«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

В пятницу в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников узнали «Зенит» и «Локомотив». «Советский спорт» провел прямую текстовую трансляцию мероприятия.

СОСТАВ ГРУПП

Группа A

«Вильярреал», «Маккаби» Тель-Авив, «Астана», «Славия»

Группа B

«Динамо» Киев, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу»

Группа C

«Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ»

Группа D

«Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины

Группа E

«Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон»

Группа F

«Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Злин»

Группа G

«Виктория Пльзень», «Стяуа», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лугано»

Группа H

«Арсенал», БАТЭ, «Кельн», «Црвена Звезда»

Группа I

«Ред Булл Зальцбург», «Марсель», «Витория Гимарайнш», «Коньяспор»

Группа J

«Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд»

Группа K

«Лацио», «Ницца», «Зюлте Варегем», «Витесс»

Группа L

«Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЛИГИ ЕВРОПЫ-2017/18

Корзина 1: «Арсенал» (Англия), «Зенит» (Россия), «Лион» (Франция), «Динамо» Киев (Украина), «Вильярреал» (Испания), «Атлетик» (Испания), «Лацио» (Италия), «Милан» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Копенгаген» (Дания), «Брага» (Португалия).



Корзина 2: «Стяуа» (Румыния), «Лудогорец» (Болгария), БАТЭ (Беларусь), «Эвертон» (Англия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Марсель» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Локомотив» (Россия), «Аустрия» (Австрия), «Герта» (Германия), «Ницца» (Франция).



Корзина 3: «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия), «Кельн» (Россия), «Риека» (Хорватия), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зюлте Варегем» (Бельгия), «Заря» Луганск (Украина), «Русенборг» (Норвегия), «Шериф» (Молдавия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль).



Корзина 4: «Аполлон» Лимасол (Кипр), «Истанбул ББ» (Турция), «Коньяспор» (Турция), «Витесс» (Нидерланды), «Славия» Прага (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Скендербеу» (Албания), «Злин» (Чехия), АЕК Афины (Греция), «Лугано» (Швейцария), «Вардар» (Македония), «Эстерсунд» (Швеция).

Напомним, что команды из одной страны разводятся по разным группам. Клубы из России и Украины не могут играть друг против друга.

Матчи группового турнира пройдут 14 и 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября и 7 декабря.

Финальный матч турнира состоится 16 мая 2018 года на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.