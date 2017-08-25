Карпин станет пешеходом. Экс-тренера «Спартака» лишили прав за пьяную езду

Накануне стало известно, что экс-главред футбольных трансляций, экс-тренер московского «Спартака» Валерий Карпин лишен водительских прав. Причина - вождение в нетрезвом состоянии. Сообщаем все известные «Советскому спорту» подробности. Попутно вспоминаем наиболее злостные нарушения правил дорожного движения российскими футболистами и тренерами.

Инцидент, о котором долгое время не было ничего известно широкой общественности, произошел почти год назад. Карпин был пойман сотрудниками ГИБДД за рулем в нетрезвом виде в октябре 2016 года. От медицинского освидетельствования Карпин отказался, что по российским законам приравнивается к нетрезвому состоянию. В каком именно месте и при каких обстоятельствах это произошло, на данный момент российским СМИ не известно.

В январе 2017 года прошел суд, который вынес решение: Валерия Карпина лишить водительского удостоверения на срок один год и девять месяцев. Плюс выписан штраф – 30 тысяч рублей.

Самого Карпина на заседании суда не было: как водится, государственные органы в России не слишком аккуратны в рассылке разного рода уведомлений. В итоге ровно неделю назад Валерий Карпин пришел в здание суда, чтобы подать апелляцию. Как правило, подобные апелляции не удовлетворяются в российской судебной практике: официальная инстанция всегда расскажет, что в срок выслала вам заказное письмо, а дальше – не ее проблемы, а ваши.

Последним местом работы Карпина был телеканал «Матч ТВ», а если говорить о реальном футболе, а не экспертно-телевизионном, то армавирское «Торпедо», до этого – испанская «Мальорка». Оба раза Валерия Георгиевича попросила из-за посредственных результатов: островитяне чуть не вылетели из второго дивизиона в третий, а армавирцы – проделали именно этой путь.

Из коллег по тренерскому поприщу стоит вспомнить аналогичным образом провинившегося Владислава Радимова – полтора года без прав и 30 тысяч рублей штрафа за пьянку за рулем.

Список прегрешений футболистов шире: тут и езда по встречке на Bentley у Кокорина (четыре месяца без прав), и та же пьяная езда у Ионова («полторашка» без прав), у Павла Погребняка. Последний и вовсе бросился объяснять подоспевшему милиционеру, что «в Англии вообще все так ездят – и ничего».

Игрок «Анжи» Леонардо не просто выехал на встречку, а убил водителя другого авто, нанеся увечья двум пассажирам. Срока не получил, но из «Анжи» за это отчислен был.

Сюда же добавим рекордсмена в номинации «запрещенная скорость»: хавбек «быков» Торнике Окриашвили мчался со скоростью 188 км/час.