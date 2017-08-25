Россия потеряла «Краснодар», но увеличила отрыв от Португалии. Итоги евронедели

Больше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА России на этой неделе принес ЦСКА. На осенней стадии еврокубков армейцы могут стать нашим ключевым игроком.

В чем интрига сезона?

По итогам прошлого сезона Россия опередила Португалию и закончила еврокубковый год на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Это позволит нам в сезоне-2018/19 делегировать три команды в Лигу чемпионов и столько же в Лигу Европы. Чтобы так было и в сезоне-2019/20, в этом еврокубковом розыгрыше России нужно не дать Португалии опередить себя. Если этого сделать не получится, то в Лигу чемпионов мы сможем заявить опять лишь две команды и три в Лигу Европы.

Как считаются коэффициенты?

За выигранный матч в отборочном раунде каждая команда получает одно очко, за ничью - 0,5. В основном раунде ставки выше - победа оценивается двумя очками, а ничья одним. Чтобы получить вклад команды в таблицу коэффициентов, нужно разделить количество заработанных очков на количество участвующих в еврокубках команд от страны - в нашем случае их пять.

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. Поэтому первый вклад в таблицу коэффициентов России в этом сезоне сделал «Спартак» - 0.800 баллов.

Как Россия и Португалия сыграли на этой неделе?

У России на этой неделе в еврокубках играли три команды. Две из них одержали победы - ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл «Янг Бойз» (2:0), а «Зенит» справился с «Утрехтом» в Лиге Европы (2:0). Каждая из этих команд обогатила копилку страны на 0.200 баллов. Плюс красно-синие получились бонус в виде четырех очков за выход в групповою стадию - в нашем случае это 0.800 баллов. К сожалению, ничего не добился «Краснодар», уступивший «Црвене Звезде» (1:2). Таким образом, на этой неделе российские клубы заработали 1.200 баллов.

У Португалии тоже играли три команды. К счастью для нас, одна из них тоже проиграла и покинула турнир - «Маритиму» уступил киевскому «Динамо» (1:3) и не пробился в групповой этап Лиги Европы. А вот две другие команды победили и прошли дальше - «Спортинг» в Лиге чемпионов на выезде уверенно разобрался со «Стяуа» (5:1), «Брага» в Лиге Европы обыграла «Хабнарфьордюр» (3:2). Каждая из этих команд положила в копилку своей странны 0.167 баллов - в случае Португалии заработанные очки делятся на шесть, так как столько клубов стартовало в еврокубках. Плюс «Спортинг» разжился четырехочковым бонусом за попадание в групповой этап Лиги чемпионов - это 0.666 баллов. В общей сложности Португалия на неделе заработала 1.000 баллов.

В этом еврокубковом сезоне Россия для таблицы коэффициентов УЕФА заработала 3.400 баллов. Португалию чуть меньше - 3.166. Больший вклад в копилку России сделал ЦСКА, принесший 1.600 баллов! Команда Виктора Гончаренко выиграла четыре матча из четырех и получила бонус за выход в групповой этап.





Какие у нас перспективы?

Многое в борьбе с Португалией будет зависеть от выступления команд двух стран в Лиге чемпионов. Дело в том, что за выход в плей-офф, как и за попадание в группу, команде полагаются бонусные очки. Выход в плей-офф оценивается пятью очками. Это очень солидный багаж. Поэтому ЦСКА очень важно в своем квартете выступить успешнее «Бенфики».

О том, что бонусами можно заработать много, убедиться легко. В нынешнем сезоне Португалия заработала 3.166 баллов. Но! 2.000 она заработала благодаря бонусам - выходу в групповой этап Лиги чемпионов «Бенфики», «Порту» и «Спортинга». Из своих 3.400 баллов в виде бонусов Россия получила 1.600.

В прошлом сезоне у Португалии сразу две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов - «Порту» и «Бенфика». Нынче они тоже будут претендовать на продвижении дальше, так как попадания в группы смерти избежали. «Порту» сыграет с «Монако», «Бешикташем» и «Лейпцигом», «Бенфика» померяется силами с «МЮ», «Базелем» и ЦСКА. Очень нужно, чтобы армейцы выступили успешно.

Впрочем, определяющим фактором выступление в Лиге чемпионов становится не всегда. Несмотря на проход в плей-офф двух клубов, в прошлом сезоне Португалия уступила России в количестве набранных баллов - 8.083 против 9.200. Тогда наши команды успешнее выступили в Лиге Европы. Из своих групп в плей-офф вышли «Зенит» и «Краснодар», из Лиги чемпионов в Лигу Европы выбыл «Ростов». В то же время ни один представитель Португалии в плей-офф младшего еврокубка представлен не был. «Арока» и «Риу Аве» и вовсе покинули турнир еще в августе. Поэтому очень важно, чтобы «Зенит» и «Локомотив» серьезно отнеслись к младшему брату главного еврокубка.

Жаль, что вылетел «Краснодар». Свои очки в группе «быки» бы набрали. Но терять клубы в августе нам не привыкать. В прошлом сезоне пробиться в группу Лиги Европы не сумел «Спартак». Это не помешало нам выступить лучше Португалии.

Чтобы разбазарить нынче задел в 3.434 балла, еще нужно постараться! В последние пять лишь наибольшая разница в баллах между двумя странами по итогам одной европейской компании случилась в сезоне 2012/13, когда Россия набрала 9.750 баллов, а Португалия 11.750. Разницы, превышающей 2.000 баллов, не было. Поэтом если все наши команды разом не провалятся, мы должны сохранить шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА по итогам евросезона. Если бы «Краснодар» вышел в групповой этап, можно было помечтать о создании задела.