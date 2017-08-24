«Спартак» против красно-белых. Что нужно знать о «Севилье»

Стали известны имена соперников «Спартака» в Лиге чемпионов. Один из них – испанская «Севилья». «Советский спорт» разбирает соперника москвичей.

«Севилья»

Прозвище: красно-белые

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (45500 зрителей)

Достижения: чемпион Испании – 1, обладатель Кубка Испании – 5, Суперкубка Испании – 1, Кубка УЕФА/Лиги Европы УЕФА – 5 (рекорд турнира), Суперкубка Европы – 1

Главный тренер: Эдуардо Бериццо, Аргентина

Лидер: Висам Бен Йеддер, нападающий, Франция

Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 216 млн евро

Путь в Лиге чемпионов-2017/18. Плей-офф квалификации: «Истанбул» – 2:2, 2:1

ТРЕНЕР

Эдуардо Бериццо аргентинец, как и предыдущий наставник севильцев Хорхе Сампаоли. Но это не единственное, что их объединяет. И тот, и другой во главу угла ставят атакующий стиль игры. И это полностью соответствует философии клуба. На своем предыдущем месте работы, в «Сельте», Бериццо также ставил зрелищный, комбинационный футбол. Вместе с клубом из Виго, имея в наличии скромный состав, Бериццо дошел до полуфинала прошлого розыгрыша Лиги Европы, где в равной борьбе уступил будущему обладателю трофея - МЮ. В настоящий момент в «Севилье» образовалась настоящая аргентинская колония. Помимо тренера, еще 6 игроков представляют родину танго.

ЛИДЕРЫ

Вернулся в «Севилью» Хесус Навас. Живая легенда клуба. Карьера в «Манчестер Сити» у Наваса не сложилась. Но вряд ли те проблемы, что преследовали полузащитника в Англии, помешают ему вновь раскрыться у себя на родине.

Лидер атак команды Висам Бен Йеддер. В прошлом сезоне француз был лучшим бомбардиром команды в Примере с 11 мячами. Он же был лучшим по системе гол+пас (11+4). Бен Йеддер ударно начал новый сезон. Его голы помогли «Севилье» пройти в квалификации ЛЧ турецкий «Башакшехир».

ИСТОРИЯ

Мало кто знает, что «Севилья» принимала участие в самом первом футбольном матче в истории испанского футбола. В 1890 году клуб назывался «Sevilla Foot-Ball Club». 18 февраля того года Исайяс Уайт, секретарь клуба, обратился к руководству «Рекреативо» сыграть матч. Предложение было принято и 8 марта команды встретились друг с другом, войдя тем самым в историю испанского футбола.

В начале XX века «Севилья» регулярно выигрывала кубок Андалусии. В середине 30-х клуб впервые вышел в Примеру. После гражданской войны севильцы были лидерами испанского футбола и взяли несколько трофеев.

С конца 60-х до середины 70-х команды переживала тяжелые времена и несколько раз вылетала в Сегунду. В 80-90-е годы андалусийцы также болтались в болоте Примеры и периодически вылетали.

В 2000-е «Севилья» вернулась в борьбу за самые высокие места в Ла Лиге.

ТИТУЛЫ

В 1935 году два представителя Андалусии выиграли главные испанские турниры — «Бетис» оформил чемпионство, а «Севилья» одержала победу в Кубке Испании.

Спустя 11 лет единственный раз «Севилье» покорился титул чемпиона. Главный тренер Рамон Энсинас был главным творцом того успеха. К слову, с его именем связаны и две победы в кубке страны (1934/35, 1947/48).

Следующие победы пришли спустя полвека. В 2005 году под управлением Хуанде Рамоса андалусийцы впервые выиграли Кубок УЕФА, разгромив в финале «Мидлсбро». Спустя год этот успех был повторен. В серии пенальти был обыгран «Эспаньол».

Еще трижды кубок Лиги Европы «красно-белые» взяли вместе с Унаем Эмери. Причем трижды подряд, обыграв поочередно «Бенфику», «Днепр» и «Ливерпуль».