Как за лето подписать контракт в НХЛ, но уехать в КХЛ? История вратаря «Слована»

Чешский вратарь Марек Мазанец приехал в «Слован» за неделю до старта сезона, хотя еще в июле подписывал новый контракт с «Нэшвиллом».

«С Дацюком и Ковальчуком надо быть аккуратнее»

Мазанец вернулся в Европу через четыре года после отъезда в Америку из Пльзеня. В составе «Нэшвилла» чех сыграл 31 матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Большинство игр (25) вратарь провел в сезоне 2013/2014, когда травма бедра выбила из игры главного героя «Предаторс» последних лет Пекку Ринне. После возвращения финна нетрудно посчитать, сколько раз Марек получал шанс выйти на лед.

Более плодотворно североамериканская карьера Мазанеца проходила в АХЛ. В его активе 172 матча за «Милуоки» – фарм-клуб «Нэшвилла». Правда, в трех последних розыгрышах плей-офф адмиралы (прозвище «Милуоки» – Прим.ред.) не проходили дальше первого раунда и не выиграли ни одной встречи.

Неудачным получился и дебют чеха за «Слован», с которым он подписал контракт 14 августа. У Мазанеца было девять дней и одна товарищеская игра, чтобы подготовиться к стартовому матчу в регулярном чемпионате КХЛ. Команда Милоша Ржиги играла в Петербурге против СКА, и за 60 минут Мареку забросили семь шайб.

– Что у нас пошло не так? – с ухмылкой переспрашивал Мазанец корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после игры. – Когда играешь против такой команды, как СКА, легко не бывает. Особенно нам. В их составе играют Дацюк, Ковальчук. Это лучшие игроки в мире! С ними надо быть аккуратнее. Когда они хотят играть в полную силу, у тебя нет шансов. Это касается и нашей команды. Мы провели лишь первый матч, сезон будет длинным. В следующий раз надо быть лучше.

– Вы присоединились к «Словану» несколько дней назад. Хватило времени, чтобы привыкнуть к новым партнерам?

– Да, более чем за неделю я узнал команду. Этого времени было достаточно, чтобы получить знания о каждом игроке и быть готовым к матчам.

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«Надо было заключить контракт и потом расторгнуть его»

Марек Мазанец в форме «Нэшвилла» Фото: NHL

За месяц до переезда в Братиславу Мазанец подписал новый однолетний контракт с «Нэшвиллом». Соглашение носило двусторонний характер, и по документу вратарь заработал бы в НХЛ 650 тысяч долларов, а в фарм-клубе – 100 тысяч. «Предаторс» отмечали, что контракт был заключен на таких условиях, чтобы стороны избежали арбитражных слушаний. Марек был ограниченно свободным агентом, и он обращался в арбитраж, так как его не устраивало квалификационное предложение клуба. Суд даже назначил слушание на 27 июля, но стороны успели договориться раньше.

Перед заключением нового соглашения руководители «Нэшвилла» видели в чехе потенциального сменщика для Ринне. После подписания клуб отпустил Мазанеца, и вскоре он оказался в «Словане».

– Что произошло между подписанием контракта с «Нэшвиллом» и переходом в «Слован»?

– Это очень длинная история, об этом нужно рассказывать долго, – и вратарь не был настроен это делать. – Главное – я получил предложение от «Слована», и мне сказали, что надо его принять как можно быстрее.

– Но почему сначала заключили соглашение с «Нэшвиллом»? Все-таки ждали, что получите больше игрового времени?

– Нет, я хотел стать свободным агентом, и чтобы это получилось, мне надо было заключить контракт, а потом расторгнуть его. Поэтому я поступил так.

Новый контракт принес выгоду и клубу. Таким образом «Нэшвилл» не позволил чеху стать неограниченно свободным агентом и сохранил права на него. А если тот преуспеет в «Словане» – возможно, хищники дадут еще один шанс.

Сезон в КХЛ – это отличная попытка Мазанеца зарекомендовать себя тренерскому штабу сборной Чехии перед Олимпийскими играми. Последний раз вратарь ездил в национальную команду на молодежный чемпионат мира-2011. Тогда он сыграл три матча на групповом этапе и пропустил в них десять шайб (шесть – от сборной России).

– Олимпиада – отличная мотивация, – признал Марек. – Все будет зависеть от того, насколько хорошо буду выступать за «Слован». В КХЛ немало чешских вратарей, так что легко не будет.