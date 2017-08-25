«Американца надо конкретно наказать». Корешков готов побить наглого соперника

Рано утром по московскому времени в субботу бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков выйдет в «клетку», чтобы сразиться против американца нигерийского происхождения Чиди Нжокуани. Поединок ориентировочно начнется в 5:00 по московскому времени. А мог вообще не состояться.

В пятницу в Вероне (штат Нью-Йорк, США) состоялась официальная церемония взвешивания спортсменов. Корешков, как обычно, уложился в весовую категорию (77 кг), а вот его оппонент из США нарушил правила. Он не смог сбросить лишние 1,8 кг и схватку вполне могли отменить.

Однако, тренерский штаб Андрея Корешкова во главе с Александром Шлеменко не забоялись более тяжелого соперника и согласились на битву.

«Нжокуани не уложился в вес, перевес у него 1,8 кг. Но мы с Андреем приняли решение выступать, все равно биться, потому что не в нашем стиле отказываться», — без раздумий сказал Шлеменко, который сам неоднократно дрался против более тяжелых соперников. Пример тому — совсем недавний реванш с американцем Бренданом Хэлси, который до боя показывал 84 кг, а в рейдж М-1 вышел намного тяжелее — 93 кг. Тогда Шторм очень быстро нокаутировал Хэлси, нанеся всего один удар по ребрам.

Отказываться, «сливаться» с боя — это не в прерогативе Александра Шлеменко и всех его учеников, в том числе Андрея Корешкова.

«Конечно, неприятно. Нжокуани не просто не сделал вес, а он просто не захотел дальше гонять, хотя у него и было время попробовать согнать. - Андрей Корешков не скрывает своего недовольства соперником. - Он нагло отказался от попытки согнать лишнее. Мы вместе с ним и Александром сидели в сауне, видели его состояние. Оно было довольно бодрое. Он умудрялся там делать бой с тенью. На взвешивании он вел себя так же. Состояние было довольно энергитичное».



«Осталось наказать его за такое поведение! Завтра бой — постараемся проучить его за это», — сказал Александр Шлеменко



«Конкретно!», - добавил Корешков.

Соперник не сделал вес !!! @shlemenkostormschool @newstreamsport @koreshmmarus Публикация от Storm (@alexandershlemenko) Авг 24 2017 в 12:44 PDT

Одержать победу над Нжокуани очень важно для Корешкова. В ноябре прошлого года он выигрывал по очкам в поединке против бразильца Дугласа Лимы. Однако, в третьем раунде россиянин увлекся атакой и пропустил разящий удар и был глубоко нокаутирован. Вместе с поражением Андрей потерял пояс чемпиона Bellator.

Если рано утром в субботу Корешков проиграет Нжокуани, это будет означать резкий упадок в мировом рейтинге (сейчас — 20е место) и практически нулевые шансы в ближайшее время вновь сразиться за титул чемпиона.

А цель у Андрея одна — вновь забрать пояс. Это еще одна причина, по которой он не отказался от боя с более тяжелым соперником.

Как будет наказан Нжокуани за перевес, пока неизвестно. Скорее всего, он лишится части гонорара, которая перейдет к россияну. Но хочется верить, что настоящее наказание он понесет именно в «клетке», где его будет ждать злой до побед Андрей Корешков по прозвищу Спартанец.