен тот Дзюба, которого я видел по телевизору (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Роберто Манчини: Мне нужен тот Дзюба, которого я видел по телевизору (видео)
Фото: ФК «Зенит»

Манчини рассказал о своей травме и роли в команде Артема Дзюбы, а тренер «Утрехта» охрипшим голосом пожелал «Зениту» победы в турнире.

Больная нога Манчини

– Это был отличный матч, – начал Манчини. – Мы показали практически идеальную игру. Наша победа – огромная заслуга игроков и болельщиков. 

– Кого бы вы хотели увидеть в групповом этапе: команды как «Утрехт» или полегче?
– В плей-офф нам не очень повезло, нам попался сильный соперник. Надеюсь, в группе нам повезет больше. 

– Показалось, по ходу матча вы травмировали ногу. Это так?

В этот момент итальянец что-то несколько раз переспросил у переводчика.

– Да, небольшая боль есть, ­– улыбнулся Манчини.

– Кого вы точно оставите в запасе в следующем матче?
– Какие-то замены будут, но я не скажу какие. Те ребята, которые играли с «Утрехтом», выложились по максимуму и должны отдохнуть. 

– Лунев в этой игре был больше, чем половина команды?
– Безусловно, его заслуга в этой победе есть. 

– Что делать с заданием забить 35 голов, если Дзюба уйдет?
– Я надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Разница в голах заключается в том, что Кокорин просто больше играл. Вот и забил больше.

– Вы видите Дзюбу в своей команде? Кажется, он не очень подходит вашему футболу.
– Он не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в настоящем Дзюбе. Том Дзюбе, которого я видел по телевизору. Я верю, что тот Дзюба может вернуться. 

«Забиваю – мне не свистят!» Кокорин объяснил двоякие эмоции от дубля (видео)

Хриплый голос тен Хага

Тренера «Утрехта» пришлось ждать около 20 минут. Те журналисты, которые все-таки смогли потерпеть, встретили Эрика тен Хага аплодисментами. Голландец даже слегка расчувствовался, а потом хриплым голосом начал подводить итоги матча.

– Мы хорошо сыграли: в первом тайме не хватило уверенности, но в целом действовали нормально. Во второй половине у обеих команд были шансы забить. Мы даже сделали это, но судья не засчитал наш мяч. Но я согласен с его решением. В дополнительное время «Зенит» тактически нас переиграл и забил чистый гол. Я поздравляю соперника, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Желаю удачи «Зениту» в групповом этапе.

– У вашего соперника было больше предупреждений.
– В первом тайме нам действительно не хватило агрессии и уверенности. Футболисты «Зенита» были агрессивнее. Возможно, нам тоже надо было так играть.

– Считаете ли вы «Зенит» фаворитом Лиги Европы?
– Нужно учитывать, что не все серьезные команды еще вступили в турнир. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы.

– Может ли «Утрехт» выиграть чемпионат Голландии?
– Нет, это вряд ли. У нас не такой большой бюджет. Мы много времени уделяем молодым игрокам. «Аякс», ПСВ и «Фейенорд» - топ-3, но мы постараемся приблизиться к ним в ближайшие годы.

– Что скажете об атмосфере на стадионе и самой арене?
– Я впечатлен. Для меня и моей команды - это приятный опыт. Для меня стадион на Крестовском – в топ-5 стадионов мира. А я ведь бывал на «Эмирайтс», «Альянс Арене» и прочих других аренах. Отличный стадион. 

Кокорин – бог! Если вы еще не поверили, вот новые доказательства (видео)

Матч

Зенит - Утрехт - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)

Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс

Предупреждения:

Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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