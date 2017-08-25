Раз Каррера выиграл прошлый сезон, заслужил право провалить этот?

Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» Николай Роганов – о том, почему болельщикам порой не до футбола.

Думаю, когда Леонид Слуцкий сказал, что мы не футбольная страна, он имел в виду кое-что другое – сама игра у болельщиков порой на втором, а то и третьем месте. А на первом всякая околофутбольная шелуха.

Взять хоть болельщиков «Спартака». Многих ли из них интересовало, почему лучший защитник Георгий Джикия перед матчем с «Локомотивом» остался в запасе? По какой причине Массимо Каррера не выпустил его даже после удаления Александра Самедова, когда команда осталась в меньшинстве?

Да погоди ты, кричат поклонники красно-белых, и растягивают на трибунах огромный баннер «Массимо, ты один из нас!» Видимо, имея в виду, что он скорее тоже болельщик, но никак не тренер. И то правда – болеет он ярко, эмоционально, рядом с ним на бровке порой стоять страшно.

Хочется спросить, а вы-то поняли, по какой схеме собирался играть Каррера и что за план он выбрал на второй тайм встречи, в которой выигрывал 2:0 и уступил 3:4? Ты с ума сошел, продажный журналист? Кто тебе заплатил, чтобы ты мочил Массимо? А знаешь ли ты, что ему не покупают футболистов?

Джикию не надо было покупать, он уже на лавке – хоть на 46-й минуте выпускай, хоть на 64-й! Ну и дурак же ты, парень, пишут мне в твиттере, да ты хоть знаешь, как ненавидит Карреру вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов? Ты вообще в курсе, что он специально проваливает все переговоры по новичкам, а скоро 31 августа и клуб никого не купил. Кроме Петковича. Ну и Пашалича. И Тигиева, не к ночи будь помянут.

Я и в самом деле не знаю, какие у Измайлова отношения с Каррерой. Меня это, если честно, вообще мало волнует, давайте о футболе.

Да иди ты в баню, орут болельщики, мы пишем петицию в поддержку Массимо. Странное дело, братцы! Получается, если человек в одном сезоне выиграл золото, то теперь вы разрешаете ему провалить следующий сезон? И почему вы поддерживаете одного главного тренера, разве команда не заслуживает того же? Давайте все же обсудим футбол, в который играет «Спартак»!

Не лезь к нам со своими глупыми советами, несется отовсюду. Мы еще не знаем, что там с торгами по новому контракту Дениса Глушакова! И вообще, истерия в прессе направлена против «Спартака», хватит раскачивать нашу красно-белую лодку, пиши лучше про коней и бомжей, а про нас забудь. Тьфу на тебя три раза!

И сразу становится понятно, что спокойного взвешенного разговора о футболе не получится. Да него просто не дойдет очередь, ведь сначала надо обругать судью Еськова, который удалил Самедова и не удалил Миранчука, потом раскритиковать костюм Леонида Федуна, в котором он пришел на жеребьевку Лиги чемпионов, далее выяснить, есть ли у Карреры карт-бланш на все трансферы и если есть, то надолго ли – до 31 августа или до 1 сентября. Словом, дел столько, что тут уж не до футбола.

А как насчет Джикии? Ну и тормоз же ты, пишут болельщики и одаривают меня инсайдом - голова у него перед матчем разболелась! И как-то страшно говорить в ответ, что можно было человеку таблетку от головы дать. А ну как опять пошлют куда подальше?

Хотя таблеточка нам всем бы не помешала. «Персенчик» какой-нибудь или «Негрустин». Говорят, хорошее успокоительное.