Задушит ли «Динамо» ЦСКА? Превью игрового дня

Сегодня в календаре шесть матчей. Акцентируем внимание на двух дерби – московском и уральском, а также на сшибке клубов-побратимов СКА и «Йокерита».

Начнем с Урала. Поражение «Магнитки» 2:5 от благополучного «Автомобилиста» вовсе не шокировало. Шокировало первое звено «сталеваров». Илье Воробьеву не удалось нащупать правильную «химию». Филиппи в тройку к Мозякину и Коваржу не вписывается. Капитан довел личный счет голов в отечественных чемпионатах до 480-ти. На лед он вышел с температурой и кашлем. Другой бы поберег себя, но только не Мозякин. Удручала бригада большинства «Магнитки» с внедренным в нее Эллисоном. Как только шайба доходила до канадца, следовал обрез. Почему-то не играли опытный Платонов и Казионов-младший. Может, тренерам попробовать вариант с первым из них в тройке Коваржа?

Про «Трактор» и его молодого главного тренера Анвара Гатиятулина в межсезонье много слухов ходило. Стартовая сухая победа в Тольятти (2:0) добавила ему вистов.

У Питера и Хельсинки свои счеты, особые отношения. СКА то учинит «шутам» домашний разгром, то безвольно отдаст очки, чтобы помочь географическим соседям зацепиться за кубковую зону. Сейчас главный объект внимания «Йокерита» – юниор Толванен, автор самого молодого хет-трика лиги. Плюс здоровье потенциального олимпийца Гусева, которому словацкий «орел» Козак едва не расколол голову. Наш парень, приложив к ушибленному месту лед, ответил на хамство дублем. А хулигану лига выписала три матча дисквалификации.

Наконец, культовое московское дерби.

– «Динамо» хорошо душит, – признался после волевой победы над бело-голубыми (4:3 от) на Кубке мэра новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В том матче наставник бело-голубых Владимир Воробьев спрятал основного вратаря Еременко, а также легионеров – защитника Хиетанена и нападающего Бойда. Молодой динамовский состав дал бой бумажному фавориту. Во втором периоде вел 3:1, но преимущество не удержал. Показалось, дрогнул молодой голкипер Бочаров. Но сегодня пост номер один займет дважды самый ценный кубковый игрок, который знает формулу победы над ЦСКА.

В матче с «Витязем» (4:3 бул.) бело-голубые с их восьмью обладателями Братины понравились. Конечно, будет не хватать травмированных Рылова и Анисина, в разное время надевавших красно-синюю форму. Но нет сомнений, нас ждет увлекательное дерби.

ЦСКА после заслуженного поражения в мачте за Кубок открытия произвел странное впечатление в Ярославле. Показалось, гости очень боялись проиграть вторично и действовали очень осторожно. При этом преуспели в буллитной серии. Появились новые буллитмейстеры. Капризов, который в прошлом сезоне признался, что штрафные броски – не его тема, забил Мурыгину изысканно.

К слову, в Ярославле умерла одна из главных интриг старта сезона – когда забьет самый колоритный новичок ЦСКА? Теперь можно спокойно штамповать шайбы.

«Динамо» – один из самых неудобных для ЦСКА соперников. Посмотрим, так ли это при новых действующих лицах команд.

Уже через две недели (8 сентября) соперники встретятся опять, уже на Ленинградке. Так что сегодня – начало сериала под названием «дерби силовиков».

Матч Локомотив - Слован Место и дата 25 августа 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч СКА - Йокерит Место и дата 25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция