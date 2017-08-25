Беги, Федор, беги! Реплика Яременко о буксующем проекте Галицкого

Главный редактор «Советского спорта» пытается понять, в чем причина неудач у Галицкого. Спойлер: в самом владельце клуба.

По еврокубковой традиции нескольких последних лет у нас все стабильно: минус одна команда на старте. То «Спартак», то ЦСКА, теперь – «Краснодар».

Далек сейчас от поисков заговора, что это было – сливали Шалимова или нет. Такой беззубый «Краснодар» мы не видели давно. Сербам не нужно было даже организовывать грамотную оборону: высокого прессинга было вполне достаточно для того, чтобы «быки» оказались полностью дезорганизованы. И тренер абсолютно не понимал, как с этим бороться. Никаких козырей в рукаве не было. Беспомощный тренер, абсолютно беспомощный клуб.

Зачем клуб играл при помощи навесов? Кто-то может мне показать в составе человека, умело раз за разом выигрывающего в атаке верховые единоборства?

Да, симпатичный клуб искренно жаль. И конечно, аукнулось краснодарцам майское веселое завершение сезона. Забыли, как «Ростов» (и Бердыев, об умении которого решать вопросы вне поля мы тут уже упоминали на днях «слили» им эту еврокубковую путевку, проиграв – вне всякой логики – в последнем туре «Оренбургу».

Есть и еще одна причина: хороши тоном уже много лет считалось в журналистской среде хвалить команду Сергея Галицкого. Далек от мысли, что журналисты были прикормлены. Не бывают же прикормлены судьи, которые свистят в пользу «Барсы» или «Реала». Просто такова человеческая природа: прижиматься к тем, кто сильнее. В Краснодар ездили, в Краснодаре гостили. Знаю комментаторов, которые в очередь стояли, чтобы в Краснодар поехать. Пусть даже не ФК «Краснодар», а «Кубань» комментировать, но лишь бы «заскочить». Несколько лет назад мне с гордостью хвалились: «Нет, ты видел?! На мой твиттер сам Галицкий подписался!» А другой и не хвалился даже, а подробно в социальных сетях описывал, как в своем подмосковном населенном пункте нашел магазин из небезызвестной торговой сети и покупать продукты будет теперь только там.

Конечно, человек, который деньги заработал сам и тратит теперь на клуб, стадион и академию свои собственные накопления – это круто. Не очередной проходимец, стоящий с протянутой рукой у обладминистрации с рассказом о том, что вы дали нам в прошлый раз, но у нас уже неведомым образом все закончилось, а именно – настоящий хозяин. Но все эти славословия рано или поздно заканчиваются очень плохо – потому что приводят рано или поздно к неадекватному отношению к делу или к самому себе у владельца. С тем, что ты не занимаешься проблемами выкладки товара в каждом из магазинов сети, ты уже давно смирился, а вот о том, что и в клубе не нужно полагаться только на свои собственные ощущения и больше делегировать полномочия другим – наверное, еще нет. Потому и начались пробуксовки «Краснодара» – в чемпионате, в еврокубках. То непонятные истории с медицинскими обследованиями игроков, то назначение тренером человека, который сейчас – ну, это же очевидно – никак не тянет. Конечно же, Шалимов должен был быть уволенным ещё весной. Но не это главное. Главной здешней звезде – Смолову – похоже, надо бежать сломя голову отсюда.