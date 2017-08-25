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Юрген Клопп: У «Спартака» есть маленькое преимущество перед «Ливерпулем»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии
Юрген Клопп
Юрген КлоппФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы клубной пресс-службы после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, «красные» на данной стадии турнира проведут матчи против московского «Спартака», «Севильи» и «Марибора».

Первые игры состоятся 12/13 сентября. Мерсисайдский клуб начнет выступление в Лиге чемпионов встречей против испанского клуба, который одолел «красных» в финале Лиги Европы в 2016 году.

«Очень сильные группы сформировались по итогам этой жеребьевки. Мы не попали в один квартет с «Реалом», «Барселоной», «Баварией» или «Ювентусом». Это хорошо, но мы не должны думать, что нам достались слабые команды.

Нужно серьезно готовиться к матчам. С «Севильей» все понятно, мы уже встречались с ними, поэтому нам будет непросто. Они очень хорошо выступают в еврокубках. Что касается «Спартака», то нас ждет тяжелая поездка в Москву. То же самое я могу сказать и про «Марибор». 

Многие эксперты недооценивают эти команды. Могу заверить вас, мы заниматься подобными вещами не будем. Нас не интересуют соперники. «Ливерпулю» важна лишь конкуренция за выход в плей-офф. Мы хотим зайти, как можно дальше. Но это Лига чемпионов, и здесь нет никаких гарантий. Одно я знаю точно – нужно уважительно относиться к каждому сопернику. 

Как вы знаете, в России уже давно начался сезон. Насколько мне известно, «Спартак» провел 7 матчей. У них есть маленькое преимущество перед нами. Что я имею ввиду? Команда Массимо Карреры уже вписалась в рабочий график. Могу ли я сказать то же самое о «Ливерпуле»? Пока нет.

Мы отправим своих людей в Испанию, Словению и Россию. Нужно все тщательно изучить. Я должен получить больше информации.

Не знаю, будут ли соперники бояться «Ливерпуль». Все возможно, однако результат зависит от работы. Так было всегда. Мы провели отличный матч против «Хоффенхайма». Я доволен. Хочу, чтобы повторилось то же самое и в других матчах. Только так можно добиться успеха», – заявил немецкий специалист.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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