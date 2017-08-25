Валерий Рейнгольд: «Спартак» способен бороться за первое место в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об итогах жеребьевки Лиги чемпионов для российских клубов.
По итогам жеребьевки, прошедшей 24 августа в Монако, столичный «Спартак» попал в группу Е. Соперниками красно-белых станут испанская «Севилья», английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор».
ЦСКА вошел в группу А, где армейцы сыграют с португальской «Бенфикой», английским «Манчестером Юнайтед» и швейцарским «Базелем».
– Для «Спартака» группа совершенно нормальная, – говорит Рейнгольд. – Нет команд, которым бы «Спартак» явно уступал в мастерстве. Дело в другом. Непонятно, в каком состоянии спартаковцы находится. Сначала посмотрим, как «Спартак» сыграет в Хабаровске. Очнулась ли команда после «спячки»?
Если «Спартак» будет в порядке, ему по зубам все три соперника. Может быть, чуть выделяется «Ливерпуль». Команда с именем и большими амбициями. Но если «Спартак» приведет себя в порядок, он способен бороться не только за второе, но и за первое место.
– А сейчас?
– Сейчас «Спартак» к сезоне не готов. Не хватает сил. Пока они есть, «Спартак» смотрится симпатично. Как только они кончаются, команда рассыпается. Нужно привести себя в порядок через игры. Тогда это будет приличная и конкурентоспособная команда.
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– Имеет ли значение
то, что «Спартак» начинает с турнир с «Марибором» – наиболее слабой командой в
группе?
– Как понять слабая? Только в нашем понимании. А для «Спартака»? В Лиге чемпионов слабых нет.
– А группа, в которую
попал ЦСКА? На что претендуют армейцы?
– ЦСКА будет бороться за третье место с «Базелем». Если армейцы выполнят эту задачу, это будет достойный результат. «Бенфика» и «Манчестер Юнайтед» им не по зубам.
С «Манчестером» ловить нечего. «Бенфика» чуть послабее, но ненамного. Не знаю, какие козыри может предъявить ЦСКА. У клуба нет козырей. Футбол будет в пять раз быстрее и команда на ровном месте будет «лопаться».
ЦСКА не стал сильнее по сравнению с прошлой Лигой чемпионов. Команда – стабильная, дисциплинированная, тренерская. Этим ЦСКА силен. Если же брать по игровым позициям, не будем терять времени. Для уровня Лиги чемпионов ничего нет. Наверное, и Евгений Гинер это понимает. Нужно покупать игроков.
Другое дело Лига Европы, но это два разных турнира. В Лиге
Европы с таким составом можно побороться. В Лиге чемпионов этот номер не
пройдет.
– В прошлом году ЦСКА
играл с «Монако», «Байером» и «Тоттенхэмом». Сейчас группа у армейцев сильнее
или слабее?
– Почти тоже самое. Скорее, сильнее. Там группа была ровнее, а в этой сильнее отдельные клубы. С «Базелем» ЦСКА будет бодаться. С «МЮ» и «Бенфикой» ловить нечего.