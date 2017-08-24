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«Ливерпуль» – это сплошное веселье. С кем «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ливерпуль» – это сплошное веселье. С кем «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов
Фото: Gettyimages.ru

Согласно результатам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» встретится с «Ливерпулем». «Советский спорт» рассказывает о команде Юргена Клоппа.

«Ливерпуль»
Прозвище: красные, мерсисайдцы
Стадион: «Энфилд» (54 074 зрителя, Ливерпуль)
Достижения: чемпион Англии – 18, обладатель Кубка Англии – 15, Суперкубка Англии – 15, Куба английской лиги – 8, Лиги чемпионов – 5, Кубок УЕФА – 3, Суперкубок УЕФА – 3
Результаты 2016/17 гг.: 4-е место в чемпионате
Главный тренер: Юрген Клопп, Германия
Лидер: Фелипе Коутиньо, полузащитник, Бразилия
Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 456,5 млн евро
Путь в Лиге чемпионов-2017/18. Раунд плей-офф: «Хоффенхайм» (Германия) – 2:1, 4:2

ФИЛОСОФИЯ

Как бы ни был привлекателен современный «Ливерпуль» с его реактивными перемещениями и ртутным ритмом, большого результата этот подход не принесет. По крайней мере, пока не принес. Это в первую очередь доказывают результаты красных не только в чемпионате Англии, но и еврокубках. Команда Клоппа то и дело обыгрывала топ-клубы и по диаметрально противоположной схеме невероятным образом сливала аутсайдерам. В Лиге Европы, например, она не менее ярко, с искоркой, огребала от опытной «Севильи» (которая, кстати, тоже попала в эту группу).

«Ливерпуль» – команда-эмоция, как, наверное, и сегодняшний «Спартак». Правда, у британского клуба выше индивидуальный и коллективный класс, намного больше вариантов в атаке, но такая же проблемная оборона, временами напоминающая решето (иначе каким образом «Борнмут» забил четыре, а «Суонси» – три). Если не верите – пробейте в YouTube хайлайты последних матчей. Например, так, как мерсисайдцы пропускали от «Хоффенхайма», пропускать просто нельзя.

ТРЕНЕР

Юрген Клопп – чокнутый профессор. В хорошем смысле конечно. Он отличный мотиватор и гений-конструктор. К сожалению, пока взять с «Ливерпулем» трофей у немца не вышло. В дортмундской «Боруссии» при абсолютно таком же подходе к организации игры у Юргена получилось сколотить веселую банду, не только выигрывавшую все в Германии, но и пробивавшуюся в финал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» Клоппа молод и горяч. А про опыт больших турниров можно забыть, ведь по факту больше половины футболистов мерсисайдцев не провели в Лиге чемпионов и 20 матчей. Скорее всего, этоскажется в играх с именитыми соперниками, но не со «Спартаком», ибо красно-белые в своем нынешнем обличии – такие же лигочемпионские профаны.

ЛИДЕРЫ

Хедлайнеры в красных футболах – Коутинью, лакомый кусочек для «Барселоны», Фирмино, Мане, Джан и Вейналдум. Конечно первую скрипку играют Фирмино и Коутиньо, однако в отдельно взятых матчах зачастую на первое место выходят три других футболиста.

Сила «Ливерпуля» в коллективизации, в практически стопроцентной взаимозаменямости по позиции вне зависимости от игровой ситуации. Каждый может сыграть на месте каждого, функционал игроков максимально схож. Разве что такого прекрасного дальнего удара, как у Коутиньо, нет в команде ни у кого. Безусловно, опасаться стоит всю вышеперечисленную пятерку.

***

«Ливерпуль» наравне с «Севильей» – фаворит группы Е, где «Спартаку» также придется сыграть против словенского «Марибора». За вторую строчку бороться можно и нужно, но в таком квартете и при такой разобранной игре красно-белым в пору рассчитывать на третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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