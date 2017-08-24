Станет ли Шипулин «летним Бьорндаленом»?

В пятницу в российском городе Чайковский стартует чемпионат мира по биатлону. Правда, только по летнему – но зато с участием настоящей суперзвезды: Антона Шипулина.

ЧТО ТАКОЕ ЛЕТНИЙ БИАТЛОН

Чайковский - административный центр Пермского края. Тамошний спорткомплекс «Снежинка», заново отстроенный в начале десятых годов, больше известен в прыжках с трамплина, сноуборде и фристайле (включая даже уровень этапов Кубка мира), а теперь дошла очередь и до биатлона.

Учитывая ту пулеметную скорость, с которой в прошлом зимнем сезоне у России, на почве всеобщей допинг-обструкции, отнимали одно международное соревнование за другим, можно возрадоваться уже от одного факта: целый чемпионат мира по биатлону проводим! Правда, не вполне понятно, насколько это биатлон?

Хронология летних ЧМ в этом виде спорта ведет отсчет с 1996 года. Первые десять лет спортсмены бегали от рубежа к рубежу на своих двоих - как в «комбайне», завершающем программу современного пятиборья. С 2006-го появились лыжероллеры, и в чемпионатах какое-то время соседствовали оба варианта. С 2010-го «кросс-биатлон» окончательно уступил техническому прогрессу и ушел в прошлое.

По большому счету, речь все равно идет о «соревновании в одном из тренировочных упражнений». Как футбольный «квадрат» или баскетбольные конкурсы по броскам. Любопытная возможность увидеть своих кумиров в межсезонье. С одной стороны - не так уж мало, с другой – сами понимаете. Хотя, если не считать отсутствия снега, то все вроде бы как положено.

КРОМЕ ШИПУЛИНА ЗВЕЗД НЕТ

То, что на летнем ЧМ выступит лидер сборной России и один из лучших биатлонистов мира Антон Шипулин, это, конечно, замечательно, но кроме него взгляду зацепиться особо не за кого. Даже олимпийские чемпионы Алексей Волков и Светлана Слепцова, при всем к ним уважении, сейчас попадают в основной состав нашей «зимней» сборной далеко не всегда. А уж про иностранцев… На завтрашнюю смешанную эстафету заявилось аж семь команд, и ни норвежцев, ни немцев, ни французов вы среди них не найдете: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Словакия и Молдавия. Если кто-то навострился искать среди белорусов Дарью Домрачеву, то не тратьте зря время: ее там нет.

Хотя на летних ЧМ так бывало не всегда. Одной из двух совладелиц рекорда по количеству золотых медалей здесь является не кто-нибудь, а «чемпионка всего, что можно» Кайса Макарайнен из Финляндии. Причем два титула она взяла в прошлом году в Эстонии.

БЬОРНДАЛЕН ТОЖЕ БЫЛ ЛЕТНИМ ЧЕМПИОНОМ

У Макарайнен (как и у словенки Теи Грегорин) - 4 «летних» золота. На одно меньше - у другой «биатлонной королевы» Магдалены Нойнер, а также у пятерки мужчин, куда входят двое наших - Максим Чудов с Дмитрием Ярошенко. И в предстоящий уик-энд хорошие шансы обойти их всех будут у Шипулина с Волковым, уже имеющих в активе по две золотых медали. Правда, для выхода в абсолютные лидеры им нужно выигрывать три дистанции из трех: смешанную эстафету, спринт и гонку преследования. Но при таком составе участников это отнюдь не выглядит невозможным. Почему бы Шипулину, раз уж он решил выступать в Чайковском, не стать таким же рекордсменом в летнем биатлоне, как Уле-Эйнар Бьорндален - в зимнем?

Бьорндален на летних ЧМ тоже выступал и даже имеет по одной медали каждого из достоинств, включая золото. Правда, добыты они 20 лет назад, когда легендарному норвежцу было не 43, а 20 с хвостиком, и бегал он не на роллерах, а вполне себе «пешком».

В общем, Чайковский - это просто хорошая возможность «вспомнить про биатлон». Которая мало что значит в плане проведения в России нормальных, по-настоящему элитных соревнований. Нас пустили обратно в бассейн, однако наливать в него воду никто не торопится. Ждут, пока мы научимся плавать по общим правилам. Может, я, конечно, и сгущаю краски - все-таки местом проведения финального этапа «зимнего» Кубка мира-2017/18 по биатлону в официальном расписании до сих пор значится Тюмень. Но ведь она там и год назад значилась довольно долго, не так ли?..

РАСПИСАНИЕ ЛЕТНЕГО ЧМ-2017

25 августа, пятница

12.00 (московское время). Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км.

26 августа, суббота

11.00. Спринт 10 км. Мужчины.

13.30. Спринт 7,5 км. Женщины.

27 августа, воскресенье

11.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины.

13.00. Гонка преследования 10 км. Женщины.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Антон Шипулин, Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печенкин, Максим Буртасов.

Светлана Слепцова, Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Ольга Дмитриева.