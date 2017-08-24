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Владимир Бесчастных: Группа для «Спартака» абсолютно проходимая

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Бесчастных
Владимир БесчастныхФото: «Советский спорт»

Экс-форвард московского «Спартака» Владимир Бесчастных в интервью «Советскому спорту» поделился своими мыслями о том, какие соперники достались красно-белым в Лиге чемпионов. Красно-белые сыграют с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

– Реально ли «Спартаку» выйти из группы?
– Группа абсолютно проходимая, хотя соперники достаточно сильные, атакующие. Так что я думаю, стоит ожидать большого количества интересных игр.

– Кто фаворит группы?
– В «Спартаке» достаточно опытные ребята, многие из которых играют за свои сборные. Говорить о каком-то конкретном фаворите я не могу, по составам все равны. «Ливерпуль» – хорошая английская команда, но на сегодняшний день это не чемпион Англии и, скажем так, далеко не мадридский «Реал».

– По последним играм «Спартака» можно с уверенностью сказать, что команда готова к турниру?
– Лига чемпионов абсолютно другой турнир, если сравнивать с чемпионатом России. Психологически футболисты будут по-другому готовиться, и судить готовность команды по внутренним играм чемпионата не стоит.

– Вы опытный футболист в выступлении еврокубков. Много ли сил забирает игра на два фронта?
– Прежде всего – много психологических сил. Если говорить о физических нагрузках, то времени восстановиться хватает, для этого все есть. А вот психологически, повторюсь, бывает непросто. Конечно, «Спартаку» будет сложно в обоих турнирах: нигде нельзя расслабляться и везде надо играть от ножа. Две игры в неделю – это сложный календарь.

– Какой приемлемый результат для «Спартака» в этой группе?
– Уверен, что красно-белые думают только о выходе из группы, тем более, им это по силам. О каком-то третьем месте речи быть не может.

– «Марибор» – темная лошадка?
– Эта команда может стрельнуть, и «Марибор» – далеко не темная лошадка. Понятно, что они не добивались каких-то больших успехов в Европе. Но в Лиге чемпионов эта команда постоянно участвует, и в родном чемпионате они занимают первые места.

– Насколько «Севилья» может быть проблемной для «Спартака»?
– Команда совершенно другая в отличие от той, которая выигрывала Лигу Европы. Но лучше она или хуже, покажет Лига чемпионов.

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