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Юрген Клопп, Жозе Моуринью и другие звезды из свежего «ССФ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник 29 августа выходит новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.

Какие люди!

В Лиге чемпионов в гости к «Спартаку» и ЦСКА приедут «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Манчествер Юнайтед» Жозе Моуринью. А вообще жребий группового этапа ЛЧ для обеих российских команд оказался благосклонным. «ССФ» рассказывает о клубах-соперниках «Спартака» и ЦСКА.

Гилерме: У Бога для всего свое время

Ровно 10 лет назад вратарь «Локомотива» Гилерме подписал свой первый контракт с клубом. Лучшие матчи и тренеры, самые неудобные соперники и необычные выезды, травмы, конкуренция и первый день в России – бразилец рассказывает обо всем, что произошло с 2007 года.

Сборная России: пазл из 11 элементов

Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев считает, что сборная России, игравшая на Кубке конфедераций, мало на что годится и предлагает составить ее заново.

Курбан Бердыев – Кому нетрудно быть богом

Обозреватель «ССФ» Сергей Микулик – о том, почему Бердыев может вывести в лидеры и «Рубин», и сборную России.

Арсен Венгер: Критику воспринимаю болезненно

Француз бьет все рекорды – работает в «Арсенале» более двадцати лет! Части болельщиков он уже надоел, ведь результаты не ахти, но каждый раз Венгер продлевает контракт. О том, как за эти годы ему удалось не сойти с ума, наставник поведал еженедельнику L’Equipe.

Эдгард Запашный: Я был бы жестким тренером!

В гостях у движения «Россия Любит Футбол!» побывал знаменитый дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Симоне Индзаги: На лжи далеко не уедешь

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги в интервью La Repubblica рассказал о своем детстве, атмосфере перед матчами с «Ромой» и о том, чему его научил футбол.

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