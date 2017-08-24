Кокорин – бог! Если вы еще не поверили, вот новые доказательства (видео)

«Зенит» намучился с «Утрехтом», но все-таки прорвался в группу Лиги Европы благодаря дублю Александра Кокорина.

Какая шутка была главной в день матча

В Лиге Европы «Зенит» теперь тоже может играть в комфортной обстановке: на матч с «Утрехтом» закрыли крышу. Неприятный осенний дождь не портил ни газон, на котором соперники по-прежнему не проводят предматчевые тренировки, ни настроение болельщикам с самых близких к полю мест.

Закрыть крышу решили примерно за три часа до начала игры. Это решение за инспектором матча, в европейском случае окончательный выбор делает делегат из УЕФА. Наверняка после жестокого града перед «Спартаком», когда игрокам пришлось убегать с разминки и закрывать макушки, при любых тучах теперь будут перестраховываться. Града тогда в прогнозе погоды тоже не было, но сюрпризы сейчас не нужны.

Шутка вечера: из-за закрытой крыши футбол не смогут посмотреть главные герои недели – бакланы с острыми клювами, которые портят пленку. Хотя она ведь прозрачная, с верхней точки должно быть видно даже так, может только не с идеальной четкостью.

«Губернатор, как там бакланы?» – фанаты «Зенита» на тренд тоже отреагировали, пренебрегли приставкой «вице» и, кстати, быстро свернули песню, потому что «Зенит» побежал в перспективную атаку.

Что за рекорд установил «Зенит»

При закрытой крыше на стадионе особенная акустика. При самых яростных зарядах и перекличках между секторами напротив в центральной части закладывало уши. Может, с непривычки. Это всего третья игра под крышей: на первой, матче открытия с «Уралом», народу было в тестовом режиме гораздо меньше, а во время встречи с «Рубином» уровень эмоций был попроще.

Особенно давил свист, его болельщики «Зенита» впервые включили уже при счете 1:0, когда «Утрехт» затеял объемную контратаку. Так совпало, что на левом фланге как раз при свисте игрок голландцев запутался в своих планах, и опасность не дожила до Андрея Лунева.

Звуковое оружие стадион включал еще не раз: после удара по Шатову, при угловом «Утрехта» и самое главное – в ответ на фол против Кузяева в штрафной. Далер как надо одной ногой успел на мяч первым, а по другой получил удар. А защитник голландцев не получил наказания.

Еще фанаты «Зенита» в концовке зачем-то проверили, как при закрытой крыше уходит дым от шашек. Ответ прост: почти никак. За перерыв между основным временем и овертаймом белое облако просто переползло к центральному кругу и заслонило обзор бакланам.

«Зенит» за пару дней до матча объявил, что продал все билеты. И с учетом гораздо более скромных буферных зон, чем были на игре со «Спартаком», и соответственно с более высоким количеством билетов в продаже, это мог бы быть новый рекорд арены. Однако визуально народ сидел не настолько плотно, а фанатский сектор заполнился не настолько полно, чтобы бить 53 тысячи.

Хотя по петербуржцам наверняка показатель лучший, все-таки фанатов из Голландии приехало раз в пятнадцать меньше, чем из Москвы. Судя по общим 49 237 зрителям, 49 тысяч – это местные. Это сложно фиксируемый, но рекорд.

Про какой пример «Зенита» не хотелось вспоминать

Как только ЦСКА узнал, что снова поедет в Манчестер, а «Спартак» запланировал поездку в «Ливерпуль», зенитовцы вышли биться за три своих осенних поездки в Европу. После опасных 0:1 в гостях «Зениту» было бы нелогично штурмовать «Утрехт» во всех восьмерых полевых с атакующими функциями. Однако голландцы оказались так скромны, что многие болельщики наверняка успели уже по ходу игру кликнуть на «гол «Зенита» в первом тайме – «да» у онлайн-букмекеров.

А на мяч от Александра Кокорина стоило ставить еще до публикации составов. Понятно, что в основе без него никак, а без гола – тоже почти невозможно. На доказательство ушло всего восемь минут, на девятой Кокорин использовал первый же свой шанс.

Все получилось опять благодаря умному пасу Себастьяна Дриусси, но теперь понадобился посредник – Далер Кузяев. Если бы самый прогрессирующий россиянин сезона не проткнул мяч на Кокорина, с судьей можно было бы поспорить про пенальти. Но Далер справился с пасом, а лучший бомбардир лета – с тем, чтобы забить с нескольких метров.

У «Зенита» возникли серьезные проблемы с голом, который гарантировал бы развязку в основное время. В таких напряженных ситуациях наши клубы, наша сборная в любом плей-офф или другом развязочном раскладе часто паникуют, от этого пропускают нелепости и вылетают. Сам «Зенит» – и есть свежий пример, предыдущая Лига Европы для петербуржцев закончилась из-за гола «Андерлехта» на последней минуте при 3:0.

Кто стал худшим зенитовцем концовки и почему по лучшему нет вопросов

Когда Дриусси попал в грудь вратарю с линии вратарской, а «Утрехт» побежал в контратаку, за три путешествия «Зенита» в европейские города стало страшно. Конкретно в этот момент обошлось, но команда Манчини становилась чем дальше, тем напряженнее. Появились нервные удары из-за штрафной без подготовки, более топорные обыгрыши с вратарем и не вполне обоснованные выносы вперед.

Роберто Манчини утверждал, что Артем Дзюба готов играть с «Утрехтом». Но инъекцией в атаку он выбрал Дмитрия Полоза, который в первой же ситуации сорвал атаку «Зенита» неточным продолжением в сторону Кокорина, а через минуту не смог вырезать пас на Александра поперек поля и мимо соперника.

Неприятнее всего, что «Зениту» в таком матче, где были шансы все решить заранее, снова понадобилось, например, геройство Андрея Лунева на 86-й минуте – сейв из верхнего угла кончиками пальцев.

Внезапно худшим зенитовцем овертайма становился Леандро Паредес. Из-за его дороги от одного углового до другого «Зенит» больше тратил времени, чем получал выгод, бил он с рекордом неточности и ошибался в простой передаче на пару метров.

Ну а по лучшему никаких вопросов: Кокорин добежал до вратарской, дождался обыгрыша и прострела от Полоза и забил грудью с метра.

Почему шансы Дзюбы на основу выросли

Комбинацию второго гола со второй попытки разогнал Краневиттер, а сделал опасной Полоз – к заменам Манчини никаких вопросов. Он и Дзюбу тоже показал – на последние 15 минут, чтобы придать смысла длинным передачам из-под прессинга «Утрехта». И Артем с хорошим процентом добивался скидок.

Дополнительное время увеличило шансы Дзюбы на основу против «Ростова», все-таки эксплуатировать Кокорина по полной и там – лишнее. По крайней мере будет логично, если Манчини решит именно так.

Сложность, с которой «Зенит» прорвался в группу Лиги Европы, должна и закалить, и насторожить. Петербуржцы в общем-то не сделали ничего выдающегося, но оформили это по сценарию подвига или как минимум детектива со сложным сюжетом. Настолько много лишнего напряжения зенитовцы спровоцировали сами, потому что не выполнили обязательную программу по реализации шикарных моментов.

Решить задачу получилось, доказать европейскую суперсилу – пока совсем нет. Обе игры с менее классными соперниками дома у «Зенита» не получились. Хотя главное, что зенитовцы получили шанс на еще три.