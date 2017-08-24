Неудержимые нападающие. Что нужно знать о сопернике ЦСКА «Бенфике»

Эффективный дуэт форвардов, самый успешный тренер за последние годы и проблемная линия защиты – что известно о «Бенфике».

ИСТОРИЯ

В прошлом сезоне «Бенфика» завоевала четвертое чемпионство подряд и уже давно побила рекорд среди португальских клубов по числу национальных титулов – 36.

В еврокубках дела у команды идут не так хорошо. Напомним о проклятии Белы Гуттманна, тренера «Бенфики» в 60-х годах. Выиграв с клубом все возможные национальные и международные трофеи, Гуттманн покинул команду из-за разногласий с руководством. На прощание он заявил: «Без меня «Бенфика» не выиграет Кубок Европейских чемпионов еще 100 лет». Проклятие будет держаться еще долго. Но португальцы на победу в Лиге чемпионов и не замахиваются. Четвертьфинал – уже отличное достижение. Именно до этого раунда ЛЧ добралась команда в прошлом году. Так можно и хорошие премиальные заработать, и своих игроков лицом показать, и престиж сохранить.

ТРЕНЕР

Руй ВИТОРИЯ (Португалия)

47-летний специалист пришел в «Бенфику» два года назад. В первые несколько месяцев его страшно критиковали за трусливую тактику и неумение выбрать состав на матчи с главными конкурентами «Спортингом» и «Порту». Но Витория всех удивил, сходу взяв два чемпионских титула. В позапрошлом сезоне команда стала чемпионом, установив рекорд по набранным очкам – 88. Интересно, что прежнее достижение принадлежало «Порту» Жозе Моуринью – 86 очков. Третий сезон во главе команды Витория начинает в статусе одного из лучших португальских тренеров.

ЛИДЕРЫ

ЖОНАС, 33 года, нападающий

Бразилец – легенда клуба, идол болельщиков и любимец тренерского штаба. Этого нападающего «Бенфика» отказывалась продавать в Китай, где предлагали золотые горы. Жонас является вторым лучшим зарубежным нападающим в истории клуба – с 2014 года форвард забил 90 мячей в 115 матчах.

В этом году в напарниках у Жонаса швейцарец Харис Сеферович, который неожиданно превратился в супербомбардира: четыре гола в четырех матчах сезона против трех в 25 матчах прошедшего чемпионата Германии. В Португалии эта пара нападения сейчас самая неудержимая – девять голов на двоих в четырех матчах.

ПИЦЦИ, 27 лет, полузащитник

Главный творец в команде, Пицци придает игре «Бенфики» осмысленность, задает тон атакам, у него отличный дальний удар. В прошлом году полузащитника наконец-то заметили тренеры сборной, и он сыграл на Кубке конфедераций в России.

ЛУИЗАО, 36 лет, защитник

Еще одна легенда клуба, капитан и непререкаемый лидер команды. Луизао выступает за «Бенфику» с 2003 года, и недавно провел свой 500 матч за команду. В 36 лет бразилец по-прежнему является одним из лучших защитников чемпионата.

СТАДИОН

«Да Луш» (65647 тысяч зрителей), Лиссабон.

ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпион Португалии – 36, обладатель Кубка Португалии – 29, кубка португальской лиги – 7, Суперкубка Португалии – 6, победитель Кубка Европейских чемпионов (ЛЧ) – 2.