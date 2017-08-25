Экс-игрок сборной Англии: Возвращение Ибрагимовича негативно скажется на Лукаку

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о возвращении Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед».

Экс-хавбек сборной Англии удивил всех, заявив, что команде Жозе Моуринью не нужен 35-летний форвард. По мнению Мерсона, вся эта ситуация может негативно сказаться на Ромелу Лукаку.

«Этот человек – настоящая легенда. Он выиграл немало трофеев с разными командами. Но время идет, и я считаю, что он не нужен «Юнайтед». Сейчас у них очень сильный состав. Они выиграют чемпионат Англии без Ибрагимовича.

Поймите меня правильно. Я сам восхищался этим парнем много лет. Он просто феномен. Люди говорят, что Златан забил 28 голов в прошлом сезоне. Но разве в прошлом сезоне «МЮ» претендовал на победу в АПЛ?

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Сейчас я вижу сильный коллектив. Погба окончательно адаптировался, Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд заряжены на голы, а Генрих Мхитарян показывает хорошую игру. В прошлом сезоне мы наблюдали другую картину – это была медленная команда.

Хочу сказать, что Лукаку на данный момент является лучшим нападающим премьер-лиги. Но если Ибрагимович останется в команде, все может изменится. Не будет же Златан сидеть на скамейке запасных. Вряд ли он вернулся именно за этим.

Если Ибрагимович начнет забивать, его имя будут скандировать на «Олд Траффорд». Сложно сказать, как на это отреагирует Лукаку. Но я не думаю, что бельгиец перебрался команду Моуринью, чтобы загубить свою карьеру.

В прошлом сезоне Златан показал приличную игру, с этим никто не спорит. Но был ли игрок в «Манчестере», который мог составить ему конкуренцию? Я так не думаю», – цитирует специалиста Sky Sports.

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