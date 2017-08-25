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Дмитрий Булыкин: Зидан тоже рвал штаны, теперь это стало фишкой…

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Булыкин: Зидан тоже рвал штаны, теперь это стало фишкой…

Экс-форвард голландского «Аякса» поделился впечатлениями от противостояния «Зенита» и «Утрехта» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

После проигрыша в первом матче со счетом 0:1 питерцы в четверг дома вырвали победу в дополнительное время (2:0) и вышли в групповой этап турнира.

- Две недели назад мы общались с вами. Вы говорили, что «Зенит» легко пройдет «Утрехт». Ожидали, что так сложится противостояние?
- Честно говоря, для меня это неожиданность. Такие клубы надо проходить без особого труда, тем более если «Зенит» претендует на высокие результаты в Лиге Европы. «Утрехт» – это не тот соперник, с которым надо так мучиться. Я остаюсь при своем мнении, что «Утрехт» - клуб не уровня «Зенита». И петербуржцы должны были играть с большей уверенностью и с большим запасом прочности.

- Вас шокировал результат первой игры?
- Не то чтобы шокировал. Но результат был крайне неожиданным для меня. Хотя, зная, как европейские команды начинают матчи и как российские команды любят раскачиваться, было предположение, что голландцы могут быстро набрать очки. В тоже время была уверенность, что «Зенит» тоже забьет, учитывая, какую форму набрал Кокорин. И ожидал я все-таки победы «Зенита», но уж никак не поражения. Не получилось там забить, хорошо хоть здесь забили и не пропустили.

- Порванные штаны Манчини Вас впечатлили?
- У Зидана тоже так рвались штаны. Может, это фишка такая. Но важнее обсуждать игру: у «Зенита» были моменты. Если бы они их реализовали, то такой нервной концовки и дополнительного времени, может, и не было бы.

- От «Утрехта» Вы ожидали такой прыти?
- Понятное дело, для них выйти в финальную стадию Лиги Европы – означает хороший результат. Плюс деньги. Поэтому они бились до конца и самоотверженно, даже не глядя на то, что против них играет клуб, который уже брал этот трофей, и с очень большим бюджетом. Но у них не получилось: «Зенит» все-таки выше уровнем. В дальнейшем хочется, чтобы «Зенит» проходил такие клубы без особых усилий и чтобы таких осечек, как в первой игре с «Утрехтом» и до этого с «Бней Йегудой», не было.

- Был эпизод, когда «Утрехт» забил с нарушением правил. Вам показалось, что была атака на вратаря? Или же судья правильно отреагировал на это?
- Я думаю, что арбитр правильно рассудил. Если при малейшем контакте с голкипером тот теряет равновесие и выпускает мяч из рук, то это равносильно нападению на вратаря. Поэтому здесь никаких сомнений нет.

Матч

Зенит - Утрехт - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)

Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс

Предупреждения:

Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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