Шалимов – на выход? «Црвена Звезда» не пустила «Краснодар» в Лигу Европы

«Краснодар» на выезде уступил белградской «Црвене Звезде» (1:2) и по сумме двух матчей проиграл борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. О намечающемся декадансе «быков» - в репортаже «Советского спорта».

СДЕРЖАННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Главная предматчевая интрига – сдержит ли Игорь Шалимов обещание, данное на пресс-конференции – «Наверное, Смолов сыграет с первых минут». Федор действительно вышел в старте, ибо форму набирать через игры намного проще. К тому же, не будешь же ты постоянно играть с юным Игнатьевым на острие, при всем к нему уважении.

Счет 3:2 перед выездной встречей – такое себе преимущество: условные 1:0 легко выбрасывали бы «Краснодар» из еврокубков. Проще говоря, «быки» не являлись железобетонными фаворитами ответной игры (не забываем о правиле выездного гола). Во-первых, все балканские команды – сугубо домашние, и на своем стадионе лезут из кожи вон хоть против «Реала», хоть против любителей. Во-вторых, эмоциональное давление местных болельщиков – еще один атрибут балканского футбола. Так что все понимали изначально – легко в Белграде точно не будет.

УСТРОЙТЕ ГОСТЯМ АД!

По движению «Црвена» была на голову выше «Краснодара». Оно и понятно – свои трибуны, пожелания «устроить гостям ад» - все это только подхлестывало сербов. К тому же, в этом сезоне «Звезда» не пропустила ни одного гола на «Райко Митиче» - ни в еврокубках, ни в чемпионате.

«Црвена Звезда» прямо-таки «Ростов»! Отжали «Краснодар» подальше от своих ворот, заставили играть вертикально и верхом, как гости не умеют, а сами сосредоточились на кинжальных контратакующих силовых выпадах. Да еще и Канга забил. Ну точно «Ростов»!

Казалось, «Краснодара» не существует. Будто вышли на поле какие-то ребята, представляющие сербский середняк в похожей форме и дежурно проиграли гегемону. Опасности практически никакой, свист во время владения мячом, масса ошибок и дрожь в ногах. Парни, ну вы же не против «Барсы» играете… Сразу вспомнился матч «быков» на «Вестфалене» против дортмундской «Боруссии» - вот там, наверное, можно было бояться и в коматозном состоянии не иметь представления, что делать с мячом. Ну не в матче же с «Црвеной»! Если Сергея Галицкого сейчас разрывает на части гнев – я на его стороне.

Голы в ворота Синицына на первых минутах обоих таймов максимально охарактеризовали игровое преимущество хозяев на протяжении всего матча. Сербы были банально быстрее, резче, интереснее. Атакующая группа «Звезды» выглядела вариативно, нестандартно и, что самое главное, агрессивно. Вы что там в Краснодаре, газет не читаете, в интернете не сидите? Не знаете, что ли, о сумасшедшей мотивации сербов на своем поле? Недооценка соперника – это детский сад. Нельзя так, «Краснодар». Тем более, если вы все еще хотите стать российским топ-клубом.

ШАЛИМОВ – АУТ?

И дело не в том, что «Краснодару» не хватало свежести во всех без исключения матчах сезона. И не в том, что специалист ничего принципиально нового в игру команды не принес. А в том, что «быки» ежегодно ставят перед собой самые амбициозные цели, при этом двигаясь к ним поступательно. Правда вот незадача: вылет из квалификации Лиги Европы – это никакое не развитие. Особенно после прошлогодней стадии 1/8 финала.

Мы не раз слышали, что «Краснодар» хочет стать топ-клубом, хочет прогрессировать и добиваться серьезных успехов, не отказываясь при этом от симпатичного футбола. Но, может, с тренером промахнулись? Иначе как объяснить общеигровой спад уже в начале сезона, когда, по сути, настоящие еврокубки еще не наступили, а во внутреннем чемпионате некоторые команды успели улететь далеко вперед, в авангард турнирной таблицы.

«Краснодара» нет ни там, ни там. И это, дамы и господа, не развитие. И даже не стагнация. Это начало чего-то неприятного, отдающего легким холодком. Быть может, начало декаданса? Шалимовского уж точно.