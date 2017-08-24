Акинфеев против Сухи, кошмары капитана «Базеля» вернулись

«Советский спорт» рассказывает о швейцарском «Базеле» – сопернике ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Базель»

Прозвище: красно-синие

Стадион: «Санкт-Якоб Парк» (38 512 зрителей, Базель)

Достижения: чемпион Швейцарии – 20 раз, обладатель Кубка Швейцарии – 12 раз, Кубка швейцарской лиги – 1 раз

Успехи на международной арене: четвертьфинал Кубка европейских чемпионов-1973/74 и полуфинал Лиги Европы-2012/13

Главный тренер: Рафаэль Вики, Швейцария

Лидер: Марек Сухи, защитник, Чехия

Примерная стоимость состава (transfermarkt.de): 48,4 млн евро

«Базель» был флагманом швейцарского футбола в шестидесятые –семидесятые года прошлого столетия, когда команда выиграла семь чемпионств, последний датировался 1980 годом. В сезоне 1980/81 «Базель» последний раз попал на пьедестал. После чего в течение двадцати одного года не только не выиграл ни одного трофея, но даже не попадал в призовую тройку. В 1988 году «Базель» вылетел из высшего дивизиона и вернулся в него лишь в 1994 году.

На победную тропу команда вернулась в начале 2000-х годов, когда в сезоне 2001/02 сделала «золотой дубль».

В октябре 2012 года команду возглавил экс-капитан команды Мурат Якин (будущий главный тренер московского «Спартака»). С ним «Базель»два года подряд выигрывал чемпионат Швейцарии и вышел в полуфинал Лиги Европы.

В сезоне 2016/17 клуб снова сделал «золотой дубль».

Возглавляет команду легенда «Сьона» и «Гамбурга» Рафаэль Вики, который прежде чем возглавить главную команду, прошел путь через все юношеские и молодежные команды «Базеля».

Капитан команды хорошо нам известный экс-защитник московского «Спартака» Марек Сухи, сыгравший за швейцарскую команду более 150 матчей и забив 8 голов.

Лидерами команды, кроме капитана, являются: чешский голкипер Томаш Вацлик, центральный или правый защитник Михаэль Ланг, полузащитник Таулант Джака (старший брат игрока «Арсенала» Гранита)-основной мозг и креатив «Базеля» в центре поля, а в нападении страх наводит экс-бомбардир «Витесса» Рикки ван Волфсвинкел, как Кокорин, забивающий в каждом матче сезона.

Один из самых неудобных соперников для российских клубов за всю историю.

Четыре раза встречался с московским «Спартаком»-дважды победил, один раз проиграл, один раз была зафиксирована ничья; дважды с «Тереком» - победа и ничья; дважды с «Зенитом» - победа и поражение.

Играет «Базель» на прекрасно нам знакомом стадионе «Санкт-Якоб Парк», вмещающим 38512 зрителей. Именно на этом стадионе 2008 году была одержана феноменальная победа сборной России над сборной Нидерландов со счетом 3:1. Пять раз стадион принимал финалы еврокубков: один раз финал Лиги Еропы, где сошлись нынешние соперники московского «Севилья» и «Ливерпуль» и четыре раза финал Кубка обладателей кубков. И именно тут, в 1975 году киевские динамовцы завоевали почетный трофей, обыграв в финале «Ференцварош» 3:0.