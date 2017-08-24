Лечо на ужин. Три вывода о победе сборной России над Болгарией

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» – о первом матче команды Сергея Шляпникова, которая уверенно обыграла болгар (3:0).

ДИСЦИПЛИНА ВО ВСЕМ

Основные успехи Сергея Шляпникова связаны, в основном, с работой во главе молодежных команд. В российском волейболе нет человека, который лучше ориентируется в перспективах юных волейболистов и умеет с ними работать. Да что говорить, взрослая сборная России, которую Шляпников сейчас возглавляет, на 80% состоит из игроков, работавших с ним в разное время на молодежном уровне.

Сергей Константинович – жесткий тренер с давно устоявшимися ценностями и взглядами. Абсолютно незыблемыми вещами для него являются строжайшая дисциплина и предельно внимательное отношение к любым мелочам. Многие считают такой подход неприемлемым, когда речь идет о работе с мастерами калибра Гранкина и Михайлова, но первый матч сборной России на чемпионате Европы против Болгарии доказывает обратное.

Подопечные Шляпникова провели эту встречу чрезвычайно собранно и аккуратно, совершив минимальное количество ошибок, что в атаке, что на приеме. Уже и не вспомнить, когда последний раз наша команда так бережно относилась к игровым эпизодам. 61% забитых мячей в атаке и всего 6 ошибок на приеме.

Та самая дисциплина Шляпникова в действии. Да, игроки могут ворчать себе под нос и злиться, когда на тренировках им указывают на ошибки, зато в играх мы видим, что это работает. У болгар не было практически ни одного шанса зацепиться за счет и навязать борьбу.

СБОРНАЯ УМЕЕТ ИГРАТЬ В ЗАЩИТЕ

Когда мы говорим о сильных сторонах нашей команды, то упоминаем, в первую очередь, игру в атаке и подачу. В защите у нас есть игроки, которые могут доставать невероятные мячи, но нет системности и стабильности. Особенно ярко это проявлялось в экспериментальной сборной Шляпникова, которая выступала в недавно завершившейся Мировой лиге.

В отдельных играх той команде удавалось держать приемлемый уровень игры в защите, но иногда все заканчивалось катастрофой. На нашу сторону падали какие-то нелепые скидки и отыгрыши. Блок регулярно смягчал атаки соперника, но в этих эпизодах зачастую не хватало подстраховки.

В игре с Болгарией наша сборная таких подарков сопернику практически не давала. По ходу первого сета упала пара мячей, за которые можно было побороться, но, начиная со второй партии, наша команда на своей половине площадки выглядела просто отлично.

Великолепно себя проявил Валентин Голубев. Либеро новосибирского «Локомотива» здорово читал скидки Братоева и страховал блок. Несколько тяжелых мячей вытащил Дмитрий Волков. Да что говорить, даже Максим Жигалов, появлявшийся на площадке эпизодами для усиления подачи, свои отрезки в защите отыграл безупречно.

ОПЫТНЫЕ ИГРОКИ В ПОРЯДКЕ

Перед чемпионатом Европы у многих были опасения на счет того, как после тяжелого клубного сезона вольются в команду опытные игроки: Гранкин, Михайлов, Бережко, Вольвич и т.д. Травмы, усталость, старые болячки, а у кого-то и возраст – все это сказывается на форме спортсмена и его выступлениях.

Особенно актуальными эти переживания были на фоне того, что и молодые ребята в составе национальной команды получали травмы. Илья Власов едва оправился от одного повреждения, как тут же получил другое. Егор Клюка травмировался буквально за пару недель до старта турнира и до сих пор не совсем ясно, когда он будет готов.

Плюс, как бы ни были круты и Волков, Клюка и Власов, в самых важных матчах тащить должны опытные ребята. Основная ответственность за результат, так или иначе, ложится на них.

По матчу с Болгарией можно сказать, что они в порядке. Михайлов уверенно справлялся в сложных ситуациях, регулярно приносил очки на подаче, и при этом в его действиях чувствовался запас. Бережко в ключевой момент третьего сета включился и набрал четыре очка подряд. Гранкин блестяще вел игру, четко заигрывал первый темп – Куркаев и Вольвич с его передач колотили от души и до пола. Остается только сохранить все это и перенести на оставшиеся матчи.