Юрген Клопп, Жозе Моуринью и другие звезды из свежего «ССФ»
Во вторник 29 августа выходит новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.
Какие люди!
В Лиге чемпионов в гости к «Спартаку» и ЦСКА приедут «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Манчествер Юнайтед» Жозе Моуринью. А вообще жребий группового этапа ЛЧ для обеих российских команд оказался благосклонным. «ССФ» рассказывает о клубах-соперниках «Спартака» и ЦСКА.
Гилерме: У Бога для всего свое время
Ровно 10 лет назад вратарь «Локомотива» Гилерме подписал свой первый контракт с клубом. Лучшие матчи и тренеры, самые неудобные соперники и необычные выезды, травмы, конкуренция и первый день в России – бразилец рассказывает обо всем, что произошло с 2007 года.
Сборная России: пазл из 11 элементов
Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев считает, что сборная России, игравшая на Кубке конфедераций, мало на что годится и предлагает составить ее заново.
Курбан Бердыев – Кому нетрудно быть богом
Обозреватель «ССФ» Сергей Микулик – о том, почему Бердыев может вывести в лидеры и «Рубин», и сборную России.
Арсен Венгер: Критику воспринимаю болезненно
Француз бьет все рекорды – работает в «Арсенале» более двадцати лет! Части болельщиков он уже надоел, ведь результаты не ахти, но каждый раз Венгер продлевает контракт. О том, как за эти годы ему удалось не сойти с ума, наставник поведал еженедельнику L’Equipe.
Эдгард Запашный: Я был бы жестким тренером!
В гостях у движения «Россия Любит Футбол!» побывал знаменитый дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
Симоне Индзаги: На лжи далеко не уедешь
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги в интервью La Repubblica рассказал о своем детстве, атмосфере перед матчами с «Ромой» и о том, чему его научил футбол.