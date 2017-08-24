Погба и Лукаку на «максималках»? Всё о «Манчестер Юнайтед» – сопернике ЦСКА в ЛЧ

«Советский спорт» рассказывает о сопернике ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов – «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Манчестер Юнайтед»

Прозвище: красные дьяволы

Стадион: «Олд Траффорд» (75 643 зрителя, Манчестер)

Достижения: чемпион Англии – 20, обладатель Кубка Англии – 12, Суперкубка Англии – 21, Кубка английской лиги – 5, Лиги чемпионов – 3, Лиги Европы – 1, Суперкубка УЕФА – 1, Кубка кубков – 1, Межконтинентального кубка – 1, Клубного ЧМ – 1

Результаты 2016/17 гг.: 6-е место в чемпионате, победа в Лиге Европы

Главный тренер: Жозе Моуринью, Португалия

Лидер: Поль Погба, полузащитник, Франция

Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 572,7 млн евро

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НА ПИКЕ

Пожалуй, ЦСКА стоит опасаться именно «МЮ». Команда наконец сформировалась, лидеры прошли обкатку прошлым сезоном, притерлись к друг другу, а вновь прибывшие – из АПЛ, поэтому в адаптации не нуждаются. По всем предсезонным ожиданиям и ощущениям, этот «Ман Юнайтед» – сильнейший со времен ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию. Кто-то созрел, кто-то раскрылся, а кто-то – больше не мешает.

Записывать «МЮ» в фавориты турнира конечно же не стоит, а вот в фавориты группы – обязательно. Та форма, которую демонстрирует команда Жозе Моуринью на старте сезона поражает – шесть очков в первых двух турах и общий счет 8:0. А вам, как говорится, слабо?

ТРЕНЕР

Моуринью наконец удалось окончательно проветрить команду от вангаловской сырости. Да, на это потребовалось больше одного сезона, зато теперь аппетит нагуляли все: и старожилы, и молодые звезды, и такие ребята, как Ибрагимович, который вроде бы подписал годовой контракт с новой-старой командой.

Португальский специалист наконец отошел от прагматичного и не всегда привлекательного футбола, доверился креативным веяниям лидеров и сделал игру «МЮ» максимально открытой, соблюдая при этом вертикальный вектор развития атак. Можно сказать, философия манкунианцев похожа на веер: весьма компактный и сжатый у основания и роскошный развернутый кверху.

ЛИДЕРЫ

Тут сразу целая банда – Погба, Лукаку, Мхитарян, Де Хеа. Вообще круто, когда один из лидеров – вратарь. В этом компоненте «Юнайтед» схож с ЦСКА, где Акинфеев «звезда любой вечеринки».

Благодаря покупке Матича, Погба наконец освобожден от черновой работы и теперь может сконцентрироваться на созидании. Лукаку – чистейшая девятка, завершитель, таран и просто качественный страйкер. Мхитарян – идеальный инсайд способный обыграться с партнером или решить момент в одиночку.

Не забывайте про опорную зону с Эррерой, про фланговых Марсьяля, Лингарда, Рашфорда. В общем, ребят с большой буквы тут много.

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Вряд ли обескровленный ЦСКА в состоянии навязать равную борьбу пиковому «МЮ». Все-таки сейчас не Слуцкий на тренерском мостике и в 3:3 как-то верится с трудом. Хотя, зацепиться за ничью на своем стадионе попробовать все-таки можно. Играть открыто против таких ребят – самомубийство. Диктовать свои условия армейцы вполне могут в матчах с «Бенфикой» и «Базелем».