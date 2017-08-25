Удача ЦСКА и «Спартака», гений Кокорина и грусть «Краснодара» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Жребий для ЦСКА и «Спартака»

Главное событие 24 августа – жеребьевка Лиги чемпионов. «Спартак» и ЦСКА узнали своих соперников по групповому этапу и могут быть довольны таким раскладом.

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ЦСКА, который в последние годы неизменно попадал в «группы смерти», будет бороться с «Базелем» и «Бенфикой» за выход в плей-офф, а также снова сыграет с «Манчестер Юнайтед». У «Спартака», как у команды из первой корзины, группа еще легче: кроме маститого «Ливерпуля» – испанская «Севилья» и словенский «Марибор». В общем, с соперниками повезло. И на грандов посмотреть можно, и в еврокубковую весну пройти.

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– Нам могла достаться и более сложная группа, с этим не поспоришь. Но и такой состав участников, безусловно, вызывает уважение. Мы будем тщательно изучать наших соперников, так что надеемся подойти к матчам с ними, имея полное представление об игре этих команд. Как и ожидал, в числе соперников оказался английский клуб. «Ливерпуль» – один из брендов британского футбола, и нам будет очень интересно проверить себя против такого оппонента. «Севилья» стала в последние годы заметной командой на европейском горизонте, она выиграла несколько трофеев кряду, так что и здесь предстоит серьезная борьба. «Марибор» необходимо как следует изучить. Хотя и сегодня мы знаем, что словенские команды традиционны неуступчивы по своему характеру. Так что легкой жизни у нас точно не будет, – прокомментировал результаты жеребьевки Массимо Каррера.

Для нейтральных любителей футбола из России жребий тоже классный: в конце сентября за два дня они могут в Москве попасть на игры «Манчестера» и «Ливерпуля». Сказка, да и только.

Гениальный Кокорин

В отличие от «Спартака», «Зенит» уже во всю сражается за еврокубки. В последнем квалификационном раунде Лиги Европы подопечные Роберто Манчини с трудом обыграли голландский «Утрехт». Результат снова сделал Александр Кокорин: сначала забил на 9-й минуте, а потом и на 105-й. Во втором экстра-тайме «Зенит» мужественно защищался и смог удержать нужный результат. 2:0, петербуржцы вышли в групповой этап и попали в первую корзину.

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После матча Роберто Манчини, который во время игры потянул икроножную мышцу и порвал брюки, выразил надежду, что Артем Дзюба вернется на прежний уровень и начнет много забивать.

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Вылет «Краснодара»

К сожалению, не все российские команды дошли до группового этапа. «Краснодар» по итогам двух матчей уступил «Црвене Звезде». После домашней победы со счетом 3:2 краснодарцы проиграли в гостях 1:2. Не помог даже Федор Смолов, вышедший в стартовом составе впервые в сезоне. В концовке краснодарцы могли сравнять счет, но не реализовали свои моменты. Команда Шалимова покидает турнир. И сразу вспоминается гол-фантом Михайло Ристича, который судьи не засчитали в первом матче в Краснодаре.

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«Црвена Звезда» стала последней командой, обеспечившей себе участие в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка пройдет 25 августа и начнется в 14:00. «Зенит» – в первой корзине, «Локомотив» – во второй.

Нетрезвый Карпин за рулем

24 августа стало известно, что бывший главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин лишен водительских прав. Нарушил правила Валерий Георгиевич еще в октябре 2016 года в Подмосковье. По информации СМИ, нарушение – вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

В январе 2017 года суд признал экс-тренера «Спартака» виновным и лишил водительских прав на один год и девять месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей. При этом Карпин подал апелляцию на решение суда.

Новый тур чемпионата России

Уже в пятницу стартует восьмой тур РФПЛ, в котором «Анжи» дома сыграет с «Уфой». Махачкалинцы попытаются реабилитироваться за 0:6 от «Рубина», а поможет им старый новый игрок Александр Прудников, подписавший с «Анжи» обновленное соглашение. Это уже третье пришествие «слона» в махачкалинский клуб: первый раз Прудников сыграл за «Анжи» в 2011-м.

Владимирский хор

В конце нашей рубрики минутка смеха. На матче 1/32 финала Кубка России по футболу произошел забавный эпизод: в перерыве встречи «Торпедо» (Владимир) – «Олимпиец» (Нижний Новгород) местный хор вышел на кромку поля и начал петь. Все подробности в материале «Советского спорта».

«Ну и порнография». Владимирский хор чуть не сорвал матч Кубка России (видео)



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