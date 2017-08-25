Златан Ибрагимович – о своем возвращении: Не знаю, когда это случится

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович дал интервью после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в минувшем сезоне 35-летний нападающий выступал за «красных дьяволов». В апреле игрок получил серьезную травму колена, а его прежний контракт подошел к концу этим летом.

Стороны вели переговоры о новом соглашении. Ибрагимович решил обдумать все варианты, поскольку в команду прибыл еще один центральный нападающий – Ромелу Лукаку.

СМИ сообщали, что Златан интересен «Милану», «Наполи», а также клубам из MLS. В конечном итоге, футболист решил остаться в Англии и будет выступать под 10-м номером.

«Я возвращаюсь, чтобы закончить начатое. У меня было несколько предложений, но я провел замечательный сезон в «Манчестер Юнайтед». Мы выиграли три трофея. Я не мог просто так уйти. Это фантастический клуб. Здесь очень много хороших игроков. Жозе Моуринью был счастлив, когда узнал, что я остаюсь.

Мне было трудно, поскольку ситуация сложилась непростая. Я должен был сделать выбор. В любом случае, все рады. Я, в свою очередь, счастлив здесь», – заявил игрок.

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Также Ибрагимович рассказал, как проходит его восстановление. По оценкам экспертов, игрок вернется на поле в декабре 2017 года.

«Львы восстанавливаются иначе. Я чувствую себя хорошо. Много работаю, без выходных. С того момента, как я получил травму не прекращаю процесс. Все нужно делать на высшем уровне, поскольку я хочу вернутся еще лучше. Я хочу стать сильнее. Меня не интересует прежняя игра. Но чтобы добиться этого, я должен еще больше работать. Нельзя прекращать тренировки хотя бы на день, но мы никуда не торопимся. Все идет по плану.

Я – сильный человек. Конечно, мне было тяжело, поскольку я впервые получил такую серьезную травму. Но в моей жизни бывало всякое. Что-то похожее случилось, когда мне было 15 или 20 лет.

Думаю, мне понадобится еще один месяц для полного восстановления. Это точно. Но у меня есть цель – вернуться еще сильнее. Я сам решу, когда возвращаться. Когда именно это случится? Не знаю, но со мной все в порядке. Вы должны понять, что на восстановление от подобной травмы уходит 9 месяцев, а я уже на ногах», – цитирует игрока ESPN FC.

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