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Валерий Рейнгольд: «Спартак» способен бороться за первое место в Лиге чемпионов

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: «Спартак» способен бороться за первое место в Лиге чемпионов
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об итогах жеребьевки Лиги чемпионов для российских клубов.

По итогам жеребьевки, прошедшей 24 августа в Монако, столичный «Спартак» попал в группу Е. Соперниками красно-белых станут испанская «Севилья», английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор».

ЦСКА вошел в группу А, где армейцы сыграют с португальской «Бенфикой», английским «Манчестером Юнайтед» и швейцарским «Базелем».

– Для «Спартака» группа совершенно нормальная,  – говорит Рейнгольд. – Нет команд, которым бы «Спартак» явно уступал в мастерстве. Дело в другом. Непонятно, в каком состоянии спартаковцы находится. Сначала посмотрим, как «Спартак» сыграет в Хабаровске. Очнулась ли команда после «спячки»?

Если «Спартак» будет в порядке, ему по зубам все три соперника. Может быть, чуть выделяется «Ливерпуль». Команда с именем и большими амбициями. Но если «Спартак» приведет себя в порядок, он способен бороться не только за второе, но и за первое место.

– А сейчас?
– Сейчас «Спартак» к сезоне не готов. Не хватает сил. Пока они есть, «Спартак» смотрится симпатично. Как только они кончаются, команда рассыпается. Нужно привести себя в порядок через игры. Тогда это будет приличная и конкурентоспособная команда.

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– Имеет ли значение то, что «Спартак» начинает с турнир с «Марибором» – наиболее слабой командой в группе?
– Как понять слабая? Только в нашем понимании. А для «Спартака»? В Лиге чемпионов слабых нет.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

– А группа, в которую попал ЦСКА? На что претендуют армейцы?
– ЦСКА будет бороться за третье место с «Базелем». Если армейцы выполнят эту задачу, это будет достойный результат. «Бенфика» и «Манчестер Юнайтед» им не по зубам.

С «Манчестером» ловить нечего. «Бенфика» чуть послабее, но ненамного. Не знаю, какие козыри может предъявить ЦСКА. У клуба нет козырей. Футбол будет в пять раз быстрее и команда на ровном месте будет «лопаться».

ЦСКА не стал сильнее по сравнению с прошлой Лигой чемпионов. Команда – стабильная, дисциплинированная, тренерская. Этим ЦСКА силен. Если же брать по игровым позициям, не будем терять времени. Для уровня Лиги чемпионов ничего нет. Наверное, и Евгений Гинер это понимает. Нужно покупать игроков.

Другое дело Лига Европы, но это два разных турнира. В Лиге Европы с таким составом можно побороться. В Лиге чемпионов этот номер не пройдет.

– В прошлом году ЦСКА играл с «Монако», «Байером» и «Тоттенхэмом». Сейчас группа у армейцев сильнее или слабее?
– Почти тоже самое. Скорее, сильнее. Там группа была ровнее, а в этой сильнее отдельные клубы. С «Базелем» ЦСКА будет бодаться. С «МЮ» и «Бенфикой» ловить нечего.

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?

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